Négy bronzzal és egy ezüsttel zárt a magyar válogatott a teqball-vb-n

Két ázsiai világbajnokság után tért vissza az öreg kontinensre a hungarikum sportág, a teqball. December 3. és 7. között Székelyudvarhely adott otthont a csúcseseménynek, ahova 44 országból 165 játékos érkezett.

A magyar csapatból a 2021-es világbajnok Izsák Anna szerezte meg az első érmet, aki női egyéniben 2022 után újra a dobogón végzett. Őt az elődöntőben a későbbi bajnok, a thaiföldi Jutatip Kuntatong állította meg.

A Nemzetközi Teqballszövetség 2024-es döntése értelmében bronzmeccseket már nem tartanak, így az elődöntő jelentette Izsák utolsó összecsapását Erdélyben.

Az ifjúsági Európa-bajnok Csábi Milán magabiztosan menetelt a legjobb négyig, ahol a kategória kétszeres világbajnoka, a hazai közönség támogatását élvező és a végső győzelmet is megszerző Györgydeák Apor várta. A romániai játékost egyedül Csábi tudta három szettre kényszeríteni az egész sorozatban, de végül bronzéremmel térhet haza.

Férfi párosban egyértelmű célt fogalmazott meg a Bányik Csaba, Katz Balázs kettős, visszaülni a 2023-ban már egyszer megszerzett trónra. Az elődöntőben nem találták a saját ritmusukat a háromszoros világbajnok Bogdan Marojevics, Nikola Mitro szerb páros ellen, akik vasárnap a negyedik címüket is megszerezték.

Vegyes párosban a sportág négyszeres világbajnoka, Blázsovics Ádám és partnere, Péchy Petra képviselte Magyarországot. A döntő előszobájában a cím kétszeres világbajnoka, a thai csapat, Szuphavadi Vongkhamcsan és Phakpong Decsarön jelentette a végállomást a magyar kettősnek. A kategóriát a romániai Györgydeák Apor és Barabási Kinga nyerte.

A női páros döntőjében Péchy és Vicsek Nóra a karrierjük során még veretlen Kuntatong, Szuphavadi duóval néztek szemben. Erősen kezdtek a mieink, de végül az ázsiaiak behúzták az első szettet. A másodikban ellentmondást nem tűrően kiharcolták minden idők legjobb női párosának karrierjük első szettveszteségét. A harmadik, mindent eldöntő játékrészben visszataláltak a világverő formájukhoz a thaiok, és ismételten világbajnokok lettek.

Péchy Petra így fogalmazott a döntője után: „Előzetesen két érmet tűztem ki célul, de most még nem annyira tudok örülni az ezüstnek. Hatalmas segítség volt a székely közönség, maximálisan biztosították a hazai pálya élményét, és nagy szó, hogy mi tudtuk az első szettet megnyerni a három éve játszó thaiok ellen, viszont ez még keményebb munkára sarkall minket.”

A magyar teqballválogatott az éremtábla negyedik helyén végzett egy ezüsttel és négy bronzéremmel.

A Nemzetközi Teqballszövetség elnöke és a sportág egyik feltalálója így összegzett: „Újabb mérföldkőhöz érkezett a teqball, hiszen minden idők egyik legerősebb világbajnoksága zajlott fantasztikus szervezőkkel Székelyudvarhelyen, ahol csodálatos mérkőzéseket láthattunk, és újabb tanúbizonyságot adott a teqballcsalád hihetetlen ereje – mondta Borsányi Gábor. – Ráadásul az Ázsiai Olimpiai Bizottság hivatalos éremsportnak választotta a következő évtől szeretett sportágunkat az Ázsiai Játékokon. Székelyudvarhely eddig is erőn felül bizonyította, hogy második hazája a teqballnak, és nagyon büszke vagyok rá, hogy mi is tovább vihetjük nemzetközi szinten az itteni emberek kiváló hozzáállását, professzionalizmusát és kivételes vendégszeretetét.”