Pénteki sportműsor: Európa-liga-sorsolás, NB I és női röplabda Eb

AUGUSZTUS 28., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

13.00: a főtábla sorsolása (Tv: M4 Sport)

KONFERENCIALIGA

13.00: a főtábla sorsolása (Tv: M4 Sport)

NB I

6. FORDULÓ

20.00: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

21.00: Crystal Palace–Manchester City (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

2. FORDULÓ

20.45: Lille–PSG

NÉMET BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

20.30: Bayern München–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

3. FORDULÓ

18.30: Braunschweig–Hertha (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

2. FORDULÓ

20.45: Milan–Venezia

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

19.00: Racing Santander–Elche (Tv: Spíler2)

21.30: Alavés–Villarreal (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

4. FORDULÓ

20.00: Al-Naszr–Al-Tavun (Tv: Spíler1)

FUTSAL

BAJNOKOK LIGÁJA, ELŐSELEJTEZŐ

D-CSOPORT, 3. (UTOLSÓ) FORDULÓ (Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok)

15.00: Sakarya Karasu SK (török)–SS Murata (San Marinó-i)

18.00: Újpest FC–KF Drenica (koszovói) (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ELŐSZEZON

Szombat, 2.00: Philadelphia Eagles–Cincinnati Bengals, Patriots (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, ELSŐ SZAKASZ (Budaörs)

B-CSOPORT

16.30: Budaörsi SC–SKST Plus Hodonin (cseh)

ATLÉTIKA

MAGYAR CSAPATBAJNOKSÁG (Lantos Mihály Sportközpont)

17.20: 1. nap

AUTÓSPORT

NASCAR

Szombat, 1.30: O’Reilly Auto Parts Series, Winn-Dixie 250 Powered by Coca Cola (Tv: Max4)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

20.15: Chicago Cubs–Cincinnati Reds (Tv: Sport1)

CSELGÁNCS

GRAND SLAM, LAUSANNE

10.00: selejtezők

17.00: a 3. helyért, döntők (Tv: Sport2)

DARTS

PDC EUROPEAN TOUR, HUNGARIAN DARTS TROPHY (MVM Dome)

13.00 és 19.00: 1. forduló (Tv: Max4)

EVEZÉS

9.00: világbajnokság, Amszterdam

FALLABDA

PSA BUDAPEST OPEN (Millenáris D-épület)

19.00: döntő

GOLF

PGA TOUR

19.00: Tour Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

GYORSASÁGI ÉS PARA-VILÁGBAJNOKSÁG, POZNAN

9.40: 200, 500 és 1000 méteres középfutamok

15.04: döntők (női K–4 500 m, férfi K–4 500 m, női C–2 500 m, férfi C–1 1000 m, női K–1 1000 m, férfi C–1 200 m, női VL1 200 m) (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KERÉKPÁR

VUELTA A ESPANA

13.40: 7. szakasz, Vall d’Alba–Aramón Valdelinares, 149.8 km, hegyi befutó (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NÉMET BUNDESLIGA

20.00: Flensburg–Eisenach (Tv: Sport2)

KICK-BOX

10.00: 31. Magyar Világkupa, BOK-csarnok

KÜZDŐSPORT

15.30: ONE 168, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)

ÖTTUSA

VILÁGBAJNOKSÁG, KUJJANG

Férfi egyéni, elődöntő

7.00: A-csoport (Koleszár Mihály)

10.30: B-csoport (Szép Balázs)

Női egyéni, elődöntő

11.30: rangsoroló vívás

RÖPLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

A-CSOPORT, ISZTAMBUL

15.00: MAGYARORSZÁG–Szlovénia (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Törökország–Lengyelország

C-CSOPORT, BAKU

13.30: Spanyolország–Románia

16.30: Azerbajdzsán–Hollandia

SZNÚKER

VUHAN OPEN

8.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)

13.30: elődöntő (Tv: Eurosport2)

TEKVANDÓ

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, TAJJÜAN

Benne: Márton Viviana (62 kg), Salim Kamilah (46 kg)

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

17.00: férfi egyes, selejtező, 3. forduló; női egyes, selejtező, 3. forduló

17.00: Piros Zsombor (12.)–Christopher O'Connell (ausztrál, 17.)

ATP 250-ES TORNA, WINSTON-SALEM

20.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 500-AS TORNA, MONTERREY

Szombat, 1.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

VITORLÁZÁS

12.00: ILCA 7-es világbajnokság, Dún Laoghaire

VÍZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA, SELEJTEZŐ

B-CSOPORT (Eger)

19.30: ELTE-BEAC–One Eger

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Szabó Szilvia, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Kovács Barnabás és Balogh Barna a Barca Academy Cup kapcsán

8.00: Kemény Dénes, majd Bánki József a vonalban

9.00: 51 évesen a 18. világbajnokságára készül. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: augusztus 29-én ért véget a 2004-es olimpia

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Karfiolfül Regős László Pállal

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Jó András

15.00: Közvetítés a poznani kajak-kenu világbajnokság döntőiről. Kommentátor: Tóth Béla; közvetítés a Magyarország–Szlovénia női röplabda Európa-bajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt

16.00: Interjúk a kajak-kenu világbajnokságról; női röplabda-válogatottunk Eb-mérkőzésének értékelése Nyári Sándorral

17.00: Reakciók a Ferencváros–Trabzonspor Európa-liga-mérkőzés után; Gurulj be lassítva is! – ismétlés

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Szeiler József és Keller József, az FTC korábbi játékosai értékelik a Ferencváros nemzetközi szereplését

18.30: Németh Anikó, a női jégkorong-válogatott kapusa a Nemzetek Európai Kupájáról

19.00: Ez történt a kajak-kenu vb pénteki versenynapján

19.15: Beszélgetés a visszavonuló válogatott labdarúgó Vida Mátéval

19.40: A labdarúgó NB I 6. fordulójának felvezetése

20.00: Közvetítés a Debrecen–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Bene Ferenc

22.15: Sportvilág Bera Emesével