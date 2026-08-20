Pénteki sportműsor: Paks–Újpest az NB I-ben, kezdődik a Premier League
AUGUSZTUS 21., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
5. FORDULÓ
17.30: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!
MOL MAGYAR KUPA
2. FORDULÓ (A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
ÉSZAKKELET
16.30: Salgótarjáni BTC (NB III)–Mátészalkai MTK (NB III)
DÉLKELET
16.00: Sándorfalvi KSE (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III)
16.30: Gyulai Termál FC (NB III)–BKV Előre (NB III)
16.30: Monor SE (NB III)–Békéscsaba 1912 Előre (NB III)
16.30: Ikarus BSE (BLSZ I.)–Dunaharaszti MTK (NB III)
DÉLNYUGAT
16.30: Érdi VSE (NB III)–Iváncsa KSE (NB III)
16.30: Pécsi MFC (NB III)–Sárbogárd SE (NB III)
16.30: Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–PTE-PEAC (NB III)
ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
21.00: Arsenal–Coventry City (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
1. FORDULÓ
20.45: Olympique Marseille–Strasbourg
NÉMET KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT
18.00: Mannheim (III.)–Kaiserslautern (II.)
18.00: Preussen Münster (III.)–Karlsruhe (II.)
18.00: St. Tönis (V.)–Eintracht Frankfurt
20.45: Hansa Rostock (III.)–VfB Stuttgart (Tv: Sport2)
SPANYOL LA LIGA
2. FORDULÓ
21.00: Real Betis–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
17.55: Al-Rijad–Al-Naszr (Tv: Spíler1)
19.55: Al-Kadiszijah–Al-Ittihad (Tv: Spíler1)
FUTSAL NB I
2. FORDULÓ
18.30: Veszprém–Kincsem Lovaspark
19.10: Aramis SE–DEAC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
18.50: Gyémánt Liga-verseny, Lausanne (Tv: M4 Sport, 20.00-tól)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
22.00: Milwaukee Brewers–Atlanta Braves (Tv: Sport1)
DARTS
11.00: Australian Darts Masters (Tv: Sport1)
FALLABDA
Egyéni Európa-bajnokság, Budapest
FORMULA–1
HOLLAND NAGYDÍJ, ZANDVOORT
12.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
21.00: PGA Tour, BMW Championships (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, FÜSSEN
2. FORDULÓ
14.30: Magyarország–Franciaország
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
16.00: Hydro Fehérvár AV19–HC Kosice (szlovák)
KERÉKPÁR
15.15: Benelux körverseny, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)
17.15: hegyikerékpár, vk-verseny, Haute Savoie, női és férfi cross country (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
17.45: nemzetközi torna, nők, DVSC–Podravka Koprivnica (Tv: Sport1)
20.00: nemzetközi torna, férfiak, Torrelavega–Valladolid (Tv: Sport1)
KÜZDŐSPORTOK
15.30: ONE, Bangkok (Tv: Sport2)
LOVASSPORT
Lovas-világjátékok, Aachen
10.30: négyesfogat-hajtás: díjhajtás (ifj. Dobrovitz József)
Díugratás
18.50: egyéni verseny (Simicska Anna) és csapat döntő
RÖPLABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
A-CSOPORT, ISZTAMBUL
18.00: Törökország–Lettország
B-CSOPORT, BRNO
14.00: Ausztria–Szerbia
17.00: Bulgária–Ukrajna
20.00: Csehország–Görögország
C-CSOPORT, BAKU
17.00: Azerbajdzsán–Portugália
D-CSOPORT, GÖTEBORG
13.00: Franciaország–Szlovákia
16.00: Horvátország–Olaszország
19.00: Svédország–Montenegró
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati
17.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő (Tv: Arena4)
TOLLASLABDA
5.30: világbajnokság, Új-Delhi
TORNA
Férfi Európa-bajnokság, Zágráb, szerenkénti döntők (Tv: Duna World)
18.00: talaj
18.45: lólengés
19.35: gyűrű
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Amikor a vízilabda mindenkié. Vendég: Märcz Tamás és Ábrahám István
8.00: Bánki József a vonalban, napi sportesemények
9.00: A vonalban Kemény Dénes
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 10 éve ért véget a riói olimpia
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Márton Anita olimpiai bronzérmes, fedett pályás világbajnok súlylökő
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! – Berkesi Judit és Hajdú B. István
14.00: Játékoskijáró
14.35: Hárompontos – kosárlabda-magazin
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Erdei Márk
15.00: Úszás, vendég: Márton Richárd Eb-ezüstérmes
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Göbölyös Gábor, Gyenge Balázs, Thury Gábor
17.00: Atlétika, 40 éves az utolérhetetlen Usain Bolt
17.20: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Szabó Szilvia
17.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Paks–Újpest NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, Szalai Kristóf. Szakértő: Bene Ferenc
19.30: Labdarúgás, visszatekintés a Trabzonspor–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésre
20.00: Formula–1, a Holland Nagydíjjal folytatódik az idény
21.00: Női röplabda Eb- és kosárlabda-vb-előzetes
22.30: Sportvilág