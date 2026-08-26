Öt év után visszatér a Nemzetközi Úszóliga

.A szervezők közleménye szerint az eseményre december 19-én Londonban, az olimpiai uszodában kerül sor, a tervek szerint egy „All Star-gála” típusú viadal keretében.

Az ISL 2019-ben alakult olyan szupersztárokkal a csapatokban, mint a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka, az amerikai Caeleb Dressel vagy a brit Adam Peaty. A szervezetnek a sikeres indulás után számos nehézséggel kellett megbirkóznia, összetűzésbe került a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetséggel, majd jött a koronavírus-járvány, az ukrajnai háború kitörése után pedig az alapító Konsztantin Grigorisin a befagyasztott vagyona miatt nem tudott fizetni a sportolóknak.

A szervezők szerint a decemberi eseménnyel szeretnék felmérni a mostani helyzetet, és ezt követően döntenének arról, hogy hosszabb távon is újraindulhat-e a sorozat, amelyben számos magyar úszó szerepelt.