A fogadóirodáknál és az előrejelzési piacokon is Harry Kane az Aranylabda legnagyobb esélyese

Már csak pár nap van hátra a 2026-os Aranylabda díjátadó ünnepségéig, a France Football október 26-án, hétfőn osztja ki az elismerést. A jelöltek közül négyen emelkednek ki, Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé és Lionel Messi. Közülük sokáig úgy tűnt, hogy a Bayern München angol gólzsákja és a Barcelona ifjú spanyol csillaga a két favorit, azonban a Kalshi előrejelzési piac szerint Kane győzelmének már jóval nagyobb az esélye. Míg a szavazás lezárultakor a két játékosnak közel ugyanakkora esélyt jósoltak, addig az angol válogatott támadó győzelmének ma már több mint 75 százalék a sansza. A Kalshi mellett a Polymarketen is hasonló számokkal lehet találkozni, mindkét oldalon Lamine Yamal már csupán 15-20 százalékon áll.

NEW: Harry Kane's Ballon d'Or chances now sit at 78% on Kalshi. Lamine Yamal's odds have plunged down to 18%. https://t.co/AqmFUWgRD2 — Kalshi Sports (@KalshiSports) October 22, 2026

Fontos megjegyezni, hogy ezeken az oldalakon valós idejű kereskedés zajlik, ahol az egyes kimenetelek árai valós időben tükrözik azt, hogy a felhasználók szerint mekkora valószínűséggel következik be az adott esemény. A helyzet egyébként a fogadóirodáknál sincsen másképp, ott is Kane győzelmét várják.

Ezen felül a The Athletic megkérdezett száz, labdarúgásban dolgozó személyt, hogy jelöljék ki a France Football harmincas listájából a legjobb tízet. Az így kapott eredmények alapján is a Bayern München csatára jött ki győztesen, bár hozzá kell tenni, a végeredmény sokkal szorosabb lett, mint azt a piacok várják. A pontozási rendszerük alapján nem sokkal maradt le tőle Lamine Yamal, akit Mbappé, majd a szintén a bajoroknál villogó Michael Olise követ.

Voltak érdekes választások is a gyűjtésben. Például egy Bundesliga-klubnál jelenleg is sportigazgatóként dolgozó személy Declan Rice-t tette a második helyre. Ami talán még ennél is meghökkentőbb, hogy egy korábbi válogatott labdarúgó és szövetségi kapitány Lamine Yamalt például nem válogatta be a legjobb tízbe, ellenben nála Marc Cucurella felfért a dobogóra, ráadásul a hatodik helyet Sadio Mané foglalja el.

Korábban mi is megkérdeztük olvasóinkat, kinek adnák a 2025–2026-os idényért járó Aranylabdát. Harry Kane ezen a szavazáson is diadalmaskodott, 4135 voksból 1233-at húzott be. Mögötte Yamal futott be 975 szavazattal, a dobogó harmadik fokára pedig Lionel Messi (622) fért fel, akit szorosan követett Kylian Mbappé (604).

NS-SZAVAZÁS – ARANYLABDA 2026

1. Harry Kane (angol, Bayern München) – 1233 szavazat

2. Lamine Yamal (spanyol, Barcelona) – 975 szavazat

3. Lionel Messi (argentin, Inter Miami) – 622 szavazat

4. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid) – 604 szavazat

5. Rodri (spanyol, Manchester City/azóta: Barcelona) – 127 szavazat

Az idén 80 éves futballmagazin kivételesen nem Párizsban adja át a díjat; a jubileum alkalmából, valamint az első győztes, az angol Stanley Matthews tiszteletére a 70. gálának London a házigazdája. A férfiak Aranylabdájáról szakújságírókból álló zsűri dönt – a legjobb kapusnak járó Jasin-díjat is ők ítélik oda. Magyarországról a Nemzeti Sport korábbi főszerkesztője, Szöllősi György szavaz, a női kategóriákban Berkesi Juditot, az M4 Sport műsorvezető-riporterét, korábbi élvonalbeli labdarúgót kérte fel a France Football.