Pénteki sportműsor: Európa-liga-sorsolás, NB I és női röplabda Eb
AUGUSZTUS 28., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
13.00: a főtábla sorsolása (Tv: M4 Sport)
KONFERENCIALIGA
13.00: a főtábla sorsolása (Tv: M4 Sport)
NB I
6. FORDULÓ
20.00: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
21.00: Crystal Palace–Manchester City (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
2. FORDULÓ
20.45: Lille–PSG
NÉMET BUNDESLIGA
1. FORDULÓ
20.30: Bayern München–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
3. FORDULÓ
18.30: Braunschweig–Hertha (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
2. FORDULÓ
20.45: Milan–Venezia
SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
19.00: Racing Santander–Elche (Tv: Spíler2)
21.30: Alavés–Villarreal (Tv: Spíler2)
SZAÚDI PRO LEAGUE
4. FORDULÓ
20.00: Al-Naszr–Al-Tavun (Tv: Spíler1)
FUTSAL
BAJNOKOK LIGÁJA, ELŐSELEJTEZŐ
D-CSOPORT, 3. (UTOLSÓ) FORDULÓ (Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok)
15.00: Sakarya Karasu SK (török)–SS Murata (San Marinó-i)
18.00: Újpest FC–KF Drenica (koszovói) (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ELŐSZEZON
Szombat, 2.00: Philadelphia Eagles–Cincinnati Bengals, Patriots (Tv: Arena4)
ASZTALITENISZ
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, ELSŐ SZAKASZ (Budaörs)
B-CSOPORT
16.30: Budaörsi SC–SKST Plus Hodonin (cseh)
ATLÉTIKA
MAGYAR CSAPATBAJNOKSÁG (Lantos Mihály Sportközpont)
17.20: 1. nap
AUTÓSPORT
NASCAR
Szombat, 1.30: O’Reilly Auto Parts Series, Winn-Dixie 250 Powered by Coca Cola (Tv: Max4)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.15: Chicago Cubs–Cincinnati Reds (Tv: Sport1)
CSELGÁNCS
GRAND SLAM, LAUSANNE
10.00: selejtezők
17.00: a 3. helyért, döntők (Tv: Sport2)
DARTS
PDC EUROPEAN TOUR, HUNGARIAN DARTS TROPHY (MVM Dome)
13.00 és 19.00: 1. forduló (Tv: Max4)
EVEZÉS
9.00: világbajnokság, Amszterdam
FALLABDA
PSA BUDAPEST OPEN (Millenáris D-épület)
19.00: döntő
GOLF
PGA TOUR
19.00: Tour Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)
KAJAK-KENU
GYORSASÁGI ÉS PARA-VILÁGBAJNOKSÁG, POZNAN
9.40: 200, 500 és 1000 méteres középfutamok
15.04: döntők (női K–4 500 m, férfi K–4 500 m, női C–2 500 m, férfi C–1 1000 m, női K–1 1000 m, férfi C–1 200 m, női VL1 200 m) (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KERÉKPÁR
VUELTA A ESPANA
13.40: 7. szakasz, Vall d’Alba–Aramón Valdelinares, 149.8 km, hegyi befutó (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
NÉMET BUNDESLIGA
20.00: Flensburg–Eisenach (Tv: Sport2)
KICK-BOX
10.00: 31. Magyar Világkupa, BOK-csarnok
KÜZDŐSPORT
15.30: ONE 168, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)
ÖTTUSA
VILÁGBAJNOKSÁG, KUJJANG
Férfi egyéni, elődöntő
7.00: A-csoport (Koleszár Mihály)
10.30: B-csoport (Szép Balázs)
Női egyéni, elődöntő
11.30: rangsoroló vívás
RÖPLABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
A-CSOPORT, ISZTAMBUL
15.00: MAGYARORSZÁG–Szlovénia (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Törökország–Lengyelország
C-CSOPORT, BAKU
13.30: Spanyolország–Románia
16.30: Azerbajdzsán–Hollandia
SZNÚKER
VUHAN OPEN
8.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)
13.30: elődöntő (Tv: Eurosport2)
TEKVANDÓ
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, TAJJÜAN
Benne: Márton Viviana (62 kg), Salim Kamilah (46 kg)
TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi egyes, selejtező, 3. forduló; női egyes, selejtező, 3. forduló
17.00: Piros Zsombor (12.)–Christopher O'Connell (ausztrál, 17.)
ATP 250-ES TORNA, WINSTON-SALEM
20.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 500-AS TORNA, MONTERREY
Szombat, 1.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
VITORLÁZÁS
12.00: ILCA 7-es világbajnokság, Dún Laoghaire
VÍZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA, SELEJTEZŐ
B-CSOPORT (Eger)
19.30: ELTE-BEAC–One Eger
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Szabó Szilvia, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Kovács Barnabás és Balogh Barna a Barca Academy Cup kapcsán
8.00: Kemény Dénes, majd Bánki József a vonalban
9.00: 51 évesen a 18. világbajnokságára készül. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: augusztus 29-én ért véget a 2004-es olimpia
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Karfiolfül Regős László Pállal
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Jó András
15.00: Közvetítés a poznani kajak-kenu világbajnokság döntőiről. Kommentátor: Tóth Béla; közvetítés a Magyarország–Szlovénia női röplabda Európa-bajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt
16.00: Interjúk a kajak-kenu világbajnokságról; női röplabda-válogatottunk Eb-mérkőzésének értékelése Nyári Sándorral
17.00: Reakciók a Ferencváros–Trabzonspor Európa-liga-mérkőzés után; Gurulj be lassítva is! – ismétlés
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Szeiler József és Keller József, az FTC korábbi játékosai értékelik a Ferencváros nemzetközi szereplését
18.30: Németh Anikó, a női jégkorong-válogatott kapusa a Nemzetek Európai Kupájáról
19.00: Ez történt a kajak-kenu vb pénteki versenynapján
19.15: Beszélgetés a visszavonuló válogatott labdarúgó Vida Mátéval
19.40: A labdarúgó NB I 6. fordulójának felvezetése
20.00: Közvetítés a Debrecen–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Bene Ferenc
22.15: Sportvilág Bera Emesével