Futsal: szerencsés tizenhárom, újra gálázott az Újpest

Sikerrel vette a második akadályt is az Újpest futsal csapata a hazai rendezésű BL-előselejtezőben. A keddi Murata elleni kiütéses győzelem (11–2) után a török Sakarya Karasu ellen is könnyedén nyert a csapat.

Fotó: Jani Martin

FUTSAL BAJNOKOK LIGÁJA, ELŐSELEJTEZŐ

D-csoport, 2. forduló

ÚJPEST FC–SAKARYA KARASU (török) 13–0 (5–0)

Budapest, Sterbinszky Amália Sportcsarnok

Újpest: Gémesi – Lucas Moreira, Hadzsi, Suscsák, Thiago Cardoso. Csere: Tarnóczi (kapus), Alexa, Bogdán, Czerman, Pál, Rutai, Szalmás, Vas. Vezetőedző: Németh Péter

Sakarya: Sercanoglu – Papatya, Aygün, Eksi, Ugurlu. Csere: Böke (kapus), Ayvaz, Baydan, Bildirici, Cakar, Camci, Vardar, Yanik, Yilmaz. Vezetőedző: Yusuf Parlak

Gólszerző: Suscsák (6), Lucas Moreira (2), Rutai (2), Bogdán, Szalmás, Thiago Cardoso

A csoport másik mérkőzésén: Drenica (koszovói)–Murata (San Marinó-i) 11–1 (4–0)

A csoport állása: 1. Újpest 6 pont (24–2), 2. Drenica 6 (17–1), 3. Murata 0 (3–22), 4. Sakarya 0 (0–19)