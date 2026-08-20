Nemzeti Sportrádió

Messi és Suárez oldalán szerzett gólt Pintér Dániel – videó

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
2026.08.20. 06:53
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Pintér Dániel betalált Philadelphiában (Fotó: Getty Images)
Címkék
légiósok Gazdag Dániel Pintér Dániel MLS Sallói Dániel Toronto FC Columbus Crew Inter Miami
Aligha lehet ennél látványosabban berobbanni az amerikai profi ligába (MLS), a 19 éves, magyar–amerikai kettős állampolgárságú Pintér Dániel ismét betalált az Inter Miamiban, ráadásul úgy, hogy Lionel Messi és Luis Suárez társaságában alkotta a floridai együttes támadósorát.

Vannak kezdőcsapatok, amelyek láttán az ember kétszer is végigfut a névsoron. Pintér Dániel számára minden bizonnyal ilyen volt a Philadelphia Union elleni bajnoki előtt kifüggesztett összeállítás: a 19 esztendős támadó neve ott szerepelt Lionel Messié és Luis Suárezé mellett. A magyar–amerikai kettős állampolgárságú futballista ráadásul nem csupán kiegészítőemberként került a két világsztár mellé, góllal tette emlékezetessé az estét.

Az Inter Miami idegenben 2–2-es döntetlent játszott a Philadelphia Unionnal, és Pintér már a 21. percben megmutatta, miért kap egyre komolyabb szerepet a floridai klubnál. Az akcióban benne volt a Miami támadósorának mindhárom tagja: Messi balról ívelt középre, Suárez fejjel tette középre a labdát, Pintér pedig érkezett, és közelről a kapuba vágta azt. Nehéz lenne ennél illusztrisabb társaságban összehozni egy gólt…

A fiatal támadónak ráadásul ez már a második gólja néhány napon belül az első csapatban: az előző héten szerezte meg első találatát tétmérkőzésen az Inter Miami színeiben, most pedig az MLS-ben is betalált. És talán ennél is beszédesebb, hogy milyen közegben teszi mindezt. Tizenkilenc évesen úgy kell helytállnia, hogy felnéz, és az egyik oldalon minden idők egyik legjobb labdarúgója, Lionel Messi mozog, a másikon pedig az uruguayi futball legendája, Luis Suárez várja a labdát. Pintér pedig egyre kevésbé mozog idegenül ebben a társaságban. Öt perccel a magyar kötődésű támadó találata után Messi is megvillant, befelé húzott, majd ballal a sarokba tekert, így az Inter Miami 2–1-es előnnyel vonulhatott szünetre. A Philadelphia azonban nem adta fel, Neil Pierre a második félidőben egyenlített, a hajrá pedig valóságos futballkáoszt hozott. A hazaiak újabb gólját les miatt érvénytelenítették, a hosszabbításban pedig elszabadultak az indulatok, Yannick Bright és Cavan Sullivan is piros lapot kapott.

Pintér Dániel számára azonban így is felejthetetlen marad ez az este, góljának leírása nem hangzik rosszul: 

Messi beadása után Suárez továbbfejelte a labdát, Pintér  pedig a kapuba lőtte.

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA (Pintér gólja 2:09-től)

A többi magyar légiós közül Gazdag Dániel csereként állt be a Columbusban, amely hazai pályán 2–1-re kikapott a Montrealtól. Sallói Dániel végig a pályán volt Torontóban, amely ugyan 3–1-es vesztésre állt emberhátrányban, de végül döntetlenre mentette a Charlotte elleni találkozót. Sallói szerezte csapata második gólját.

SALLÓI GÓLJA 6:05-TŐL

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
Columbus Crew–CF Montreal 1–2
Columbus Crew: Gazdag Dániel csereként 10 percet játszott.
Philadelphia Union–Inter Miami 2–2
Inter Miami: Pintér Dániel kezdőként 90 percet játszott, ő szerezte csapata első gólját.
Toronto FC–Charlotte 3–3
Toronto FC: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, ő lőtte csapata második gólját. 

 

légiósok Gazdag Dániel Pintér Dániel MLS Sallói Dániel Toronto FC Columbus Crew Inter Miami
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