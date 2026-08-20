Pénteki sportműsor: Paks–Újpest az NB I-ben, kezdődik a Premier League

AUGUSZTUS 21., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

5. FORDULÓ

17.30: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!

MOL MAGYAR KUPA

2. FORDULÓ (A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

ÉSZAKKELET

16.30: Salgótarjáni BTC (NB III)–Mátészalkai MTK (NB III)

DÉLKELET

16.00: Sándorfalvi KSE (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III)

16.30: Gyulai Termál FC (NB III)–BKV Előre (NB III)

16.30: Monor SE (NB III)–Békéscsaba 1912 Előre (NB III)

16.30: Ikarus BSE (BLSZ I.)–Dunaharaszti MTK (NB III)

DÉLNYUGAT

16.30: Érdi VSE (NB III)–Iváncsa KSE (NB III)

16.30: Pécsi MFC (NB III)–Sárbogárd SE (NB III)

16.30: Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–PTE-PEAC (NB III)

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

21.00: Arsenal–Coventry City (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

1. FORDULÓ

20.45: Olympique Marseille–Strasbourg

NÉMET KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

18.00: Mannheim (III.)–Kaiserslautern (II.)

18.00: Preussen Münster (III.)–Karlsruhe (II.)

18.00: St. Tönis (V.)–Eintracht Frankfurt

20.45: Hansa Rostock (III.)–VfB Stuttgart (Tv: Sport2)

SPANYOL LA LIGA

2. FORDULÓ

21.00: Real Betis–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

17.55: Al-Rijad–Al-Naszr (Tv: Spíler1)

19.55: Al-Kadiszijah–Al-Ittihad (Tv: Spíler1)

FUTSAL NB I

2. FORDULÓ

18.30: Veszprém–Kincsem Lovaspark

19.10: Aramis SE–DEAC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

18.50: Gyémánt Liga-verseny, Lausanne (Tv: M4 Sport, 20.00-tól)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

22.00: Milwaukee Brewers–Atlanta Braves (Tv: Sport1)

DARTS

11.00: Australian Darts Masters (Tv: Sport1)

FALLABDA

Egyéni Európa-bajnokság, Budapest

FORMULA–1

HOLLAND NAGYDÍJ, ZANDVOORT

12.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

21.00: PGA Tour, BMW Championships (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, FÜSSEN

2. FORDULÓ

14.30: Magyarország–Franciaország

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

16.00: Hydro Fehérvár AV19–HC Kosice (szlovák)

KERÉKPÁR

15.15: Benelux körverseny, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)

17.15: hegyikerékpár, vk-verseny, Haute Savoie, női és férfi cross country (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

17.45: nemzetközi torna, nők, DVSC–Podravka Koprivnica (Tv: Sport1)

20.00: nemzetközi torna, férfiak, Torrelavega–Valladolid (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORTOK

15.30: ONE, Bangkok (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

Lovas-világjátékok, Aachen

10.30: négyesfogat-hajtás: díjhajtás (ifj. Dobrovitz József)

Díugratás

18.50: egyéni verseny (Simicska Anna) és csapat döntő

RÖPLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

A-CSOPORT, ISZTAMBUL

18.00: Törökország–Lettország

B-CSOPORT, BRNO

14.00: Ausztria–Szerbia

17.00: Bulgária–Ukrajna

20.00: Csehország–Görögország

C-CSOPORT, BAKU

17.00: Azerbajdzsán–Portugália

D-CSOPORT, GÖTEBORG

13.00: Franciaország–Szlovákia

16.00: Horvátország–Olaszország

19.00: Svédország–Montenegró

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati

17.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő (Tv: Arena4)

TOLLASLABDA

5.30: világbajnokság, Új-Delhi

TORNA

Férfi Európa-bajnokság, Zágráb, szerenkénti döntők (Tv: Duna World)

18.00: talaj

18.45: lólengés

19.35: gyűrű

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Amikor a vízilabda mindenkié. Vendég: Märcz Tamás és Ábrahám István

8.00: Bánki József a vonalban, napi sportesemények

9.00: A vonalban Kemény Dénes

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 10 éve ért véget a riói olimpia

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Márton Anita olimpiai bronzérmes, fedett pályás világbajnok súlylökő

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! – Berkesi Judit és Hajdú B. István

14.00: Játékoskijáró

14.35: Hárompontos – kosárlabda-magazin

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Erdei Márk

15.00: Úszás, vendég: Márton Richárd Eb-ezüstérmes

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Göbölyös Gábor, Gyenge Balázs, Thury Gábor

17.00: Atlétika, 40 éves az utolérhetetlen Usain Bolt

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Szabó Szilvia

17.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Paks–Újpest NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, Szalai Kristóf. Szakértő: Bene Ferenc

19.30: Labdarúgás, visszatekintés a Trabzonspor–Ferencváros Európa-liga-mérkőzésre

20.00: Formula–1, a Holland Nagydíjjal folytatódik az idény

21.00: Női röplabda Eb- és kosárlabda-vb-előzetes

22.30: Sportvilág