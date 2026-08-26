Nemzeti Sportrádió

Teljes a Bajnokok Ligája mezőnye; minden, amit a csütörtöki sorsolásról tudni érdemes

nemzetisport.hu nemzetisport.hu
2026.08.26. 23:32
A BL-trófea egyelőre a párizsiak birtokában van – vajon elhódítja-e tőlük valaki? (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája BL-ligaszakasz BL-sorsolás
Szerda késő este teljessé vált a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026–2027-es ligaszakaszának 36 csapatos mezőnye. Nézzük, kik a résztvevők, és mit lehet tudni a csütörtök esti sorsolásról!

Mint ismert, a 36 csapatból 29 a legutóbbi bajnoki helyezése alapján – és országa bajnokságának erőssége jóvoltából – került be a ligaszakasz mezőnyébe, a négyfordulós selejtező csupán hét kvótáért folyt.

A SORSOLÁS ELŐTTI KALAPOK

Kiemelés: az idény eleji UEFA-koefficiensek alapján osztják a klubokat négy, egyenként kilenccsapatos kalapba. Az előző kiírást megnyerő PSG automatikusan a legerősebb kilencesbe került.

1. KALAP
Paris Saint-Germain (francia, címvédő)
Bayern München (német)
Real Madrid (spanyol)
Liverpool (angol)
Internazionale (olasz)
Manchester City (angol)
Arsenal (angol)
Barcelona (spanyol)
Atlético Madrid (spanyol)

2. KALAP
Borussia Dortmund (német)
AS Roma (olasz)
Sporting CP (portugál)
Aston Villa (angol)
Porto (portugál)
Manchester United (angol)
FC Bruges (belga)
Real Betis (spanyol)
PSV Eindhoven (holland)

3. KALAP
Feyenoord (holland)
Lille (francia)
Napoli (olasz)
RB Leipzig (német)
Villarreal (spanyol)
Sahtar Doneck (ukrán)
Galatasaray (török)
Fenerbahce (török)*
Bodö/Glimt (norvég)*

4. KALAP
Slavia Praha (cseh)
VfB Stuttgart (német)
Como (olasz)
Lens (francia)
Sabah (azeri)*
LASK (osztrák)*
AEK Athén (görög)* 
Viking (norvég)*
Slovan (szlovák)*

*a selejtezőből bejutó csapatok

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A SORSOLÁSRÓL

Időpont: augusztus 27., 18.00

Ellenfelek: a sorsoláson minden csapat nyolc ellenfelet kap, minden kalapból kettőt. Az ugyanabból a kalapból kapott két rivális egyikével hazai pályán, a másikkal idegenben játszik.

Megszorítások: főszabályként a ligaszakaszban egy klub sem játszhat saját országa egy másik csapata ellen. Megkötés az is, hogy egy csapatnak egy adott másik országból legfeljebb két ellenfele lehet.

Mérkőzésszám: a ligaszakaszban minden csapat nyolc mérkőzést játszik, négyet hazai pályán, négyet idegenben. Főszabályként egyetlen klub sem játszhat egymás után kettőnél több meccset hazai pályán, illetve idegenben; az első kettő, valamint az utolsó kettő fordulóban mindenképpen egy-egy hazai és idegenbeli mérkőzés vár minden csapatra.

Továbbjutás: a 36 csapatos tabella első nyolc helyezettje bejut a nyolcaddöntőbe, a 9–24. helyezettek rájátszásban harcolhatják ki a legjobb 16 közé kerülést, míg a 25–36. helyezett számára a ligaszakasszal véget ér az európai kupaszereplés.

Fontos! A kalapok összetételéről és a sorsolás menetéről az UEFA csütörtök délelőtt tesz közzé hivatalos közleményt, azaz a versenykiírás alapján fent ismertetett pontokban apróbb változtatások történhetnek. 

KULCSDÁTUMOK

LIGASZAKASZ    
1. forduló: szeptember 8–10.
2. forduló: október 13–14.
3. forduló: október 20–21.
4. forduló: november 3–4.
5. forduló: november 24–25.
6. forduló: december 8–9.
7. forduló: január 19–20.
8. forduló: január 27.

KIESÉSES SZAKASZ    
Február 16–17.: playoff, 1. mérkőzések
Február 23–24.: playoff, visszavágók
Március 9–10.: nyolcaddöntő, 1. mérkőzések
Március 16–17.: nyolcaddöntő, visszavágók
Április 6–7.: negyeddöntő, 1. mérkőzések    
Április 13–14.: negyeddöntő, visszavágók
Április 27–28.: elődöntő, 1. mérkőzések    
Május 4–5.: elődöntő, visszavágók
Június 5.: döntő, Madrid, Estadio Metropolitano

 

Bajnokok Ligája BL-ligaszakasz BL-sorsolás
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