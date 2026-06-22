Hétfői sportműsor: Argentína–Ausztria, Franciaország–Irak és Norvégia–Szenegál a vb-n

JÚNIUS 22., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

G-CSOPORT

3.00: Új-Zéland–Egyiptom (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

H-CSOPORT

0.00: Uruguay–Zöld-foki-szigetek (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

J-CSOPORT

19.00: Argentína–Ausztria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kedd, 5.00: Jordánia–Algéria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

I-CSOPORT

23.00: Franciaország–Irak (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kedd, 2.00: Norvégia–Szenegál (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1094 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

12.00: Championship League, 1. nap, 1. rész (Tv: Sport 1)

17.30: Championship League, 1. nap, 2. rész (Tv: Sport 1)

TENISZ

WIMBLEDON

12.00: férfi egyes, selejtező

ATP és WTA 250-es torna, Eastbourne

12.00: Egyes, selejtező, 2. forduló

ATP 250-es torna, Mallorca

12.00: Egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Bad Homburg

11.00: Egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Labdarúgó-vb-összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György jelentkezik; Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a labdarúgó-vb csoportkörének első fordulója

12.00: Bajnokok. Woth Péterrel Szegő Tibor beszélget

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia. Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendég: Nemcsik Zsolt, az Európa-bajnok férfi kardcsapat vezetőedzője és Rabb Krisztián,

a csapat tagja

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendég: Ballai Attila, Göbölyös Gábor, Szöllősi György

17.00: A következő hónapokban milyen kihívások előtt állnak nyílt vízi úszóink

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: A labdarúgó-vb napi mérkőzéseinek összefoglalója

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László. Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Közvetítés az Argentína–Ausztria labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, Németh Kornél. Szakértő: Bene Ferenc

21.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre, A hét hősei rovat

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával

23.00: Közvetítés a Franciaország–Irak labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Szabó Bence. Szakértő: Wukovics László