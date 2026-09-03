Nemzeti Sportrádió

Máris visszatér a ghánai válogatott élére a veterán portugál mester – hivatalos

2026.09.03. 09:27
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Carlos Queiroz újra ghánai kapitány lesz (Fotó: Getty Images)
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ghánai labdarúgó-válogatott Carlos Queiroz Ghána
Két hónappal a lemondását követően ismét Carlos Queirozt nevezték ki a ghánai labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának.

A ghánai szövetség (GFA) a közleményében kiemelte: a 73 éves portugál edző új megbízatása a hónap végén, a nemzetközi idény elején veszi kezdetét. A GFA hozzátette: Queirozt tájékozottsága, szakértelme és a válogatottal kapcsolatos tapasztalatai kimondottan alkalmassá teszik arra, hogy az együttessel új fejezetet nyisson.

A korábban a Real Madridot is irányító Carlos Queiroz áprilisban vette át a világbajnoki résztvevő ghánai válogatott vezetését, amely az észak-amerikai tornán – a Kolumbiával szemben 1–0-ra elbukott összecsapást követően – a 32 között búcsúzott.

A 2027-es afrikai kontinenstorna selejtezője szeptember 21-én kezdődik, a ghánai válogatott Elefántcsontpart ellen lép pályára először, a csoportban – amelyből az első kettő jut tovább – még Gambia és Szomália szerepel.

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