Nem bírt a CFR-vel a tartalékos Sepsi a Román Kupában

A szentgyörgyiek edzője, Ovidiu Burca kezdőcsapatában senki sem szerepelt a négy napja, az FC Arges ellen idegenben nyerő gárdából, viszont négy U21-es játékos is lehetőséget kapott. És bár a CFR-nél is hiányzott néhány alapember, a különbség gyorsan megmutatkozott, a vendégek gyorsan vezetést szereztek: Adrian Paun szabadrúgása után a labda a sorfalból kilépő Carl Davordzién irányt változtatva csapta be Gyenge Szilárd kapust.

Szünet után Andres Sfait növelte a kolozsvári előnyt egy kapufáról kipattanó labda belövésével, a második félidő közepén azonban a Sepsi váratlanul visszajött a meccsbe, amikor Davordzie fordulásból kilőtte a jobb felső sarkot. A végén azonban egy szépen felépített CFR-támadás végén Meriton Korenica belőtte a harmadikat is, a hazaiak pedig csak a felső lécet találták telibe a veterán Adnan Aganovic révén.

Román Kupa, B-csoport, első forduló

Sepsi OSK–CFR Cluj 1–3 (Davordzie 66., ill. Paun 8., Sfait 47., Korenica 86.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt hiányzott