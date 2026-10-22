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A fogadóirodáknál és az előrejelzési piacokon is Harry Kane az Aranylabda legnagyobb esélyese

L. M.L. M.
2026.10.22. 18:39
Hamarosan egy Aranylabdával is gazdagabb lesz Harry Kane? (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lamine Yamal Lionel Messi Aranylabda Kylian Mbappé Harry Kane France Football
A Bayern München támadója több mint 75 százalékkal vezet a Kalshi és a Polymarket szavazásain, de nemcsak az előrejelzési piacokon, hanem a fogadóirodáknál, és olvasóink szerint is ő a favorit.

Már csak pár nap van hátra a 2026-os Aranylabda díjátadó ünnepségéig, a France Football október 26-án, hétfőn osztja ki az elismerést. A jelöltek közül négyen emelkednek ki, Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé és Lionel Messi. Közülük sokáig úgy tűnt, hogy a Bayern München angol gólzsákja és a Barcelona ifjú spanyol csillaga a két favorit, azonban a Kalshi előrejelzési piac szerint Kane győzelmének már jóval nagyobb az esélye. Míg a szavazás lezárultakor a két játékosnak közel ugyanakkora esélyt jósoltak, addig az angol válogatott támadó győzelmének ma már több mint 75 százalék a sansza. A Kalshi mellett a Polymarketen is hasonló számokkal lehet találkozni, mindkét oldalon Lamine Yamal már csupán 15-20 százalékon áll. 

Fontos megjegyezni, hogy ezeken az oldalakon valós idejű kereskedés zajlik, ahol az egyes kimenetelek árai valós időben tükrözik azt, hogy a felhasználók szerint mekkora valószínűséggel következik be az adott esemény. A helyzet egyébként a fogadóirodáknál sincsen másképp, ott is Kane győzelmét várják. 

Ezen felül a The Athletic megkérdezett száz, labdarúgásban dolgozó személyt, hogy jelöljék ki a France Football harmincas listájából a legjobb tízet. Az így kapott eredmények alapján is a Bayern München csatára jött ki győztesen, bár hozzá kell tenni, a végeredmény sokkal szorosabb lett, mint azt a piacok várják. A pontozási rendszerük alapján nem sokkal maradt le tőle Lamine Yamal, akit Mbappé, majd a szintén a bajoroknál villogó Michael Olise követ. 

Voltak érdekes választások is a gyűjtésben. Például egy Bundesliga-klubnál jelenleg is sportigazgatóként dolgozó személy Declan Rice-t tette a második helyre. Ami talán még ennél is meghökkentőbb, hogy egy korábbi válogatott labdarúgó és szövetségi kapitány Lamine Yamalt például nem válogatta be a legjobb tízbe, ellenben nála Marc Cucurella felfért a dobogóra, ráadásul a hatodik helyet Sadio Mané foglalja el.

Korábban mi is megkérdeztük olvasóinkat, kinek adnák a 2025–2026-os idényért járó Aranylabdát. Harry Kane ezen a szavazáson is diadalmaskodott, 4135 voksból 1233-at húzott be. Mögötte Yamal futott be 975 szavazattal, a dobogó harmadik fokára pedig Lionel Messi (622) fért fel, akit szorosan követett Kylian Mbappé (604). 

NS-SZAVAZÁS – ARANYLABDA 2026
1. Harry Kane (angol, Bayern München) – 1233 szavazat
2. Lamine Yamal (spanyol, Barcelona) – 975 szavazat
3. Lionel Messi (argentin, Inter Miami) – 622 szavazat
4. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid) – 604 szavazat
5. Rodri (spanyol, Manchester City/azóta: Barcelona) – 127 szavazat

Az idén 80 éves futballmagazin kivételesen nem Párizsban adja át a díjat; a jubileum alkalmából, valamint az első győztes, az angol Stanley Matthews tiszteletére a 70. gálának London a házigazdája. A férfiak Aranylabdájáról szakújságírókból álló zsűri dönt – a legjobb kapusnak járó Jasin-díjat is ők ítélik oda. Magyarországról a Nemzeti Sport korábbi főszerkesztője, Szöllősi György szavaz, a női kategóriákban Berkesi Juditot, az M4 Sport műsorvezető-riporterét, korábbi élvonalbeli labdarúgót kérte fel a France Football.

 

Lamine Yamal Lionel Messi Aranylabda Kylian Mbappé Harry Kane France Football
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