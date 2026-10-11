Örül bombagóljának Szalai Gábor, de sajnálja, hogy nem szereztek pontot

Szalai Gábor a nyáron igazolt a Ferencvárostól Madeirára, a Marítimo Funchalhoz, és negyedik bajnoki mérkőzésen megszerezte az első bajnoki gólját, ráadásul egy nagy csapat, a Porto ellen. A hazai pályán 2–1-re elveszített összecsapás után a magyar válogatott játékossal készített villáminterjút az ESPN portugál kiadása.

„Természetesen örülök a gólomnak. Úgy érzem, közel voltunk a pontszerzéshez, de a Porto nagyszerű csapat. Tudtuk, milyen erősek, és keményen küzdöttünk, agresszívek voltunk, de egy kis szerencse hiányzott a ponthoz. Boldog vagyok, hogy egyre több játékpercet kapok; kezdetben nehéz volt, de már sokkal magabiztosabb vagyok. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy gyakorlom a távoli lövéseket, de ha lehetőség adódik, meg kell próbálni” – fogalmazott a hátvéd.