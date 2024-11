Kovács „Kokó” István lett a MÖSZ új elnöke; több országból érdeklődnek Nikitscher Tamás iránt

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

A magyar bunyó színe-java megjelent a Magyar Sport Házában, ahol ismét teljes jogú elnököt választott magának a magyar ökölvívás. Noha menet közben többen is lebegtették az indulásukat, végül a profiként és amatőrként anno minden létező címet begyűjtő Kovács István és Kassai László ügyvéd, az egykori kecskeméti rendőrkapitány maradt a ringben. Csakhogy utóbbi esetében a listára kerüléséről döntő voksoláson az igenek száma nem érte el az 50 százalékot, így ebben a pillanatban az is biztossá vált, hogy Kovács „Kokó” a MÖSZ új elnöke. A bokszlegenda lapuknak azt mondta: „Amikor hétfőn bemegyünk a MÖSZ-be, akkor derül ki, van-e pénz a kasszában, mit és hogyan tudunk tervezni. A ránk váró munka nem egy prosperáló cég átvétele lesz, és erre a kollégáim figyelmét már jó előre felhívtam.”

A France Football Magazin november 9-i, szombati számában megjelent, hogy az Aranylabda-szavazás során az újságírók mely játékosokat tették az első tíz helyre. A listán szereplőkre a szakújságírókból álló nemzetközi zsűri tagjai voksoltak: országonként egy-egy képviselő, a férfiaknál a legfrissebb FIFA-világranglista első száz helyéről, a nőknél pedig az első ötvenéről. A győztes Rodrit 49-en tették az első helyre, míg a legnagyobb esélyesnek tartott Vinícius Júnior 35 szakírótól kapta meg a maximális, 15 pontot. Magyarországról immár 12 éve a Nemzeti Sport képviselője szavaz, ezúttal főszerkesztőnk voksolt. Összeállításunkból kiderül, hogy Szöllősi György kikre szavazott, a Széljegyzetben pedig kifejti, milyen szempontokat vett figyelembe, és vajon miért nem lett végül befutó Vinícius.

Az előző hét végén, vasárnap lett 25 éves Nikitscher Tamás, aki ebben az idényben robbant be a magyar futballba. Szeptemberben mutatkozott be válogatottban, Németországban csereként lépett pályára, azóta kétszer Bosznia-Hercegovina, egyszer pedig Hollandia ellen mindvégig pályán volt. A zalaegerszegi születésű futballista karrierje Debrecenből indult, megfordult Makón és Pécsen, 2023-ban lett a Kecskemét játékosa, ott figyelt fel rá Marco Rossi szövetségi kapitány. Nikitscher menedzsere, Nánási Balázs érdeklődésünkre annyit közölt, hogy több országból van érdeklődés a középpályás iránt, Angliából, Spanyolországból és Németországból is keresték. Legközelebb vasárnap bizonyíthatja rátermettségét, a bajnoki címvédő Ferencváros érkezik NB I-es meccsre a Széktói Stadionba.

