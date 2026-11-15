Simon Petra vállsérülést szenvedett, kihagyja a női kézilabda Eb-t

Simon Petra a Ferencváros előző heti, Esbjerg elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésén ütközött, majd ezt követően a vállát fájlalva jött le a pályáról. A budapesti klub a honlapján jelentette be, hogy az irányító megsérült. „A kivizsgálás során a kulcscsontot és a lapockacsontot összekötő, úgynevezett acromio-clavicularis ízület kisebb fokú sérülését, valamint a rotátor köpeny egyik inának nagyfokú zúzódását találtuk. Szerencsére mindkét sérülés olyan jellegű, hogy nem igényel beavatkozást. Kezdeti pihentetéssel és rehabilitációval várhatóan hat hét alatt gyógyul” – idézi a fradi.hu a klub csapatorvosát, De Jonge Róbertet.

Simon Petra kihagyja csapata vasárnapi, Esbjerg elleni BL-mérkőzését, valamint az Eszterházy elleni bajnokit, továbbá a decemberi Európa-bajnokságot is.

A magyar női kézilabda-válogatott bő keretében rajta kívül öt irányító szerepel, ugyanakkor közülük a debreceni Csernyánszki Liliána játéka szintén vállsérülés miatt kérdéses. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány várhatóan a jövő hét elején hirdeti ki szűkített keretét.

A magyar csapat november 27-én Ausztriával, 29-én Szlovákiával játszik edzőmérkőzést Tatabányán. A decemberi kontinensviadal csoportkörében Nagyváradon 3-án Montenegró, 5-én Szlovénia, 7-én Izland lesz az ellenfél. A középdöntőbe az első két helyezett jut.

Az Eb-re 18 fős keret nevezhető, a meccskeretben pedig 16 játékos szerepelhet.

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT BŐ KERETE

Kapusok: Szemerey Zsófi (Győr), Böde-Bíró Blanka (Ferencváros), Bukovszky Anna (Esztergom), Janurik Kinga (Corona Brasov – Románia), Zaj Klára (Vác)

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győr), Kovács Anett (Esztergom), Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti – Románia), Falusi-Udvardi Laura (Mosonmagyaróvár), Pálffy Anna (Vác)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (Ferencváros), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia), Afentáler Sára (Corona Brasov – Románia)

Beállók: Tóvizi Petra (Debrecen), Juhász Kata (Debrecen), Szmolek Apollónia (Esztergom), Bordás Réka (Ferencváros), Faragó Luca (Esztergom)

Irányítók: Vámos Petra (Metz HB – Franciaország), Simon Petra (Ferencváros), Kajdon Blanka (Vác), Kukely Anna (Mosonmagyaróvár), Csernyánszki Liliána (Debrecen), Horváth Fanni (Esztergom)

Balátlövők: Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia), Csíkos Luca (Thüringer HC), Faragó Lea (Esztergom), Juhász Gréta (Vác), Ogonovszky Eszter (Vasas SC), Varga Emília (Esztergom)

Balszélsők: Márton Gréta (Ferencváros), Hársfalvi Júlia (Ferencváros), Petrus Mirtill (Debrecen), Ballai Anna (Esztergom), Szabó Anna (Thüringer HC – Németország)