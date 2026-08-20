Tuboly Máté: Nagy megtiszteltetés a DAC csapatkapitányának lenni

A magyar játékos először lépett pályára tétmérkőzésen ebben az idényben. „A keddi edzés után tudtam meg, hogy a mester jelölt a másnapi kupameccsre. A második félidőt játszottam végig, mégpedig középhátvédként. Teljesítettük azt, amiért Komáromszentpéterre utaztunk: továbbjutottunk a Szlovák Kupában” – mondta a Nemzeti Sportnak Tuboly Máté.

A 21 éves játékos csapatkapitányként vezette a felvidéki együttest. „Nagy megtiszteltetés volt, hogy én kaptam meg a szalagot” – tette hozzá a magyar játékos, aki külön kiemelte a hazaiak sportszerű játékát, a kellemes környezetet és a vendéglátást.

Máté volt az a dunaszerdahelyi játékos, aki után a legtöbb szurkoló futott autogramért. A mérkőzés után hosszú sor alakult ki körülötte, mindenki szeretett volna egy közös fotót vagy aláírást kapni a magyar U21-es válogatott csapatkapitányától.

Ami Tuboly jövőjét illeti, nos, egyelőre csak annyit mondott, hogy csütörtökön a Dunaszerdahely edzésén vett részt…