Xavi: Legalább a dobogón ott voltam... – bemutatták az új holland kapitányt

Mint ismert, közel két hete bejelentette a KNVB, hogy a spanyol Xavi Hernández lesz az ország labdarúgó-válogatottjának új szövetségi kapitánya, s a 47 éves korábbi kiváló középpályást kedden sajtótájékoztatón be is mutatták. A technikai igazgató, Nigel de Jong – szintén korábbi középpályás, világbajnoki ezüst- és bronzérmes – elárulta, négy jelöltje volt a posztra a testületnek.

„Az első helyen Pep Guardiola volt, akivel tárgyaltunk, de ő azt mondta, hogy egy év pihenésre vágyik most. A második helyen pedig Arne Slot szerepelt a listánkon, ő viszont azzal utasította el a megkeresésünket, hogy szeretne a klubfutball világában maradni. Utánuk jött a sorban Xavi, míg a negyedik jelölt az U21-es válogatott vezető Michael Reiziger volt” – fedte fel a sajtótájékoztatón De Jong.

Persze ezek után a holland újságírók azonnal meg is kérdezték a frissen kinevezett kapitánytól, milyen érzés, hogy csak a harmadik jelölt volt.

„Legalább a dobogón ott voltam, nem? – ütötte el viccesen a kérdés komolyságát Xavi, hozzátéve: – Azért Guardiola és Slot mögött harmadiknak lenni nem olyan rossz dolog szerintem. De igazából nem érdekel.”

A Ronald Koeman örökébe lépő Xavi bemutatása alkalmából elárulta, bizonyos dolgokon változtatni fog, ám lesz, amit nem enged el a múltból.

„Szeretnénk irányítani a játékot, kezdeményező futballt szeretnék látni, a célunk, hogy a szurkolóink szenvedélyes, ambiciózus csapatot lássanak, amelyre büszkék lehetnek. Barcelonában sokat tanultam a holland iskoláról a labdabirtoklás, a dominancia, a játék irányítása és uralása tekintetében. Nem értem, miért kell ezt az iskolát átalakítani, de azért néhány dolgot meg fogunk változtatni.”

Xavi szeptember 24-én mutatkozik be a holland válogatott élén, éspedig Németország ellen hazai pályán, a Nemzetek Ligája 2026–2027-es kiírásában.

„Nagyon izgatottan várom a találkozót, motivált vagyok, mert a német válogatott ellen mutatkozhatok be, amely Európa egyik legjobbja, ráadásul a kispadon Jürgen Klopp ül, aki az elmúlt évek egyik legjobb edzője. Szóval mindenképpen nagy kihívás lesz az első mérkőzés, de azt gondolom, addigra készen állunk majd rá” – fogalmazott Xavi.

A sajtótájékoztatón az új kapitány szakmai stábját is bemutatták – Xavinak négy asszisztense lesz, Ruud van Nistelrooy, Adil Ramzi, Oscar Hernández és Sergio Alegre, kapusedzőként Patrick Lodewijks, erőnléti edzőként pedig Iván Torres segíti a munkáját.