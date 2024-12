Kós Hubert: Sebaj, van újabb célom!; Golovin Vlagyimir: Már nem néznek le minket

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Csoboth Kevin interjút adott lapunknak Svájcban. A 15-szörös válogatott szélső többek között elmondta, néhány hónapba beletelt, mire sikerült beverekednie magát a St. Gallenbe, hiszen csak a felkészülést követően, két-három forduló elteltével érkezett meg új állomáshelyére. Meg kellett szoknia a légkört, és erőnlétileg fel kellett építenie magát; a sprintjei és a magas intenzitású futásai száma nőtt az előző idényekhez képest. Ugyanakkor 1047 perc alatt négy gólt szerzett és két gólpasszt adott minden sorozatot figyelembe véve, e téren többet vár magától. A csatár azt is elárulta, hogy amikor megkerestek a St. Gallentől, nem tudta, melyek a klub színei. „Aztán balszerencsémre kiderült, hogy az ősi riválisé… A szívem továbbra is lila-fehér, nagyon szeretem az Újpestet, hiányzik a csapat, amikor csak tudom, követem a meccseit” – mondta a 24 éves futballista.

Tizenkét évet vártunk a magyar női kézilabda-válogatott újabb kiugró sikerére. A hosszú böjtnek vége, a Golovin Vlagyimir által irányított nemzeti együttes az elmúlt vasárnap Bécsben a világbajnoki címvédő Franciaország felett aratott heroikus, 25–24-es győzelemmel bronzérmet nyert az osztrák–magyar–svájci közös rendezésű Európa-bajnokságon. „Nem volt kudarckerülés vagy túlzott izgalom, mindenki tudta a feladatát, ez volt a legfontosabb. Tisztában voltunk azzal, ha akarunk valamit, azt meg kell szerezni és meg is tettük – mondta a Nemzeti Sportnak a szövetségi kapitány, aki arra is kitért, hogy az ellenfelek is sokszor dicsérték csapatát az Eb-n. – Fontos, hogy a szakma is elismeri a szereplésünket, olvastam én is, hogy többen úgy vélik, sokat fejlődtünk, látszik a folyamatos építkezés. Az elején, amikor elkezdtem a munkát, voltak nehéz helyzetek, de már nem néznek le minket.”

Tulajdonképpen minden gyerekkori álmát valóra váltotta már párizsi olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, aki a hétvégén a budapesti rövid pályás úszó-világbajnokságon is aranyérmes lett. „Kiskorom óta az volt a célom, hogy itthon, magyar nézők előtt nyerjek érmet. A világbajnokság előtt én magam is leginkább éremről beszéltem, de nem kérdés, hogy az arany volt a cél. Örülök, hogy ezt elértem, és annak is, hogy így sikerült: nemcsak világbajnok lettem, hanem olyan úszást mutattam be, amire okkal lehetek büszke.” Kós arról is őszintén beszélt, hogy az amerikai közeg, Bob Bowman edző tette helyre az önbizalmát, ráadásul odakint érettebbé is vált. „Végtelenül szerencsés vagyok, hogy mindez megadatott, világcsúcsom viszont még nincs. Ez azért ott motoszkál a fejemben. Sebaj, van újabb célom!” – tette hozzá.

