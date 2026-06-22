Hétfői sportműsor: Argentína–Ausztria, Franciaország–Irak és Norvégia–Szenegál a vb-n
JÚNIUS 22., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
G-CSOPORT
3.00: Új-Zéland–Egyiptom (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
H-CSOPORT
0.00: Uruguay–Zöld-foki-szigetek (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
J-CSOPORT
19.00: Argentína–Ausztria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Kedd, 5.00: Jordánia–Algéria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
I-CSOPORT
23.00: Franciaország–Irak (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Kedd, 2.00: Norvégia–Szenegál (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1094 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
12.00: Championship League, 1. nap, 1. rész (Tv: Sport 1)
17.30: Championship League, 1. nap, 2. rész (Tv: Sport 1)
TENISZ
WIMBLEDON
12.00: férfi egyes, selejtező
ATP és WTA 250-es torna, Eastbourne
12.00: Egyes, selejtező, 2. forduló
ATP 250-es torna, Mallorca
12.00: Egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Bad Homburg
11.00: Egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Labdarúgó-vb-összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Szöllősi György jelentkezik; Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a labdarúgó-vb csoportkörének első fordulója
12.00: Bajnokok. Woth Péterrel Szegő Tibor beszélget
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia. Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég: Nemcsik Zsolt, az Európa-bajnok férfi kardcsapat vezetőedzője és Rabb Krisztián,
a csapat tagja
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendég: Ballai Attila, Göbölyös Gábor, Szöllősi György
17.00: A következő hónapokban milyen kihívások előtt állnak nyílt vízi úszóink
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A labdarúgó-vb napi mérkőzéseinek összefoglalója
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László. Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Közvetítés az Argentína–Ausztria labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, Németh Kornél. Szakértő: Bene Ferenc
21.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre, A hét hősei rovat
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával
23.00: Közvetítés a Franciaország–Irak labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Szabó Bence. Szakértő: Wukovics László