Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Újpest–Vasas 0–0

Eddig helyzet nélküli fővárosi derbi: Újpest–Vasas 0–0

2026.08.29. 19:20
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NB I Vasas FC labdarúgó NB I NB I 6. forduló Újpest FC
A labdarúgó NB I 6. fordulójának fővárosi rangadóján az Újpest a Vasast fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

LABDARÚGÓ NB I
6. FORDULÓ

ÚJPEST FC–VASAS FC 0–0 – élőben az NSO-n!
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 19.30 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Csonka Bence (Szécsényi István, Berényi Ákos)
ÚJPEST: Szappanos – Fiola, Stronati, Heitor, Ujváry – Horváth, Maier, Mucsányi, Matko – Ljujics, Amenyido. Vezetőedző: Szélesi Zoltán
VASAS: Engedi – Hei, Patrick, Csóka, Doktorics – Kovácsréti, Hidi, Mezei, Tóth – Koszta, Urblik. Vezetőedző: Erős Gábor

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ Ez a forduló legpatinásabb összecsapása, hiszen már 183-adszor rendezik meg a észak-pesti derbit. Az örökmérleg jelentős újpesti fölényt mutat, a lila-fehérek 95, a piros-kékek 45 meccset nyertek meg, a döntetlenek száma 42.

♦ Az Újpest 9-es veretlenségi sorozatban van a Vasassal szemben, a 6-os győzelmi szériája pedig éppen a legutóbbi bajnokijukon, 2023 májusában, a Szusza-stadionban szakadt meg (1–1). A máig utolsó Vasas-siker 2016. április 2-án a régi Illovszky-stadionban Hangya Szilveszter 90. percben lőtt góljával jött össze (3–2). 

♦ Az Újpest pályaválasztása mellett a Vasasnak nem sok sikerélménye van: 91-szer meccseltek, ezekből 49 végződött a IV. kerületiek és csak 18 az angyalföldiek sikerével, a döntetlenek száma 24. A piros-kékek vendégként bajnokin legutóbb lassan 29 éve, 1997. október 4-én tudták megverni az újpestieket (1–2), Zoran Kuntics győztes gólja elég komikus körülmények között született. A lila-fehérek legutóbb annak az idénynek a végén lettek bajnokok, hazai veretlenségük pedig már 20 mérkőzés óta tart a Vasassal szemben (12 diadal, 8 iksz). 

♦ Az Újpest hárommeccses veretlenségi szériája (2 diadal, 1 iksz) szakadt meg legutóbb Pakson (0–2), ahol először fordult elő ebben az idényben, hogy a lila-fehérek nem szereztek gólt.

♦ A már 8 pontos, újonc Vasas az előző héten a Puskás Akadémia ellen úgy veszítette el veretlenségét, hogy Rab Boldizsár kiállítása miatt a teljes második félidőt emberhátrányban játszotta, de a meccset eldöntő gólt csak a 85. percben kapta (0–1). Erős Gábor csapata ebben a bajnokságban már három piros lapot gyűjtött be, ami a legtöbb a mezőnyben.

♦ Az újpestiek otthon még nem kaptak ki: a Loki hátrány utáni legyőzését (4–2) követően az MTK-val úgy ikszeltek (1–1), hogy Szappanos Péter tizenegyest védett.

♦ A piros-kékek pontjaik felét vendégként zsebelték be, az FTC elleni 0–0 után Kispesten hátrányból tudtak nyerni (2–1).

 

NB I Vasas FC labdarúgó NB I NB I 6. forduló Újpest FC
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