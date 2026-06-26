Kölcsönadta fiatal támadóját a Vasas az NB II-es Mezőkövesdnek

A 20 éves Mamusits Patrik a 2024–2025-ös kiírásban debütált a Vasasban, az őszi idényben 10 mérkőzésen lépett pályára és a csapat egyik legjobbja volt. 2024 decemberében azonban a Honvéd elleni rangadón súlyos sérülést szenvedett, a jobb térdében elszakadt az elülső keresztszalag.

Csaknem egyéves rehabilitációját követően idén tavasszal a Vasas FC II színeiben visszatérhetett a pályára az NB III-ban. A több játéklehetőség és a jó forma visszanyerése reményében viszont a következő szezont kölcsönben a másodosztályú Mezőkövesd Zsóry FC-nél tölti.

A Vasas egyébként a héten jelentette be, hogy kooperációs szerződést kötött a borsodiakkal, ennek értelmében a 2026–2027-es idényben öt, 2006. január 1-jén vagy azt követően született, 21 éven aluli Vasas-játékos szerepelhet a Mezőkövesdben kettős játékengedéllyel.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL

Érkezők: Csóka Dániel (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (Debreceni VSC, legutóbb kölcsönben Karcag), Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Kovács Patrik (Videoton FC Fehérvár), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)

Kölcsönből visszatérő: Pintér Filip (Kisvárda Master Good)

Kiszemeltek: –

Távozók: Hős Zsombor (Nyíregyháza Spartacus), Németh Barnabás (Kecskeméti TE)

Kölcsönbe távozott: Mamusits Patrik (Mezőkövesd)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése), Hajós Lőrinc (Nyíregyháza Spartacus)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A MEZŐKÖVESD ZSÓRYNÁL

Érkezett: Keresztes Zalán (Majosi SE), Mamusits Patrik (Vasas – kölcsönbe)

Távozott: Bányai Péter (Aqvital FC Csákvár – kölcsönből vissza, majd Kecskeméti TE, végleg)