Nemzeti Sportrádió

A QPR is aggódik volt játékosa, Buzsáky Ákos eltűnése miatt

K. Zs.K. Zs.
2026.08.26. 14:34
Buzsáky Ákos gólt ünnepel a QPR mezében (Fotó: Getty Images)
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eltűnés Buzsáky Ákos QPR
A magyar labdarúgót egykor foglalkoztató angol labdarúgócsapat, a QPR szerdán a hivatalos Facebook-csatornáján megosztotta aggodalmát Buzsáky Ákos eltűnése miatt.

„A klub aggodalommal értesült arról, hogy a QPR kedvencét, Buzsáky Ákost eltűnt személyként keresik. Imádkozunk, hogy épségben és egészségben kerüljön elő” – olvasható az angol labdarúgóklub szerdai posztjában.

Buzsáky 2007 ősze és 2012 nyara között volt a londoni csapat labdarúgója.

Kedden a Blikk híradása alapján beszámoltunk arról, hogy a korábbi magyar válogatott játékos profilképe is megtalálható a magyar rendőrség hivatalos oldalán, ahol a körözött személyeket gyűjtik össze.

Buzsákyt a leírás szerint eltűnt személyként keresik azóta is, egyelőre nincs információ a hollétéről.

A Blikk kedden megszólaltatta a volt futballista édesapját, idősebb Buzsáky Ákost, aki elmondta: nem tudott fia körözéséről. „Alapvetően sok időt tölt Görögországban, ahol építési vállalkozóként dolgozik. A múlt évet szinte teljes egészében ott töltötte. Mivel nem egy fedél alatt élünk, nem meglepő, ha csak ritkábban beszélünk. Én a múlt héten beszéltem vele egyébként legutóbb, akkor éppen itthon volt.”

Magyar válogatott
Tegnap, 11:42

Buzsáky Ákost eltűnt személyként körözi a rendőrség

A Budapesti Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre megerősítette a körözés tényét.

 

 

eltűnés Buzsáky Ákos QPR
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