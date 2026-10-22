Nemzeti Sportrádió

NB I∶ hosszabbított fiatal védőjével a Szpari

2026.10.22. 10:22
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Benczenleitner Barna (piros-kékben) marad Nyíregyházán (Fotó∶ Czinege Melinda)
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Nyíregyháza Spartacus FC labdarúgó NB I Benczenleitner Barna szerződéshosszabbítás
Három évre szóló új szerződést kötött huszonhárom éves védőjével, Benczenleitner Barnával a labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyházi Spartacus FC – jelentette be honlapján a klub.

Szerződést hosszabbított Benczenleitner Barnával a Nyíregyháza Spartacus FC. A 23 éves védő 2025-ben érkezett a szabolcsi piros-kékekhez a Honvédtól, az első csapatban 39 bajnokin lépett eddig pályára – írta hivatalos honlapján a klub.

„Nagyon örülök, hogy továbbra is a Nyíregyháza Spartacus FC játékosa lehetek! Jól érzem magam a klubnál és a városban, a szurkolóink az élvonal legjobbjai közé tartoznak, és szeretnénk nekik is bizonyítani, hogy képesek vagyunk jobb eredmények elérésére. Azért dolgozunk az edzéseken, hogy minél hamarabb kiegyenesedjünk, ami pontokban is megmutatkozik majd. Köszönöm a klub vezetésének, hogy továbbra is a Szpari labdarúgója lehetek, igyekszem a pályán meghálálni a bizalmat” – mondta új kontraktusával kapcsolatban Benczenleitner Barna.  

 

 

Nyíregyháza Spartacus FC labdarúgó NB I Benczenleitner Barna szerződéshosszabbítás
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