Tour de France: az edinburghi rajt után 3479 kilométer vár a jövő évi indulókra

A szervezők csütörtökön jelentették be a 2027-es Tour de France programját. A mezőny Skóciából indul, érinti Angliát és Walest, majd az első három etapot követően francia földön folytatódik a verseny. A 21 szakaszos, 114. Tour célja hagyományosan a párizsi Champs-Elysées-n lesz július 25-én.

Az útvonal előnyös az időfutam-specialistáknak, hiszen két szakasz alatt összesen 71 kilométer lesz ilyen, 2012 óta nem volt ilyen hosszú időfutamtáv.

Christian Prudhomme versenyigazgató kiemelte, egyik céljuk az volt, hogy kiegyensúlyozottabbá tegyék a versenyt, kedvezve a sík terepet szerető, időfutamot kedvelő bringásoknak. Ilyen a számban négyszeres világbajnok belga Remco Evenepoel, aki az esélyesek közé tartozik.

Ezzel együtt a szlovén Tadej Pogacar továbbra is toronymagas esélyesnek számít, és sorozatban negyedszer, összesítésben pedig rekordot jelentő hatodik alkalommal lehet bajnok. A világsztár az idei Vuelta a Espanán bukott, és éllovas helyről adta fel a spanyol körversenyt.

A Pireneusok kulcsfontosságúak lesznek a sárga trikóért folytatott küzdelemben, ráadásul a párizsi befutó előtt két, illetve három nappal kőkemény szakaszok várnak a mezőnyre.

A 18. etap Pauból indul és a legendás Col du Tourmalet-n keresztül vezet a Col du Portet csúcsáig, összesen 5400 méternyi szintemelkedéssel. A következő napon 160 kilométernyi nehéz terep vár a versenyzőkre Hasparren és Laruns között, 4300 méternyi szintkülönbséggel.

„Ez olyan terep lesz, ahol minden megváltozhat, ahol teljes fordulatot vehetnek az események” – tette hozzá Prudhomme.

A 9. szakasz a Grand Colombier-n ér véget – ez lesz az első hegyi befutó –, mielőtt a mezőny a második héten az Alpokba érne.

A 2027-es Touron a 3479 kilométer mellett összesen 53 450 méternyi szintemelkedést kell leküzdeni. A sprintereknek hét sík szakasz kedvezhet majd.

A jövő évi női Tour de France ugyancsak brit földről rajtol július 30-án, a leedsi start után kilenc szakaszon 1156 kilométert kell tekerni. A zárás augusztus 7-én lesz a legendás Puy de Dome megmászásával.

A 2027-es férfi Tour de France programja

Július 2.: 1. szakasz: Edinburgh-Carlisle, 185 km

Július 3.: 2. szakasz: Keswick-Liverpool, 223 km

Július 4.: 3. szakasz: Welshpool-Cardiff, 223 km

Július 5.: pihenőnap

Július 6.: 4. szakasz: Cherbourg-en-Cotentin–Cherbourg-en-Cotentin, 171 km

Július 7.: 5. szakasz: Pontorson-Plumelec, 178 km

Július 8.: 6. szakasz: Vannes-Angers, 193 km

Július 9.: 7. szakasz: Blois-Chambord (egyéni időfutam), 38 km

Július 10., 8. szakasz: Bourges-Le Creusot, 224 km

Július 11.: 9. szakasz: Villars-les-Dombes – Grand Colombier, 162 km

Július 12.: pihenőnap

Július 13.: 10. szakasz: Annecy-Sallanches, 171 km

Július 14.: 11. szakasz: Cluses-Les Saisies, 150 km

Július 15.: 12. szakasz: Chambéry-Valence, 162 km

Július 16.: 13. szakasz: Aubenas-Montpellier, 164 km

Július 17.: 14. szakasz: Montpellier-Mende, 199 km

Július 18.: 15. szakasz: Rodez-Albi, 169 km

Július 19.: pihenőnap

Július 20.: 16. szakasz: Toulouse-Toulouse (egyéni időfutam), 33 km

Július 21.: 17. szakasz: Muret-Pau, 186 km

Július 22.: 18. szakasz: Pau–Saint-Lary-Soulan col du Portet, 174 km

Július 23.: 19. szakasz: Hasparren-Laruns, 160 km

Július 24.: 20. szakasz: Maubourguet-Libourne, 198 km

Július 25.: 21. szakasz: Saint-Quentin-en-Yvelines–Párizs, Champs-Elysées, 116 km