Nemzeti Sportrádió

Nem bírt a CFR-vel a tartalékos Sepsi a Román Kupában

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.09.01. 19:34
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Fotó: FB/Sepsi OSK
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Sepsi OSK CFR Cluj Román Kupa CFR
Vereséggel kezdte a labdarúgó Román Kupa csoportkörét a Sepsi OSK, a teljes kezdősorát pihentető székelyföldi csapat szinte az egész mérkőzésen hátrányban volt a kolozsvári CFR-vel szemben.

A szentgyörgyiek edzője, Ovidiu Burca kezdőcsapatában senki sem szerepelt a négy napja, az FC Arges ellen idegenben nyerő gárdából, viszont négy U21-es játékos is lehetőséget kapott. És bár a CFR-nél is hiányzott néhány alapember, a különbség gyorsan megmutatkozott, a vendégek gyorsan vezetést szereztek: Adrian Paun szabadrúgása után a labda a sorfalból kilépő Carl Davordzién irányt változtatva csapta be Gyenge Szilárd kapust. 

Szünet után Andres Sfait növelte a kolozsvári előnyt egy kapufáról kipattanó labda belövésével, a második félidő közepén azonban a Sepsi váratlanul visszajött a meccsbe, amikor Davordzie fordulásból kilőtte a jobb felső sarkot. A végén azonban egy szépen felépített CFR-támadás végén Meriton Korenica belőtte a harmadikat is, a hazaiak pedig csak a felső lécet találták telibe a veterán Adnan Aganovic révén.     

Román Kupa, B-csoport, első forduló
Sepsi OSK–CFR Cluj 1–3 (Davordzie 66., ill. Paun 8., Sfait 47., Korenica 86.)
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt hiányzott

 

Sepsi OSK CFR Cluj Román Kupa CFR
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