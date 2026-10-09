Négy vereség egymás után, menesztették a török válogatott szövetségi kapitányát

A szövetség közleménye szerint a végrehajtó bizottság úgy döntött, nem folytatja tovább az együttműködést Montellával. A döntés okát nem hozták nyilvánosságra, és az utód személyéről sem közöltek információt.



A szakításra azt követően került sor, hogy a török válogatott sorozatban négy vereséget szenvedett el a Nemzetek Ligájában, legutóbb kedden Olaszországtól kapott ki 3–1-re. A nemzeti csapat emellett a 2026-os világbajnokság csoportkörében is búcsúzott.



Montella legnagyobb sikere a török válogatott élén a 2024-es Európa-bajnokságon elért negyeddöntő volt. A törökök a kontinensviadalon a legjobb nyolc között Hollandiától szenvedtek 2–1-es vereséget.