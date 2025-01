Nem sokáig maradt vezetőedző nélkül az FTC; ezúttal a röplabdázók évét értékeljük

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Nem sokáig maradt vezetőedző nélkül a Ferencváros labdarúgócsapata. December 31-én érkezett a meglepetésszerű hír, hogy Pascal Jansent a világ egyik legnagyobb futballkonszernje, a City Group kivásárolta szerződéséből (a New York City FC hétfő este ki is nevezte), egy héttel később pedig bejelentették a holland tréner utódját, Robbie Keane-t. A 44 éves ír edző vasárnap érkezett meg Budapestre, hogy aláírja megállapodását, kedden pedig a spanyolországi Cartagenába utazik, hogy átvegye a stafétát a felkészülést vezénylő Leandro de Almeidától. Mint az megszokott, hozta magával segítőit: Rory Delap másodedzőként, Phill Hudson profi videóelemzőként csatlakozik a szakmai stábhoz. Keane január 23-án mutatkozik be az FTC vezetőedzőjeként tétmeccsen, aznap a Frankfurt otthonában lép pályára a csapat az Európa-liga-alapszakasz 7. fordulójában.

A 2024-es esztendőt értékelő sorozatunkban ez alkalommal a röplabdázók évét tekintjük át. A mieinknek tavaly két-két Eb-selejtező és a hölgyeknek Európa-liga-részvétel jutott. Az elmúlt évek gyengébb szereplései és a 2023-as Európa-bajnokság balszerencsés sorsolása következtében női válogatottunk igencsak visszaesett a ranglistán, így az olasz Alessandro Chiappini által dirigált csapat csak az Európa-liga Ezüst-divíziójába kapott besorolást; a kurta-furcsa lebonyolítás nyomán pedig még annak a döntőjébe sem sikerült bejutnia. Az Eb-selejtezőben viszont a csoport favoritjának számító belgák legyőzésével egy csapásra a kijutás küszöbére lépett az együttes. Az elhúzódó Eb-kvalifikációt kihasználva a férfiválogatott szövetségi kapitánya, Nagy Péter jelentős fiatalításba kezdett, ez azonban rányomta bélyegét az eredményekre. Lapunk értékelése szerint az év játékosa a nőknél Németh Anett, a Perugia légiósa, a férfiaknál a strandröplabdázó Stréli Bence (SRSE) lett.

Az Év Sportolója Gála előtt a legtöbb kategóriában hagyományosan az MSÚSZ tagságának szavazata dönt. Ám az ünnepségen átadnak több olyan díjat is, amelyek odaítéléséről egy-egy szakmai testület határoz. Ezek egyike az Év közösségi sporteseménye-díj, amelyet idén adnak át ötödször, és immár második éve a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága támogatja a kategóriát. Erre az elismerésre pályázni lehetett, és az MSÚSZ elnöksége hozza meg a döntést a győztesről. Szintén öt éve bevezetett kategória az Év sportpillanata-díj, amelynek odaítélése részben a szurkolóktól függ: a legjobb háromba azok a momentumok kerültek be, amelyekre a legtöbben szavaztak az m4sport.hu-n összeállított tízes listából. E háromból a végső győztest egy szakmai zsűri választja ki, melynek elnöke Novotny Zoltán rádióriporter, az MSÚSZ tiszteletbeli elnöke.

