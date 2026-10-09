Nemzeti Sportrádió

Négy vereség egymás után, menesztették a török válogatott szövetségi kapitányát

R. D. P.R. D. P.
2026.10.09. 18:58
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Vincenzo Montella már nem irányítja a török csapatot (Fotó: Getty Images)
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török labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány Vincenzo Montella
A Török Labdarúgó-szövetség pénteken bejelentette, hogy meneszti Vincenzo Montellát a válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. Az olasz szakember 2023 szeptembere óta irányította a nemzeti csapatot, amellyel a 2024-es Európa-bajnokságon a negyeddöntőig jutott.

A szövetség közleménye szerint a végrehajtó bizottság úgy döntött, nem folytatja tovább az együttműködést Montellával. A döntés okát nem hozták nyilvánosságra, és az utód személyéről sem közöltek információt.

A szakításra azt követően került sor, hogy a török válogatott sorozatban négy vereséget szenvedett el a Nemzetek Ligájában, legutóbb kedden Olaszországtól kapott ki 3–1-re. A nemzeti csapat emellett a 2026-os világbajnokság csoportkörében is búcsúzott.

Montella legnagyobb sikere a török válogatott élén a 2024-es Európa-bajnokságon elért negyeddöntő volt. A törökök a kontinensviadalon a legjobb nyolc között Hollandiától szenvedtek 2–1-es vereséget.

 

török labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány Vincenzo Montella
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