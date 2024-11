Holland–magyar az NL-ben; Török Ágnes mesélt az Eb-selejtezőn elszenvedett vereségekről

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:



Hollandia és Magyarország csatája a második helyért folyik a Nemzetek Ligája A-ligájában, és a 2026-os vb-selejtező sorsolásánál fontos szerepe lehet a mostani végeredménynek. Nem mellettünk szól, hogy a Németalföldre nem győzni járunk: negyven éve, Rotterdamban vb-selejtezőn Détári Lajos és Esterházy Márton góljával 2–1-re győztünk idegenben, ám ezt követően kilenc mérkőzésen pontosan kilencszer szenvedtünk vereséget dicstelen 7–38-as gólkülönbséggel. Ebben a periódusban átlagosan négy gólnál is többet kaptunk a hollandoktól – ezt a lehangoló négy évtizedet zárta le Marco Rossi csapata októberben, amikor a Puskás Arénában pontot tudott szerezni a Puskás Arénában (1–1). Hogy Amszterdamban mire megyünk, az egyelőre kérdés, az tény, hogy az 1996-ban átadott stadionban eddig mindhárom mérkőzést elveszítettük.

Januárban lesz két esztendeje annak, hogy kiderült, Nagy Barnabás az MTK után Nyíregyházán folytatja a pályafutását – azóta kiderült, a Spartacus nagyot húzott a megszerzésével. A 24 éves labdarúgó az NB II-ben 2023 tavaszán valamennyi meccsen kezdett, a 2023–2024-es idényben (amely bajnoki címet és feljutást hozott) a lehetséges 34-ből 32 bajnokin kapott lehetőséget – 28-szor kezdőként. Azóta sem lassít, az élvonalban mindegyik fordulóban ott volt az újonc kezdő tizenegyében, és bár eddig csak egy gólt szerzett, egyértelműen meghatározó játékossá nőtte ki magát. „Nagyjából ott vagyunk, ahol lenni szeretnénk, ugyanakkor voltak olyan meccseink, amelyekből többet is kihozhattunk volna. Az MTK elleni kettő nulla azért is jelent sokat nekem, mert amióta eljöttem a kék-fehérektől, tétmeccsen még nem győztem ellenük, ráadásul kapott gól nélkül nyertünk” – mondta lapunknak Nagy Barnabás.

Képes Sport mellékletünkben interjút olvashatnak Rabb Krisztiánnal. A kardvívó a nyáron már a Balatonon volt a barátnőjével, ám Somfai Péter, korábbi olimpiai bronzérmes párbajtőrvívótól azt az információt kapta: ne nagyon élje bele magát a vakációzásba, mert a vívószövetség elnöksége úgy döntött, ő utazik Párizsba. Az olimpiáról ezüstéremmel hazatérő sportoló lapunknak többek között azt is elmesélte, hogy amikor annak idején kitalálta, vívni akar, „még nem tudtam, hogy különböző fegyvernemek vannak. Azt tudtam, hogy tetszik a sportág, a felszerelés, a sisak, a villanó lámpák. A szüleim, nagyszüleim csodálkoztak: hogy találta ki magának ezt a sportágat a gyerek? Hatévesen még nem kezdhettem el a vívást, de három évvel később már egyedül mentem le a terembe, és tulajdonképpen egyedül szerveztem le, hogy akkor onnantól vívni járok.”

Még a végén a rekordok könyvébe is bekerül az NB III Északnyugati csoportjában szereplő Mosonmagyaróvár. Weitner Ádám vezetőedző együttese ugyanis sorozatban kilenc mérkőzést nyert meg úgy, hogy közben egyetlen gólt sem kapott, s ezzel a teljesítménnyel a tabella második helyéről, az éllovas Bicskétől két ponttal lemaradva várja a Gyirmót FC Győr II elleni vasárnapi hazai bajnoki mérkőzést. A 42 esztendős szakember korábban a Sopron és a Pécs vezetőedzőjeként is büszkélkedhetett már hasonló sorozattal, ám olyan még nem esett meg karrierje során, hogy kilenc meccsen nem kapott gólt csapata. „A szervezettségnek, a fegyelmezett játéknak, no meg a jó kapusteljesítménynek köszönhetjük a kiemelkedő sorozatot – mondta megkeresésünkre Weitner Ádám. – Általában a zárt védekezést választják ellenfeleink, mi pedig ennek a hatástalanításán dolgozunk.” Nem csupán az Északnyugati csoport csapatai figyelnek a nagy sorozatra, Weitner Ádám neve számos sportvezető noteszébe bekerült, mint lehetséges szakvezető.

A női kosárlabda-bajnokság NKA Universitas Pécs–Serco Uni Győr rangadója előtt Török Ágnest kérdeztük, a válogatott erőcsatár a nyáron a Rába-partjáról szerződött Baranyába. A pécsiek öt győzelemmel kezdték a bajnokságot, majd jött két, idegenbeli elvesztett rangadó. „A válogatott szünetet megelőzően két olyan csapattal találkoztunk, amely a közvetlen riválisaink közé sorolható – mondta Török Ágnes. – A Szekszárd elleni vereség kifejezetten fájó, előzetesen úgy gondoltuk, lehet keresnivalónk. Miskolcra eléggé fáradtan érkeztünk a hétközi Európa-kupa-meccs után két nappal.” A Győr elleni mérkőzést nagyon várja, jó és kiélezett mérkőzésre számít: „Nagyszerű lesz viszontlátni a győri arcokat, akiktől tíz év után idén elköszöntem. Közülünk és a győriek közül is sokan jártak sokfelé a válogatott időszakban, de most ismét mindenkinek a klubidényre kell koncentrálnia.” Török Ágnest arról is kérdeztük, vajon talált-e már magyarázatot arra, miért kapott ki kétszer is a válogatott az Európa-bajnoki selejtezősorozat novemberi mérkőzésein?

