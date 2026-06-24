Visszatért az NB II-es Diósgyőrhöz Molnár Gábor – hivatalos

A 32 éves támadó, Molnár Gábor az edelényi és kazincbarcikai utánpótlás éveket követően még a 18. születésnapja előtt bemutatkozott a másodosztályban. Egy tiszaújvárosi kitérő és egy újabb barcikai évet követően Mezőkövesden érett labdarúgóvá előbb az NB II-ben, majd az élvonalban. A megyén kívül először Felcsúton játszott, ám másfél év után visszatért Kövesdre, 2020 tavaszától pedig két és fél éven keresztül Diósgyőrben szerepelt. Távozása után két-két évet Mezőkövesden és Kisvárdán játszott, utóbbi helyen bajnoki címet ünnepelt az NB II-ben és a szabolcsiaktól tér vissza most a DVTK-hoz. Korábban 60 mérkőzésen 18 gólt szerzett a DVTK mezében.

„Alapvetően jó érzésekkel tértem vissza, egyedül annak nem örülök, hogy az NB II-ben szerepel a Diósgyőr, azonban bízom benne, hogy hamarosan feljut az élvonalba a csapat – mondta Molnár Gábor a klubhonlapon. – A pályafutásom állomásain látszik, hogy ahol jól érzem magamat, oda szeretek visszamenni, hiszen ott tudok kibontakozni, így nem gondolkodtam sokat a diósgyőri ajánlaton. Az elmúlt években sok mindenben megváltoztam, de minimum rutinosabb lettem. Talán régebben is jó játékos voltam, de sokszor hamar begőzöltem, viszont most szeretném megmutatni, hogy higgadtabb lettem, jobban elfogadom a dolgokat. Most már az is az én feladatom, hogy ne csak a pályán nyújtsak jó teljesítményt, hanem az öltözőben is segítsem a társakat. A klub, s a szurkolótábor sokkal többet érdemel a jelenlegi helyzetnél, ezt mindenki tudja. Most építkezni kell, de mindent el fogunk követni azért, hogy minél többször győzzünk.”

Vincze Richárd, a DVTK sportigazgatója nagyon örül annak, hogy sikerült visszacsábítani Diósgyőrbe Molnár Gábort.

„Amikor a DVTK sportigazgatójaként először osztottam meg a szurkolókkal az elképzeléseimet a keret kialakításáról, úgy fogalmaztam, hogy a játékosok nagy részének igazi munkás játékosnak kell lennie, és melléjük kell találni néhány olyan kimagasló képességű labdarúgót, akiért rajong a szurkolótábor – mondta Vincze. – Molnár Gábor a második kategóriába tartozik. Egy támadó számai sosem hazudnak, és ha megnézzük Molnár Gábor számait a másodosztályban, akkor azok meggyőzőek: 126 mérkőzésen 59 gól plusz gólpassz, azaz átlagosan minden második találkozón kivette a részét egy gólból. A tárgyalások során nagy elvárásokat fogalmaztam meg felé mind játékban, mind abban, hogy megmutassa, mennyire fontos dolog számára a DVTK mezét viselni, és még mindig komoly teljesítményre képes.”

Molnár Gábor minden orvosi vizsgálaton megfelelt, majd aláírta a szerződését. Szerda délelőtt és délután már Takács Péter irányításával edz.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DVTK-NÁL

Érkezett: Babinszky Bence (Kozármisleny), Molnár Gábor (Kisvárda)

Távozott: Peter Ambrose (nigériai, FC Aberdeen, skót – kölcsönből vissza), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár – kölcsönből vissza, onnan Zalaegerszeg), Anderson Esiti (nigériai, ?), Jurek Gábor (MTK – kölcsön után végleg), Aboubakar Keita (elefántcsontparti, Sepsi OSK –Románia), Lamin Colley (Puskás Akadémia FC – kölcsönből vissza), Macsó Máté (DVSC), Pető Milán (Paksi FC – kölcsönből vissza), Ante Roguljic (horvát, Banja Luka – Bosznia-Hercegovina), Sajbán Máté (?), Ivan Saponjics (szerb, ?), Karlo Sentic (horvát, ?), Szamosi Ádám (Budapest Honvéd – kölcsön után végleg), 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗩𝗮𝗹𝗹𝗲𝗷𝗼 (spanyol, ?)