Légiósok 0 játékperccel az NB I-ben; Perl Zoltán a klubjában remekelt, a válogatotton ő sem segíthetett

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

A Paks kivételével az összes NB I-es együttes alkalmaz külföldi labdarúgókat. Megannyi nagyszerű képességű játékos mellett, akik csapatuk húzóemberei – elég csak lapunk őszi posztonkénti rangsorában előkelő helyen végző ferencvárosi Matheus Saldanhára és Stefan Gartenmannra, a ZTE támadójára, Yohan Croizet-ra, az ETO középpályására, Claudiu Bumbára, a DVTK szélsőjére, Elton Acolatséra, az MTK hátvédjére, Ilia Beriasvilire vagy az Újpest FC kapusára, Riccardo Piscitellire gondolnunk – legalább annyi idegenlégiós jut, akik nem váltották be az érkezésükkor hozzájuk fűzött reményeket. Sőt, akadtak jó néhányan, akik annyira nem érték meg a pénzüket, hogy az edzői stáb még csak a lehetőséget sem (igazán) adta meg nekik az ősz során… Összeállításunkban a 2024 nyarán igazolt, de az NB I-ben száz percet sem játszó légiósokat vettük górcső alá.

Folytatjuk a 2024-es évet értékelő sorozatunkat, ez alkalommal a férfi kosárlabda került terítékre. A válogatott nyeretlenül zárta az Európa-bajnoki selejtező első négy fordulóját, ami alaposan beárnyékolta az esztendő magyar vonatkozású történéseit. Mivel Izland győzött Olaszországban, a februári két játéknapon előbb minimum hat ponttal meg kell vernünk az izlandiakat itthon, nyernünk Olaszországban a záró napon, s szurkolnunk a törököknek, hogy legyőzzék Izlandot. A bajnoki döntőben a Falco magabiztosan érvényesítette a papírformát az Alba ellen, és lett bajnok 3–1-es összesítéssel. A minőségi keret alapján előre borítékolt újabb arany azt jelentette, a szombathelyiek 2019 óta tartó dominanciája tovább folytatódott. Az év játékosa lapunk értékelése szerint Perl Zoltán lett.

„Martinek János az olimpia után jelentette be, hogy az év végével nem folytatja szövetségi kapitányi munkáját, szeptemberben pedig Balogh Gábor, a Magyar Öttusaszövetség elnöke felkért, hogy az átmeneti időszakban az utánpótlás-válogatott mellett a felnőttválogatott munkáját is segítsem. Az elnökség december harmadikai döntése véglegesítette, hogy szélesebb körű szakmai munkát bíz rám” – mondta a Nemzeti Sportnak Belák János, aki a Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesülettől érkezett a magyar szövetséghez, februárban kinevezték az utánpótlás-válogatottért felelős sportszakmai vezetőnek, a jövőben pedig ugyanezen munkakörben irányítja a felnőttválogatottat is. Fő célként azt jelölte meg, hogy 2028-ban a magyar öttusasport olimpiai bajnokot adjon, és két olimpiai dobogós helyezést érjen el.