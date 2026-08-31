Nemzeti Sportrádió

Női röplabda Eb: Somorja is házigazda lesz

2026.08.31. 14:25
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A magyar női röplabda-válogatott ott lesz a 2028-as Európa-bajnokságon (Fotó: Dömötör Csaba)
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Somorja női röplabda Európa-bajnokság rendező városok magyar női röplabda-válogatott
A szlovákiai Somorja (Samorín) lesz az egyik házigazdája a 2028-as női röplabda Európa-bajnokságnak, amelynek a magyar válogatott már biztosan résztvevője.

Az európai és a szlovák szövetség vezetői hétfőn jelentették be, hogy a somorjai olimpiai központ lesz a kontinenstorna egyik helyszíne. Azt már július közepén nyilvánosságra hozták, hogy a négy házigazda közül az egyik a Kanári-szigeteki Las Palmas lesz.

A jelenleg is zajló Európa-bajnokságon Alessandro Chiappini szövetségi kapitány együttese az isztambuli csoportban a házigazda törököktől, a lettektől, a lengyelektől, a németektől és a szlovénoktól is kikapott a csoportkörben és a 23. helyen végzett.

 

Somorja női röplabda Európa-bajnokság rendező városok magyar női röplabda-válogatott
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