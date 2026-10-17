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Volt-e valaha jobb külföldi labdarúgója a Ferencvárosnak, mint Kristoffer Zachariassen? Szavazzon!

nemzetisport.hu nemzetisport.hu
2026.10.17. 13:22
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Kristoffer Zachariassen gólöröme a Viktoria Plzen elleni Európa-liga-mérkőzésen (Fotó: Török Attila)
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Kristoffer Zachariassen FTC szavazás Ferencváros
Öt éve másfél millió euróért érkezett a Ferencvároshoz Kristoffer Zachariassen, aki azóta a csapat európai kupamérkőzéseinek egyik legfontosabb embere lett. Az eddig nyújtott teljesítménye alapján ön hol helyezné el a zöld-fehérek külföldi labdarúgóinak rangsorában?

A Ferencváros csütörtök este a norvég légiós duplájával győzte le 2–1-re a cseh Viktoria Plzent az Európa-ligában; Kristoffer Zachariassen három góllal – Alphadjo Cisse (Milan) társaságában – a főtábla góllövőlistájának élén áll, és bekerült a második forduló Sofascore-álomcsapatába.

A 32 éves futballista újabb bizonyítékát adta annak, hogy az Üllői úton az elmúlt évek egyik legjobb befektetése volt; a Ferencváros szurkolói számára Zachariassen már nem csupán egy megbízható norvég légiós, hanem a klub egyik meghatározó játékosa, olyan labdarúgó, aki játékával szépen, lassan belenőtt abba a szerepbe, hogy feltegyük a kérdést: nem lehet, hogy ő minden idők legjobb ferencvárosi légiósa?
 

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Kristoffer Zachariassen FTC szavazás Ferencváros
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