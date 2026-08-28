Nemzeti Sportrádió

Pénteki sportműsor: Európa-liga-sorsolás, NB I és női röplabda Eb

V. B.V. B.
2026.08.28. 01:30
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Pénteken sorsolnak a labdarúgó Európa-ligában és Konferencialigában, előbbi sorozatban ellenfeleket kap a Ferencváros. DVSC–MTK meccsel kezdődik az NB I 6. fordulója, lesz angol, francia, német, olasz és spanyol futball is. A futsal Bajnokok Ligájában ismét pályára lép az Újpest, kezdődik az MVM Dome-ban a Hungarian Darts Trophy, folytatódik a kajak-kenu és az öttusa-világbajnokság. Lejátssza utolsó mérkőzését a magyar válogatott a női röplabda Európa-bajnokságon, emellett szerepel még a kiemelt sportprogramban többek között asztalitenisz, atlétika, cselgáncs, evezés, golf, kézilabda, sznúker, tekvandó, tenisz, vitorlázás és vízilabda.

 AUGUSZTUS 28., PÉNTEK 

 FUTBALLPROGRAM 

EURÓPA-LIGA
13.00: a főtábla sorsolása (Tv: M4 Sport)

KONFERENCIALIGA
13.00: a főtábla sorsolása (Tv: M4 Sport)

NB I
6. FORDULÓ
20.00: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
21.00: Crystal Palace–Manchester City (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1
2. FORDULÓ
20.45: Lille–PSG

NÉMET BUNDESLIGA
1. FORDULÓ
20.30: Bayern München–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA
3. FORDULÓ
18.30: Braunschweig–Hertha (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
2. FORDULÓ
20.45: Milan–Venezia

SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
19.00: Racing Santander–Elche (Tv: Spíler2)
21.30: Alavés–Villarreal (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE
4. FORDULÓ
20.00: Al-Naszr–Al-Tavun (Tv: Spíler1)

FUTSAL
BAJNOKOK LIGÁJA, ELŐSELEJTEZŐ
D-CSOPORT, 3. (UTOLSÓ) FORDULÓ (Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok)
15.00: Sakarya Karasu SK (török)–SS Murata (San Marinó-i)
18.00: Újpest FC–KF Drenica (koszovói) (Tv: Sport1)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ELŐSZEZON
Szombat, 2.00: Philadelphia Eagles–Cincinnati Bengals, Patriots (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, ELSŐ SZAKASZ (Budaörs)
B-CSOPORT
16.30: Budaörsi SC–SKST Plus Hodonin (cseh)

ATLÉTIKA
MAGYAR CSAPATBAJNOKSÁG (Lantos Mihály Sportközpont)
17.20: 1. nap

AUTÓSPORT
NASCAR
Szombat, 1.30: O’Reilly Auto Parts Series, Winn-Dixie 250 Powered by Coca Cola (Tv: Max4)

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.15: Chicago Cubs–Cincinnati Reds (Tv: Sport1)

CSELGÁNCS
GRAND SLAM, LAUSANNE
10.00: selejtezők
17.00: a 3. helyért, döntők (Tv: Sport2)

DARTS
PDC EUROPEAN TOUR, HUNGARIAN DARTS TROPHY (MVM Dome)
13.00 és 19.00: 1. forduló (Tv: Max4)

EVEZÉS
  9.00: világbajnokság, Amszterdam

FALLABDA
PSA BUDAPEST OPEN (Millenáris D-épület)
19.00: döntő

GOLF
PGA TOUR
19.00: Tour Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU
GYORSASÁGI ÉS PARA-VILÁGBAJNOKSÁG, POZNAN
  9.40: 200, 500 és 1000 méteres középfutamok 
15.04: döntők (női K–4 500 m, férfi K–4 500 m, női C–2 500 m, férfi C–1 1000 m, női K–1 1000 m, férfi C–1 200 m, női VL1 200 m) (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KERÉKPÁR
VUELTA A ESPANA
13.40: 7. szakasz, Vall d’Alba–Aramón Valdelinares, 149.8 km, hegyi befutó (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA
NÉMET BUNDESLIGA
20.00: Flensburg–Eisenach (Tv: Sport2)

KICK-BOX
10.00: 31. Magyar Világkupa, BOK-csarnok

KÜZDŐSPORT
15.30: ONE 168, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)

ÖTTUSA
VILÁGBAJNOKSÁG, KUJJANG
Férfi egyéni, elődöntő
  7.00: A-csoport (Koleszár Mihály)
10.30: B-csoport (Szép Balázs)
Női egyéni, elődöntő
11.30: rangsoroló vívás

RÖPLABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
A-CSOPORT, ISZTAMBUL
15.00: MAGYARORSZÁG–Szlovénia (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Törökország–Lengyelország
C-CSOPORT, BAKU
13.30: Spanyolország–Románia
16.30: Azerbajdzsán–Hollandia

SZNÚKER
VUHAN OPEN
  8.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)
13.30: elődöntő (Tv: Eurosport2)

TEKVANDÓ
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, TAJJÜAN
Benne: Márton Viviana (62 kg), Salim Kamilah (46 kg)

TENISZ
US OPEN, NEW YORK
17.00: férfi egyes, selejtező, 3. forduló; női egyes, selejtező, 3. forduló
17.00: Piros Zsombor (12.)–Christopher O'Connell (ausztrál, 17.)
ATP 250-ES TORNA, WINSTON-SALEM
20.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 500-AS TORNA, MONTERREY
Szombat, 1.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

VITORLÁZÁS
12.00: ILCA 7-es világbajnokság, Dún Laoghaire

VÍZILABDA
FÉRFI MAGYAR KUPA, SELEJTEZŐ
B-CSOPORT (Eger)
19.30: ELTE-BEAC–One Eger

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Szabó Szilvia, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Vendégünk Kovács Barnabás és Balogh Barna a Barca Academy Cup kapcsán
  8.00: Kemény Dénes, majd Bánki József a vonalban
  9.00: 51 évesen a 18. világbajnokságára készül. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: augusztus 29-én ért véget a 2004-es olimpia
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Karfiolfül Regős László Pállal
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Jó András
15.00: Közvetítés a poznani kajak-kenu világbajnokság döntőiről. Kommentátor: Tóth Béla; közvetítés a Magyarország–Szlovénia női röplabda Európa-bajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt
16.00: Interjúk a kajak-kenu világbajnokságról; női röplabda-válogatottunk Eb-mérkőzésének értékelése Nyári Sándorral
17.00: Reakciók a Ferencváros–Trabzonspor Európa-liga-mérkőzés után; Gurulj be lassítva is! – ismétlés
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Szeiler József és Keller József, az FTC korábbi játékosai értékelik a Ferencváros nemzetközi szereplését
18.30: Németh Anikó, a női jégkorong-válogatott kapusa a Nemzetek Európai Kupájáról
19.00: Ez történt a kajak-kenu vb pénteki versenynapján
19.15: Beszélgetés a visszavonuló válogatott labdarúgó Vida Mátéval
19.40: A labdarúgó NB I 6. fordulójának felvezetése
20.00: Közvetítés a Debrecen–MTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Bene Ferenc
22.15: Sportvilág Bera Emesével

 

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