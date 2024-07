Eb-elődöntő: örömfoci a célfutball ellen; Megszűnhet a Puskás Kl-ellenfele

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Spanyolország és Franciaország kezdi az Eb elődöntőkét. Didier Deschamps a spanyol szélsők kordában tartásában látja a továbbjutás kulcsát, Dani Olmo pedig reméli, hogy méltó helyettese lesz kezdőként is a sérült Pedrinek – ember legyen a talpán, aki megtippeli, hogy a látványos támadófocit játszó spanyolok, vagy a nagy játékerőt képviselő, de biztonsági játékot mutató franciák lesznek az első döntősök – címlapsztori kettő, labdarúgó Eb négy oldalon.

Nagy Zsoltnak életre szóló élmény volt az Eb. A Puskás Akadémia bal oldali szélsője szerint a négy legjobb csapat szerepel az elődöntőben, hallott arról is, hogy a két hét múlva esedékes, Dnipro-1 elleni Konferencialiga-selejtező elmaradhat az ukránok esetleges megszűnése miatt, ám úgy érzi, hiba lenne ezeket a híreket tényként kezelni. Zombori András interjúja.

Kiss Virág szerint, aki itthon kosarazik, burokban él. A török Mersinben a légióskodásba is belekóstoló center Fazekas Zoltánnak elmondta, miért döntött a Győr mellett a címvédő Diósgyőrrel szemben, hogy miként élte meg, amikor honfitársa, Studer Ágnes kevés lehetőséget kapott a törököktől, no meg azt is, hogy mennyit jelent neki a magyar bajnoki cím – ami még nincs neki.

17 nappal az olimpia előtt már tudjuk, kik viszik zászlónkat a megnyitón. A magyar olimpiai küldöttség ünnepélyes eskütételéről és az egyik leendő zászlóvivő, a dzsúdós Tóth Krisztián meghatottságáról Győri Ferenc számolt be.

És ha kedd, akkor Junior-melléklet: 14 magyar érem, Ábrahám- és Jackl-show a vilniusi ifjúsági úszó Eb-n; bátyjai után csúcson az U20-as Eb-n aranyérmes birkózótehetség, Lévai Levente is.

