Női röplabda Eb: Somorja is házigazda lesz

Az európai és a szlovák szövetség vezetői hétfőn jelentették be, hogy a somorjai olimpiai központ lesz a kontinenstorna egyik helyszíne. Azt már július közepén nyilvánosságra hozták, hogy a négy házigazda közül az egyik a Kanári-szigeteki Las Palmas lesz.

A jelenleg is zajló Európa-bajnokságon Alessandro Chiappini szövetségi kapitány együttese az isztambuli csoportban a házigazda törököktől, a lettektől, a lengyelektől, a németektől és a szlovénoktól is kikapott a csoportkörben és a 23. helyen végzett.