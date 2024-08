Németh Nándor kicsit öregnek érezte magát a vidámparkban; Ramírez örül, hogy visszatért a Fradiba

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Az OTP Bank Liga 2024–2025-ös idényének első fordulójában nem lépett pályára a Ferencváros, szombaton azonban a címvédő is elkezdi az új bajnokságot. A Kecskemét elleni mérkőzés előtt Cristian Ramírezt kérdeztük, aki hat és fél év után a múlt nyáron tért vissza az Üllői útra. A 29 esztendős ecuadori válogatott védő 2015-ben lett először a zöld-fehérek labdarúgója, s lapunknak azt mondta, úgy érzi, a lehető legjobb döntést hozta, amikor az oroszországi Krasznodart követően ismét Magyarország felé vette az irányt. Ramírez tudja, kemény hetek, hónapok várnak a csapatra, de egyáltalán nem bánja, hogy három-négy naponta követik egymást a meccsek, hiszen a klubnál mindenki erre vágyott.

Németh Nándor a szerdai, 100 gyorson negyedik helyezést hozó versenye utáni napot a vidámparkban töltötte. „Kicsit öregnek éreztem magam – nyilatkozta lapunknak. – De azért jó volt, élveztük nagyon, egyszer mindenképp érdemes elmenni. Megszerveztük előre, bárhogy úsztam volna a döntőben, mentünk volna.” Arról, hogy mindössze egyetlen századmásodperccel szorult a negyedik helyre a döntőben, azt mondta, „továbbra sem tudok sem mérges lenni magamra, sem szigorú, mindent úgy csináltam, ahogyan elterveztük. Még az edzőm, Plagányi Zsolt is ezt mondja.” Ugyanakkor azt is elárulta, hogy „idegesítő ez az egész, nem is tudtam aludni a döntő utáni éjszakán, bár gyanítom, akkor sem tudtam volna, ha érmet szerzek”.

Nehéz időszakon van túl Babos Tímea. A Képes Sportban olvasható interjúban őszintén mesél arról, hogy az év elején sikerült visszaküzdenie magát az egyéni világranglistán, de nem volt könnyű egyensúlyoznia az egyes és a páros között. Párosban szeretett volna a nagy versenyeken elindulni, miközben egyesben még csak kapaszkodott vissza a ranglistán. Wimbledonban az ukrán Nagyija Kicsenokkal negyeddöntőbe jutottak, s a sikeres szereplésnek köszönhetően a négyszeres Grand Slam-győztes teniszező új lendületet kapott. Újra édesapja az edzője, harmonikusan és jókedvvel dolgoznak együtt. Tímea szerint aligha lesz már új edző a karrierjében, igaz, nem is tervez hosszú távra a pályán.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!