Volt-e valaha jobb külföldi labdarúgója a Ferencvárosnak, mint Kristoffer Zachariassen? Szavazzon!
Öt éve másfél millió euróért érkezett a Ferencvároshoz Kristoffer Zachariassen, aki azóta a csapat európai kupamérkőzéseinek egyik legfontosabb embere lett. Az eddig nyújtott teljesítménye alapján ön hol helyezné el a zöld-fehérek külföldi labdarúgóinak rangsorában?
A Ferencváros csütörtök este a norvég légiós duplájával győzte le 2–1-re a cseh Viktoria Plzent az Európa-ligában; Kristoffer Zachariassen három góllal – Alphadjo Cisse (Milan) társaságában – a főtábla góllövőlistájának élén áll, és bekerült a második forduló Sofascore-álomcsapatába.
A 32 éves futballista újabb bizonyítékát adta annak, hogy az Üllői úton az elmúlt évek egyik legjobb befektetése volt; a Ferencváros szurkolói számára Zachariassen már nem csupán egy megbízható norvég légiós, hanem a klub egyik meghatározó játékosa, olyan labdarúgó, aki játékával szépen, lassan belenőtt abba a szerepbe, hogy feltegyük a kérdést: nem lehet, hogy ő minden idők legjobb ferencvárosi légiósa?
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