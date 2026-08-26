Nemzeti Sportrádió

Futsal: szerencsés tizenhárom, újra gálázott az Újpest

N. ZS.N. ZS.
2026.08.26. 20:58
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JANI MARTINA lila-fehérek fölényes győzelmet arattak (Fotó: Jani Martin)
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Újpest Futsal futsal BL
A török Sakarya Karasu legyőzése nem okozott gondot a magyar bajnok Újpestnek, így pénteken a továbbjutásért lép pályára a Bajnokok Ligája-előselejtezőben.

Sikerrel vette a második akadályt is az Újpest futsal csapata a hazai rendezésű BL-előselejtezőben. A keddi Murata elleni kiütéses győzelem (11–2) után a török Sakarya Karasu ellen is könnyedén nyert a csapat.

Fotó: Jani Martin

FUTSAL BAJNOKOK LIGÁJA, ELŐSELEJTEZŐ
D-csoport, 2. forduló
ÚJPEST FC–SAKARYA KARASU (török) 13–0 (5–0)
Budapest, Sterbinszky Amália Sportcsarnok
Újpest: Gémesi – Lucas Moreira, Hadzsi, Suscsák, Thiago Cardoso. Csere: Tarnóczi (kapus), Alexa, Bogdán, Czerman, Pál, Rutai, Szalmás, Vas. Vezetőedző: Németh Péter
Sakarya: Sercanoglu – Papatya, Aygün, Eksi, Ugurlu. Csere: Böke (kapus), Ayvaz, Baydan, Bildirici, Cakar, Camci, Vardar, Yanik, Yilmaz. Vezetőedző: Yusuf Parlak
Gólszerző: Suscsák (6), Lucas Moreira (2), Rutai (2), Bogdán, Szalmás, Thiago Cardoso

A csoport másik mérkőzésén: Drenica (koszovói)–Murata (San Marinó-i) 11–1 (4–0)

A csoport állása: 1. Újpest 6 pont (24–2), 2. Drenica 6 (17–1), 3. Murata 0 (3–22), 4. Sakarya 0 (0–19)

 

Újpest Futsal futsal BL
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