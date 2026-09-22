Nemzeti Sportrádió

Csíkos Luca: Nagyon más a légiósélet, jó újra a válogatottnál lenni

2026.09.22. 19:33
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Csíkos Luca kézilabda magyar női kézilabda válogatott
A magyar női kézilabda-válogatott egyik legnagyobb ígérete, Csíkos Luca tavasszal légiósnak állt, és a Thüringer HC színeiben hétről hétre a Bundesligában bizonyíthat. A fiatal átlövőt a kinti tapasztalatairól, a beilleszkedésről és a fizikai küzdelmet előtérbe helyező német bajnokság tanulságairól kérdeztük. Emellett természetesen szóba került a nemzeti csapat előtt álló következő nagy kihívás, a Norvégia elleni összecsapás is.

 

Csíkos Luca kézilabda magyar női kézilabda válogatott
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