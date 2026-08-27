Udvardy Panna búcsúzott a monterrey tenisztorna nyolcaddöntőjében

A világranglistán 76. Udvardy Panna kikapott a selejtező második fordulójában, szerencsés vesztesként mégis bejutott az elitmezőnybe, amelyben kedden legyőzte az ausztrál Maya Jointot (75.). A 16 között már jóval nehezebb ellenfél következett a második helyen kiemelt belga Elise Mertens (24.) személyében, akitől kikapott a korábbi két mérkőzésükön.

A harmadik csata is az ellenfél fölényével indult, aki 6:1-re hozta a nyitó szettet, ám a Floridában élő Udvardy háromnegyed óra alatt 6:4-gyel kiegyenlített. Az utolsó játszma 3:4-nél dőlt el, amikor a 27 éves magyar elvesztette az adogatását, majd Mertens magabiztosan kiszerválta a meccset, amely 1 óra 56 percig tartott.

TENISZ

WTA-TORNA, MONTERREY (1 200 000 dollár, kemény pálya)

NYOLCADDÖNTŐ

Elise Mertens (belga, 2.)-Udvardy Panna 6:1, 4:6, 6:3