Nemzeti Sportrádió

Kölcsönadta fiatal támadóját a Vasas az NB II-es Mezőkövesdnek

F. B.F. B.
2026.06.26. 16:51
null
A Vasas kölcsönadta Mamusitsot a Kövesdnek (Fotó: vasasfc.hu)
Címkék
NB II Mamusits Patrik NB I Vasas magyar átigazolás kooperációs kölcsön Mezőkövesd
Az élvonalbeli Vasas FC 20 éves támadója, Mamusits Patrik a klub kooperációs partnerénél, a labdarúgó NB II-ben szereplő Mezőkövesd Zsóryban tölti a következő idényt, mégpedig kölcsönben – számolt be róla a klub honlapja.

A 20 éves Mamusits Patrik a 2024–2025-ös kiírásban debütált a Vasasban, az őszi idényben 10 mérkőzésen lépett pályára és a csapat egyik legjobbja volt. 2024 decemberében azonban a Honvéd elleni rangadón súlyos sérülést szenvedett, a jobb térdében elszakadt az elülső keresztszalag. 

Csaknem egyéves rehabilitációját követően idén tavasszal a Vasas FC II színeiben visszatérhetett a pályára az NB III-ban. A több játéklehetőség és a jó forma visszanyerése reményében viszont a következő szezont kölcsönben a másodosztályú Mezőkövesd Zsóry FC-nél tölti

A Vasas egyébként a héten jelentette be, hogy kooperációs szerződést kötött a borsodiakkal, ennek értelmében a 2026–2027-es idényben öt, 2006. január 1-jén vagy azt követően született, 21 éven aluli Vasas-játékos szerepelhet a Mezőkövesdben kettős játékengedéllyel.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL
Érkezők: Csóka Dániel (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (Debreceni VSC, legutóbb kölcsönben Karcag), Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Kovács Patrik (Videoton FC Fehérvár), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)
Kölcsönből visszatérő: Pintér Filip (Kisvárda Master Good)
Kiszemeltek: 
Távozók: Hős Zsombor (Nyíregyháza Spartacus), Németh Barnabás (Kecskeméti TE)
Kölcsönbe távozott: Mamusits Patrik (Mezőkövesd)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése), Hajós Lőrinc (Nyíregyháza Spartacus)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A MEZŐKÖVESD ZSÓRYNÁL
Érkezett: Keresztes Zalán (Majosi SE), Mamusits Patrik (Vasas – kölcsönbe) 
Távozott: Bányai Péter (Aqvital FC Csákvár – kölcsönből vissza, majd Kecskeméti TE, végleg)

 

NB II Mamusits Patrik NB I Vasas magyar átigazolás kooperációs kölcsön Mezőkövesd
Legfrissebb hírek

Az NB II-es FC Ajka kapust és védőt szerződtetett

Labdarúgó NB II
1 órája

NB III: az élvonalból igazolt a Haladás, befejezte pályafutását a rutinos pécsi kapus

Labdarúgó NB II
18 órája

NB II: soroksári távozók, BVSC-érkező; nem feleltek meg a diósgyőri próbajátékosok

Labdarúgó NB II
20 órája

DVSC: Diósgyőrből és Békéscsabáról is érkezett új szerzemény

Labdarúgó NB I
Tegnap, 17:26

Távozott a DVSC-től és részt vesz a szerződés nélküli profik csapatkereső táborában

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:24

NB I: francia igazolás a Fradinál, magyar válogatottak Újpesten – piaci körkép

Labdarúgó NB I
Tegnap, 13:18

NB I: hosszabbított az Újpest saját nevelésű játékosa – hivatalos

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:29

Gruber Zsombor: Mindenki bizonyítani szeretne most Borbély Balázsnak

Labdarúgó NB I
Tegnap, 7:13
Ezek is érdekelhetik