Szűcs Kornél máris alapember Wayne Rooney csapatában; az FTC nem kímélte a KTE-t

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

„Mindegyik hazai meccsünkön telt ház van, tizenhét-tizennyolcezer néző előtt léphetek pályára, idegenben harminc-negyvenezer ember is lehet a mérkőzéseinken. Ragyogó képességű futballistákkal szemben kell helytállnom, sokaknak Premier League-múltjuk van, úgyhogy minden bajnoki kihívás – mondta lapunknak a 23 éves Szűcs Kornél, aki augusztus elején szerződött a Kecskeméti TE-től az angol másodosztályú Plymouthhoz, és azóta bemutatkozott a válogatottban is. – Gyerekkoromban nagy lelkesedéssel gyűjtöttem a mezeket, egész szép kollekcióm volt, benne egy Wayne Rooney-dressz. Egészen hihetetlen és óriási megtiszteltetés, hogy most ő az edzőm a Plymouthban. Rengeteget tanulhatok tőle, pozitívan áll a játékosaihoz, mondhatom, jó a személyes viszonyunk, bármivel fordulhatok hozzá.”

Bor Barna egy ideje már az U23-as cselgáncs-válogatottnál dolgozott, a párizsi olimpia után pedig kiderült, hogy a Magyar Judoszövetség nem hosszabbítja meg Braun Ákos és Ungvári Miklós decemberben lejáró szerződését. A testület ezután hirdette meg a pályázatot a szövetségi kapitányi posztra, Bor pedig más jelöltekkel együtt jelentkezett, s ő lett a befutó. „Azt gondolom, az erényeim közé tartozik, hogy jól kommunikálok a klubvezetőkkel és a sportolókkal. Ezzel az eddigi munkám során is elégedett volt a sportág vezetősége. Talán leginkább ezért kaptam meg a bizalmat” – mondta a Nemzeti Sportnak az új kapitány, aki az eddigi gyakorlattal ellentétben egy személyben vezeti a férfi és a női szakágat.

Nyolcvan esztendeje hunyt el Zsák Károly, rá emlékezünk a Népsportban. Sokan minden idők legjobb magyar kapusának tartották, de nem felejtik el a spanyolok elleni potya gólját (1925), pedig a legjobban akkor akarta bizonyítani klasszisát egy másik legenda, Ricardo Zamora ellen. Halálhírét – meglehet, a háborús körülmények miatt – nem közölte azonnal a Nemzeti Sport 1944 novemberében, az olvasók akkor tudhatták meg, hogy tüdő- és mellhártyagyulladásban elhunyt, amikor már a címlapon ez állt: „Eltemettük Zsák Károlyt.” Sírkövére ez a felirat került: „Minden idők legjobb kapusa.” Hűsége a 33 FC-hez megkérdőjelezhetetlen volt még úgy is, hogy érzékeny ember lévén gyakran megsértődött, összekülönbözött a vezetőkkel.

Teljes az egyetértés azt illetően, hogy a magyar birkózásnak a következő, Los Angeles-i olimpián érmet kell szereznie. Feltehetően ez akkor is így lenne, ha Párizsban ünnepelhettünk volna dobogóst, ennek híján azonban hatványozottan igaz. „A legfontosabb feladat a jövő csapatának építése, a jelenlegi eredményességünk megtartása, miközben apránként lépkedünk előre. Los Angelesre minél több kvótát szeretnénk szerezni, és onnan éremmel hazatérni. Egyértelmű, hogy eredményt kell elérnünk az olimpián, négy évünk van arra, hogy ezt megvalósítsuk. Gyorsan repül az idő, a mi feladatunk az, hogy keményen dolgozzunk” – szögezte le Bácsi Péter, az MBSZ szakmai igazgatója.

Sós Csaba szövetségi kapitány szerdán az M4 Sporton hirdeti ki a budapesti rövid pályás úszó-vb-n induló magyar csapatot. A szakember Kaposváron, a rövid pályás országos bajnokságon azt mondta Wladár Sándornak, amikor a szövetség elnöke azt kérdezte, hogyan látja a sportág helyzetét: „A 2028-as olimpia rendben van.” Lapunknak Sós Csaba kifejtette: „ Lassan lezajlik a generációváltás: ne feledjük, az előző csapat igazán nagy alakulat volt, de nem aggódom, jönnek fel a fiatalok. Kaposváron kifejezetten tehetséges gyors- és pillangóúszókat láttam a férfiak mezőnyében, a nőknél a már berobbanók, például Pádár Nikolett, Molnár Dóra, Ábrahám Minna, még mindig nagyon fiatalok.”

