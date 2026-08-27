Hatalmas balhé a Lyon–Feneren, verekedett a vb-ezüstérmes középpályás

A 2022-ben a francia válogatottal vb-döntőig jutó Mattéo Guendouzi és a lyoni szurkolók hadviselése már a bemelegítés alatt elkezdődött. Az OL drukkerei folyamatosan fütyülték és szidták a középpályást, aki többször is a középső ujját mutatta a drukkerek felé.

Mattéo Guendouzi’nin galibiyet sonrası yaptığı hareketler Lyon taraftarını çıldırttı, stad karıştı!

pic.twitter.com/nViM7Xs7mj https://t.co/5aGCUfDsxQ — Bulvar Medya (@Bulvarpress) August 26, 2026

Az isztambuli 1–1 után a lyoni visszavágón 2–1-re nyertek a törökök, akik Vedat Muriqi és Archie Brown gólja után jutottak fel a BL-főtáblára. A meccs után ünnepeltek a feneresek, Guendouzi pedig Jul, egy marseille-i rapper jelét mutatta a szurkolók felé, és egy kameránál az Olympique Marseille-t éltette, amely a Lyon egyik fő riválisa, és a két szurkolótábor között mindig feszült a hangulat. A labdarúgó 2021 és 2024 között erősítette az OM-et.

A lefújás után volt már egy tömegjelenet a pályán, ám akkor még a szakmai stábok közbeléptek. A szurkolóknak mutogató Guendouzit viszont a játékoskijárónál megtámadta valaki, aki a beszámolók szerint a Lyon felsőjét viselte, de a középpályás sem maradt adósa. A balhéba bekapcsolódtak a játékosok, a stábtagok és a biztonságiak is.

De la célébration au high-kick, on est sur le joueur le plus détestable all Time 🤮 https://t.co/dbLbhtGe4f pic.twitter.com/DHQRgXuN5O — Flexi le génie 🧞‍♂️ (@FlexiLeGenie) August 26, 2026

A goal.com szerint Guendouzi a mutogatásért súlyos büntetést, akár eltiltást is kaphat.

„Hatvanezer ember sértegette az édesanyámat, a családomat, a gyermekemet, és a játékvezető nem lépett közbe. Pedig Franciaországban, amikor ilyesmi történik, akkor van egy pont, amikor megállítják a meccset, és felhívják a szurkolók figyelmét. Itt viszont 90 percig, sőt még a bemelegítés alatt is sértegették a családomat. Szerintem szégyen, ha nem ünnepelhetünk úgy, ahogy szeretnénk. Mindenki tudja, hogy az OM-nek szurkolok, ezt sosem titkoltam. Hová tartunk, ha már Jul jelét sem használhatjuk? Abban semmi rosszindulatú nincs. Én is láttam már a Lyon-játékosokat a Vélodrome lelátója előtt ünnepelni” – nyilatkozta a meccs után Guendouzi.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, VISSZAVÁGÓK

BAJNOKI ÁG

AEK Athén (görög)–Levszki Szófia (bolgár) 4–0

Gólszerző: Jovics (7.), Varga B. (12., 29.), R. Marín (55. – 11-esből)

Továbbjutott: az AEK Athén, 4–0-s összesítéssel



Viking (norvég)–Dinamo Zagreb (horvát) 3–1

G: Tripic (18. – 11-esből), Austbö (48.), Moi (51.), ill. Hoxha (10.)

Továbbjutott: a Viking, 5–3-as összesítéssel



Celje (szlovén)–Slovan (szlovák) 1–2

G: Seslar (34. – 11-esből), ill. Sporar (18.), C. Martínez (100.) – hosszabbítás után

Továbbjutott: a Slovan, 3–2-es összesítéssel



NEM BAJNOKI ÁG

Lyon (francia)–Fenerbahce (török) 1–2

G: M. Fofana (61.), ill. Muriqi (24.), A. Brown (28.)

Továbbjutott: a Fenerbahce, 3–2-es összesítéssel