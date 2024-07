Nico Williams már a vb-t célozta meg; Gyulay Zsolt a Magyar Nagydíj újításairól beszélt

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Nico Williams immár az Anglia elleni, 2–1-re megnyert Eb-döntő legjobb játékosaként tartott sajtótájékoztatót Berlinben. Arra a kérdésre, mire gondolt, amikor a lövése után az angol kapuban kötött ki a labda, ezt felelte: „Arra a több millió emberre, aki Spanyolországért szorít. Szerettem volna, ha a gól eldönti a mérkőzést, és bár ez nem jött össze, és nagyon meg kellett szenvednünk a sikerért, de megérte, mert végül boldogan távozhatunk a döntő után.” A Bilbao szélsője a következő célt illetően úgy fogalmazott: „Lépésről lépésre kell haladni, mert két év nagyon hosszú idő, még ha gyorsan el is szalad. Abban viszont biztos vagyok, hogy mindent megteszünk a kijutásért, és ha sikerül, felkészülten érkezünk meg a világbajnokságra.”

Pénteken felbőgnek a motorok, megtelnek a lelátók a Hungaroringen – a vasárnapi futamra már januárban elfogytak a jegyek, a szabadedzésekre és az időmérőre is már csak korlátozott számban kaphatók. A hétfői pályabejáráson Gyulay Zsolt elnök-vezérigazgató beszélt a legfontosabb újításokról: teljes mértékben befejeződött a közműhálózat fejlesztése, a főbejárat mellett méltó irodaházat kapott a Hungaroring, a rendezvényeket kiszolgáló tereket is bővítették. Az átalakítás persze nosztalgiával is jár, az 1986 óta álló főépületet például az idei futamon búcsúztatják el.

Olimpiai reménységeinket bemutató sorozatunknak ez alkalommal Muszukajev Iszmail a főszereplője, aki tavaly hatalmas dicsőséget szerzett hazánknak azzal, hogy 44 év után ismét világbajnoki címet nyert a magyar szabadfogásnak. Rendkívül elszánt, alázatos sportember, akire a sportágban virtuózként tekintenek. Eleinte menekülni próbált a birkózás előtt, de nem kerülhette el azt, amire rendeltetett. A balkár sportoló karrierje szépen ívelt felfelé, mígnem 2016-ban nagy port kavaró balhéba keveredett, ezután döntött úgy, hogy nem hajlandó tovább Oroszország színeiben küzdeni. Azóta kiderült, az oroszoknak főhet a feje az elvesztése miatt.

