Visszatért és újra lebukott doppinggal a pekingi olimpia gyaloglóbajnoka

Ismét tiltott szerekkel élt a pekingi olimpia gyaloglóbajnoka, Alex Schwazer. A 2008-as nyári játékokon 50 kilométeren aranyérmes olasz atléta április 26-án a német nyílt gyalogló bajnokságon állt rajthoz és 3:01:55 órás eredménnyel az első helyen ért célba a maratoni távon. A németországi doppingellenes ügynökség viszont hétfőn közölte, hogy mintájában EPO nyomaira bukkantak, ezért eljárás indítanak ellene.

A 41 éves Schwazer 23 évesen diadalmaskodott Pekingben, majd a 2012-es londoni olimpiára is esélyesként készült, viszont kevéssel azt megelőzően EPO-t találtak az egyik mintájában, később elismerte, hogy tiltott szert használt. Akkor 45 hónapra tiltották el és nyolc hónapos felfüggesztett börtönbüntetést is kapott. Akkori élettársát, Carolina Kostner világbajnok műkorcsolyázót pedig 16 hónapra tiltották el, mert segédkezett Scwazernek.

Visszatérése után, 2016-ban ismét pozitív lett az egyik teszteredménye. Ezt a vétket Schwazer nem ismerte el, tagadta, hogy anabolikus szteroidot használt volna, ám panaszát elutasították és nyolc évre szóló büntetést kapott. Azóta az áprilisi német utcai bajnokság volt az első jelentős versenye, visszatérése azonban vélhetően ezzel gyors véget ér.