A QPR is aggódik volt játékosa, Buzsáky Ákos eltűnése miatt

„A klub aggodalommal értesült arról, hogy a QPR kedvencét, Buzsáky Ákost eltűnt személyként keresik. Imádkozunk, hogy épségben és egészségben kerüljön elő” – olvasható az angol labdarúgóklub szerdai posztjában.

Buzsáky 2007 ősze és 2012 nyara között volt a londoni csapat labdarúgója.

Kedden a Blikk híradása alapján beszámoltunk arról, hogy a korábbi magyar válogatott játékos profilképe is megtalálható a magyar rendőrség hivatalos oldalán, ahol a körözött személyeket gyűjtik össze.

Buzsákyt a leírás szerint eltűnt személyként keresik azóta is, egyelőre nincs információ a hollétéről.

A Blikk kedden megszólaltatta a volt futballista édesapját, idősebb Buzsáky Ákost, aki elmondta: nem tudott fia körözéséről. „Alapvetően sok időt tölt Görögországban, ahol építési vállalkozóként dolgozik. A múlt évet szinte teljes egészében ott töltötte. Mivel nem egy fedél alatt élünk, nem meglepő, ha csak ritkábban beszélünk. Én a múlt héten beszéltem vele egyébként legutóbb, akkor éppen itthon volt.”