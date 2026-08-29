Atlétikai csapatbajnokság: Honvéd-vezetés a szombati nap után

A budapesti atlétikai világdöntőre egyéni számban kvalifikált vagy meghívott magyar atléták közül Enyingi Patrik, Kozák Luca, Mátó Sára és Takács Boglárka is futott szombaton a Lantos Mihály Sportközpontban.

A címvédő MATE-GEAC színeiben Enyingit előbb 100, majd fő versenyszámában, 400 méteren láthattuk. Az utóbbiban Eb-döntős sprinter 10.50-et és 45.81-et futott, mindkettővel a legjobb lett, összesen 40 pontot gyűjtött klubjának.

„A hétvégén a legfőbb célom, hogy mindent megtegyek a csapatért és viszonylag jó idővel hozzak három jó időt és sok pontot. Éppen ezért nem akartam magam százon és négyszázon sem kinyírni, de úgy gondolom, megfeleltem a célnak. Még van két hetem a világdöntőig, vissza kell majd vennünk a terhelésből, hogy inkább pihenten érjek oda és nehogy még többet eddzek és kifáradjak a szezon végére” – mondta Enyingi Patrik a Nemzeti Sportnak, aki még érzi a lábaiban a birminghami Eb okozta fáradtságot.

Csapattársa, a 400 m gátas Mátó Sára 53.30 másodperces egyéni csúccsal bizonyította 400 m síkon, hogy készen áll a budapesti világdöntőre. Még nála is nagyobbat futott a 19 éves Brucker Lili, az UTE fiatalja 52.81-es egyénivel győzött.

Az idén először állt rajthoz a csapatbajnokságon az MTK Budapest mezében Takács Boglárka, 100 méteren csak az óra volt az ellenfele, 11.31-et futott ebédidőben. Aztán este a 4x100-as váltóval – többek között a hozzá, Bruckerhez és Kozák Lucához hasonlóan országos csúcstartó Szentgyörgyi Zitával – szintén az övék lett a legjobb idő (44.79).

„Nagyon élveztem ezt a mai napot, főleg a 4x100-at, mert abban a számban jobban érződik a csapatban való futás. Magabiztosan álltunk oda, mert a váltónk fele az országos csúcstartó váltó volt, sikerült is az egyesületi rekord, a fiatalok is nagyon szépen megoldották. Különleges verseny ez a mostani, mert ez az első csapatbajnokságom MTK-sként. Új egyesület, új közösség, összetartó csapat, jól állunk a pontversenyben is. A célkitűzéseket és a mai nap feladatait teljesítettem, sok plusz ponttal nyertem a száz métert, a szélviszonyokból kihoztam a maximumot. A világdöntővel együtt lesz még három versenyem, hátha ezeken a jó formámból kijön egy még jobb idő is” – tekintett előre pozitívan Takács Boglárka, aki vasárnap 200 méteren is rajthoz áll.

Kozák Luca egyesülete, a Debreceni Sportcentrum a 2. divízióban szerepel a hétvégén. A 100 méteres gátfutás magyar rekordere ezúttal 100 méteres síkfutásban állt rajthoz, 11.77-tel megnyerte a divízióját.

Az 1. divíziót a Budapesti Honvéd Sportegyesület vezeti a mindent eldöntő vasárnap előtt, előnye 10.5 pont a címvédő MATE-GEAC-cal szemben, de még az MTK-nak is megvan az esélye a végső győzelemre, a hátránya 22.5 pont. A Honvédnak szombaton Szűcs Szabina 13.57-es 100 m gátja hozta a legtöbb pontot, 19-et, Fedor Dávid 71.61 méteres dobással megnyerte a gerelyhajítást.

ATLÉTIKA

CSAPATBAJNOKSÁG, BUDAPEST

Az állás 25 versenyszám után (még 19 van hátra): 1. Honvéd 376.5 pont, 2. MATE-GEAC 366, 3. MTK Budapest 354