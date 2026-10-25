Új kiválasztott – Thury Gábor jegyzete

Hogy kié lesz 2026-ban az Aranylabda? A portugál Cristiano Ronaldo biztosan magának adná, ha pedig Argentína az idén megvédi világbajnoki címét, gyanítom, nem lett volna meglepetés, ha Lionel Messinek ítélik oda…

Amikor 1956-ban megalapították a díjat, a France Football szerkesztőségében nem is sejtették, hogy az évek folyamán az Aranylabda ilyen népszerűvé válik, s ennek okán rengeteg vitát vált ki az odaítélése. A 2007-ben az egész világra kiterjesztett Ballon d’Or hetvenedik átadása előtt – kezdetben csak az öreg kontinensen játszó európai kaphatta meg, 1995-től 2007-ig bárki, aki Európában rúgta a labdát – a futballvilág hangos az egyet(nem)értéstől: az idén az angol Harry Kane, a spanyol Lamine Yamal és a francia Kylian Mbappé nevét emlegetik a legnagyobb esélyesek között. Mit emlegetik?! Egyes források tudni vélik, már megvan a nyertes, mi több, a párizsi ötvösműhelyben már rá is vésték a trófeára… Ha közülük kerül ki a legjobb, új név kerül a győztesek listájára.

Anno, 1956-ban az angol Stanley Matthews – az átadás helyszíne éppen az első győztes emléke előtt tisztelegve 2026-ban London – az Aranylabda átvételekor szerényen lejattolt az ötletgazdákkal, az idén Yamal már egy lakosztályt foglaltatott le, mondván, legyen hol megünnepelnie, ha ő nyer… Mi, magyarok is ünnepeltünk (volna), 1967-ben Albert Flórián neve került fel a trófeára, s bár a névnapján, 1968. május 4-én adták át neki, éppenséggel nem nyolcvanezer néző (a Kádár-rendszerben egy fradistának…), a magyar–szovjet (2:0) Eb-selejtező előtt a Nép­stadionban – amelyen végül sérülés miatt nem játszhatott –, hanem szinte suttyomban, a Gundel étteremben…

Ha számít, s miért ne számítana, hogy pályafutása során ki mit tett le az asztalra – bár ennek a megválasztás éves szisztémája elvben ellentmond –, magyarán mióta képes világszínvonalon futballozni, akkor Kane érdemli ki az elismerést, ha a csapattal megnyert címek számítanak, akkor akár a 19 éves Yamalé (világbajnok, spanyol bajnoki aranyérmes) is lehet a dicsőség. Mbappé „csupán” azt mondhatja el magáról, hogy vb-gólkirály (10 gól), továbbá a tornák történetében a legtöbb találatot szerezte (22). Ami a 65 meccs/73 gólos angol csatár mellett szól, hogy néhány napja a Marca száz játékost rangsoroló listáján megelőzte Yamalt, továbbá a fogadóirodáknál is jobban áll (Kane: 1.25; Yamal: 3.90).

Egy azonban szinte biztos: a többszörös nyertes Messi (8) és Cristiano Ronaldo (5) az idén nem rúg labdába…

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