A világ ámult Maradonán, mi, magyarok nem annyira

1974: MÁIG MEG NEM DÖNTÖTT REKORDOT ÁLLÍTOTTAK FEL A JUGÓK

Mindkét német csapat pontot szerzett az NSZK-beli világbajnokság június 18-i játéknapján, és csoportjában jó úton haladt a továbbjutás felé. A nyugatnémetek Wolfgang Overath felső sarkos bombája, valamint Bernd Cullmann és Gerd Müller fejese révén simán megverték Ausztráliát. VIDEÓ ITT!

Jugoszlávia beállította a magyar Aranycsapat kilencgólos győzelmi rekordját – az ellenfél, Zaire a 21. percben kapust cserélt (akkor már 4–0 volt az állás), egy perccel később pedig emberhátrányba került… A jugoszláv csapatból heten szereztek gólt (Dusan Bajevics hármat, Dragan Dzsajics, Ivica Surjak, Joszip Katalinszki, Vladiszlav Bogicsevics, Branko Oblak és Ilija Petkovics egyet-egyet), ez mindmáig világbajnoki rekord. VIDEÓ ITT!

Eközben Brazília a második meccsén is gól nélküli döntetlent játszott – efféle gólképtelenség egyetlen vb-n sem jellemezte az ötszörös világbajnokot.

Ennyi gólszerzőre a német rendezők sem voltak felkészülve… (Fotó: Action Images)

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Berlin Chile–NDK 1–1 Hamburg NSZK–Ausztrália 3–0 Gelsenkirchen Jugoszlávia–Zaire 9–0 Frankfurt Skócia–Brazília 0–0 VB 1974, NSZK – JÚNIUS 18.

Palotai Károly rendet tartott (Fotó: Képes Sport)

1978: A MAGYAR BÍRÓ AZ ARGENTIN–BRAZIL DERBI POZITÍV HŐSE

Nem hozott sem gólt, sem jó játékot, igaz, kiállítást sem Dél-Amerika két futballóriásának mindig feszült derbije az argentínai torna középdöntőjének 2. fordulójában. A nyugalom fenntartásában fontos szerepe volt a magyar játékvezetőnek, Palotai Károlynak, aki nagyvonalúan, az eseményeket kézben tartva vezette le a házigazda Argentína és Brazília rosariói derbijét. VIDEÓ ITT!

A csoport másik találkozóján a lengyelek Andrzej Szarmach egyetlen argentínai vb-góljával, egy gyönyörű fejessel legyűrték a kifulladó Perut. VIDEÓ ITT!

A másik kvartettben is volt egy igazi presztízsmeccs. A megelőző vb döntőjét vívó NSZK és Hollandia mérkőzésén ezúttal Rüdiger Abramczik fejesével a nyugatnémetek szerezték meg korán a vezetést. További jelentős különbség, hogy bár megint a németek fordultak 2–1-gyel a hajrára – Arie Haan bombagóljára Dieter Müller fejjel válaszolt –, ezúttal nem tudták megtartani előnyüket: René van de Kerkhof nagyszerű egyéni alakítás végén a 84. percben egyenlített. Az iksz inkább Hollandia döntőbe jutását ígérte. VIDEÓ ITT!

Az olasz Paolo Rossi neve elsősorban az 1982-es tornáról emlékezetes, de érdemes megjegyezni, hogy a későbbi vb-gólkirály már 21 évesen, az 1978-as Mundialon is szerzett három gólt – a harmadikkal az osztrákok elleni június 18-i meccset döntötte el. VIDEÓ ITT!

NEGYEDDÖNTŐ (CSOPORTKÖR) Córdoba NSZK–Hollandia 2–2 Buenos Aires Olaszország–Ausztria 1–0 Mendoza Lengyelország–Peru 1–0 Rosario Argentína–Brazília 0–0 VB 1978, ARGENTÍNA – JÚNIUS 18.

Diego Maradona és Daniel Passarella (Fotó: Reuters)

1982: DIEGO MARADONA SZÉTZILÁLJA A MAGYAR VÉDELMET

Noha 1982. június 18-án pályán volt az előző torna bronzcsatájának két résztvevője, Olaszország és Brazília is, ez a nap egy bennünk kellemetlen érzéseket ébresztő meccsről maradt emlékezetes. Pedig a végső győzelemre is esélyesnek tartott brazilok igazán stílusos gólparádét rendeztek a David Neary – amúgy szintén szépségdíjas – lövésével még vezető skótok ellen. Zico és Falcao kapufás bombával, Óscar fejessel, a dinamitlábú Éder pedig ezúttal egy gyönyörű átemeléssel vétette észre magát. VIDEÓ ITT!

S Bruno Conti is lőtt egy csodálatos gólt a döntetlenre végződő Olaszország–Peru meccsen, más kérdés, hogy nem ért győzelmet, mert az ellenfél egy megpattanó lövéssel egyenlített. VIDEÓ ITT!

Ami az Argentína–Magyarország csoportmeccset illeti, a mieinknek lettek volna megszívlelendő keserű tapasztalataik a dél-amerikaiak kellemetlen, harcos stílusáról. Egyrészt a négy évvel korábban drámai körülmények között elveszített vb-csoportmeccsről (1–2), másrészt Diego Maradona első válogatott szerepléséről, amely alkalommal történetesen Magyarország volt az ellenfél (1–5, 1977).

Mészöly Kálmán a védelem túlbiztosításával próbálta megállítani a nyitó meccset váratlanul elveszítő, ezért igen harapós kedvükben lévő argentinokat, de ez nem sikerült. Maradona többször bolondot csinált játékosainkból, és fejessel, valamint egy éles szögből leadott lövéssel is betalált az egyébként több nagy védést bemutató Mészáros Ferencnek. Az argentinok tízese élete első vb-góljait szerezte – ezen a tornán többször nem is talált a kapuba…

Az argentinok részéről Daniel Bertoni, a négy évvel korábbi győztes gól szerzője, valamint Osvaldo Ardiles volt még eredményes, és bár Mészöly kapitány a 76. percben ösztönösen az órájára pillantott Pölöskei Gábor szépítő góljánál, ezúttal fikarcnyi esélyünk sem volt a pontszerzésre. VIDEÓ ITT! (VITRAY TAMÁS KOMMENTÁLÁSÁVAL)

A mérkőzés érdekessége, hogy mindkét félidő elején – az algériai játékvezető, Belaid Lacarne figyelmetlenségéből fakadóan – a magyar válogatott indította útjára a labdát; a vb-k adatait 1966 óta elemző Opta tudomása szerint világbajnokságon ilyesmi máskor fordult elő.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Vigo Olaszország–Peru 1–1 Alicante Argentína–Magyarország 4–1 Sevilla Brazília–Skócia 4–1 VB 1982, SPANYOLORSZÁG – JÚNIUS 18.

A dánok nem bírták a nyomást, a Keselyű négyszer csapott le

1986: NÉGYSZER CSAPOTT LE A SPANYOLOK KESELYŰJE

A mexikói viadalon a nyolcaddöntő utolsó két összecsapását rendezték meg 1986. június 18-án. Az egyiken a hagyományosan jó védőjátékáról híres Paraguay megpróbálta megállítani Angliát, ám az előző meccsen mesterhármast elérő Gary Lineker kétszer is mattolta a dél-amerikaiakat, s közben megtette ezt egyszer Peter Beardsley is. VIDEÓ ITT!

A Spanyolország–Dánia találkozón az addig minden meccsüket megnyerő dánok szerezték meg a vezetést Jesper Olsen higgadtan végrehajtott tizenegyesével, ám a gólszerző tíz perccel később gólpasszt adott a spanyolok támadójának, Emilio Butraguenónak… A Keselyű becenévre hallgató Real-csatár élete legjobb második félidejéhez kapott motivációt azzal a rettenetes olseni megoldással. A fordulás után Butragueno előbb fejjel, majd lábbal fejezett be eredményesen egy akciót, kiharcolt két tizenegyest, és a másodikat maga váltotta gólra (az elsőt Goikoetxea). Mesteri négyes! Egy mérkőzésen négy vagy annál több gólt rajta kívül csupán hat játékos szerzett a vb-k története során. VIDEÓ ITT!

1990: KIESIK A KÉT ÉVVEL KORÁBBAN EB-DÖNTŐS SZOVJETUNIÓ

Az előbb Butraguenónál emlegetett, „egy mérkőzésen négy vagy több gól” megfogalmazás egy 1994-es Oroszország–Kamerun mérkőzésnél lesz igazán aktuális, de ne siettessük az időt, egyelőre 1990-et írunk – akkor még a Szovjetunió volt Kamerun ellenfele. Valerij Lobanovszkij 1988-ban Eb-ezüstérmet szerző csapata ugyan kiütötte a már továbbjutó (és Valerij Nyepomnyascsij személyében szintén szovjet kapitánnyal dolgozó) afrikaiakat (VIDEÓ ITT!), mégis kiesett, mert a B-csoport másik találkozóján Argentína és Románia Pedro Monzón, valamint Gavril Balint egy-egy fejesével mindkettejüknek kedvező döntetlent játszott egymással. VIDEÓ ITT!

Gheorghe Hagi (Fotó: AFP)

1994: BOMBAGÓLOK A TORNA MÁSODIK NAPJÁN

A házigazda Egyesült Államok a svájciak elleni pontszerzéssel kezdte az 1994-es tornát. A június 18-án rendezett meccs első félidejének hajrájában Georges Bregy és az amerikai válogatott történetének egyik legeredményesebb játékosa, Eric Wynalda egyaránt tökéletesen végrehajtott szabadrúgásból talált be a kapuba. VIDEÓ ITT!

Ezen a napon játszották a Románia–Kolumbia mérkőzést is, amelyen Florin Raducioiu kétszer is a kapuba talált, a meccs örökkévalóságnak „szánt” gólját azonban Gheorghe Hagi lőtte. A „Kárpátok Maradonája” igen távolról, igen éles szögből emelt Óscar Córdoba kapujába, azzal lett 2–0 az állás – a különbség a végére is megmaradt. VIDEÓ ITT!

S ne feledkezzünk meg az előző tornán csupa döntetlennel (és egy megnyert tizenegyespárbajjal) a legjobb nyolc közé jutó írekről sem, elvégre Ray Houghton olaszok elleni nagyszerű nyesése az ország első világbajnoki győzelmét eredményezte. Nézzük hát ezt is! VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Detroit Egyesült Államok–Svájc 1–1 Los Angeles Románia–Kolumbia 3–1 New York Írország–Olaszország 1–0 VB 1994, EGYESÜLT ÁLLAMOK – JÚNIUS 18.

A L'Équipe Henryt ünnepli, ezúttal ő tette naggyá a „kékséget”

1998: HENRY-DUPLA, ZIDANE-PIROS, DJORKAEFF-SARKAZÁS

Franciaország már a második csoportmérkőzésén biztossá tette továbbjutását a saját vb-jén – tegyük hozzá, ezt diktálta a papírforma. A szaúdiak elleni június 18-i találkozón Thierry Henry az első válogatottbeli dupláját könyvelte el, a második nemzeti gólját érte el David Trezeguet és a védő Bixente Lizarazu – a Youri Djorkaeff pazar sarkalását gólra váltó Liza a 97., egyben utolsó válogatott meccsénél is itt tartott még… A franciákon nem látszott, hogy az egyik szaúdit megtaposó Zinedine Zidane-t 2–0-nál kiállították. VIDEÓ ITT!

A csoport másik, három kiállítást is hozó mérkőzésén Dánia váratlanul pontokat vesztett a Dél-afrikai Köztársaság ellen, így a sorsa egyelőre rendezetlen maradt. A Philippe Troussier irányította afrikaiak Benni McCarthy góljának köszönhették történetük első vb-pontját. VIDEÓ ITT!

Szégyenletes! – a Gazzetta a botrányos bíráskodást kárhoztatja

2002: OLASZORSZÁG MEGTANULJA MORENO BÍRÓ NEVÉT

Troussier-nak, a világjáró francia edzőnek négy évvel később már nem volt ilyen jó napja, hiszen Japán szövetségi kapitányaként ezen a napon búcsúzni kényszerült a küzdelmektől, az esőben játszott nyolcaddöntőt Ümit Davala fejesével a törökök nyerték meg. VIDEÓ ITT!

Az ázsiai vb másik házigazdája, Dél-Korea ellenben sikerrel vette ezt a kanyart, pedig az olaszok – miután Gianluigi Buffon kivédett egy tizenegyest – Christian Vieri fejesével a 18. perctől majdnem a lefújásig továbbjutónak tűntek. Az olasz védők bizonytalankodását kihasználó Szol Ki Hjon a 88. percben mentette hosszabbításra a meccset, majd a korábban büntetőt hibázó An Dzsung Hvan a 117. percben befejelte a bombameglepetést jelentő koreai aranygólt. VIDEÓ ITT!

A temérdek helyzetet elpuskázó olaszok attól a pillanattól esküdt ellenségként gondolnak vissza Byron Moreno ecuadori játékvezetőre, aki szerintük a mezőnyben rendre az ő kárukra tévedett, tévesen fújt be egy tizenegyest, nem adott meg egy potenciális olasz aranygólt, és a Francesco Tottinak a 103. percben kiosztott második sárga lappal döntően és végzetesen belenyúlt a meccsbe. Ebben a hosszabb VIDEÓBAN látható a kiállítás is.

Ami azt illeti, Moreno feddhetetlensége a későbbiekben többször megkérdőjeleződött: játékvezetői tevékenységéből nemegyszer felfüggesztették, majd börtönbüntetésre ítélték – heroincsempészés miatt…

NYOLCADDÖNTŐ Mijagi Törökország–Japán 1–0 Tedzson Dél-Korea–Olaszország 2–1, hosszabbítás után VB 2002, DÉL-KOREA, JAPÁN – JÚNIUS 18.

Adrianóék örvendenek, de a sajtó csak a továbbjutást díjazta

2006: BRAZÍLIA A MÁSODIK MECCSÉT IS MEGNYERI

Az előző tornán nagyszerűen szereplő két ázsiai válogatott Németországban is pályán volt június 18-án, és mindkettő pontot szerzett Európa egy-egy vb-érmese ellen.

Dél-Korea Pak Dzsi Szung 81. percbeli közeli emelésével egyenlítette ki Thierry Henry gólját (VIDEÓ ITT!), Japán pedig úgy harcolta ki a 0–0-t a horvátok ellen, hogy Kavagucsi Josikacu kivédte Darijo Srna büntetőjét.

A brazilok a második fellépésükön is győztek, s az ausztrálok ellen letette névjegyét az előző évi Konföderációs Kupa legjobbjának megválasztott Adriano is. Az akkor épp az olasz Internazionalét erősítő támadó jól helyezett, lapos lövéssel szerezte meg élete első vb-találatát. A meglepetésre meglehetősen kiegyenlített müncheni meccset Fred csupán a lefújás előtti pillanatokban döntötte el. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Nürnberg Japán–Horvátország 0–0 München Brazília–Ausztrália 2–0 Lipcse Franciaország–Dél-Korea 1–1 VB 2006, NÉMETORSZÁG – JÚNIUS 18.

A Bild nem kímélte a német válogatottat

2010: MEGTÖRIK A 24 ÉVES NÉMET SOROZAT

Miközben Anglia a története egyik legrosszabb vb-produkciójával rukkolt ki Algéria ellen Fokvárosban (történt mindez kapitányuk, Fabio Capello 64. születésnapján…), a C-csoport másik meccsén az Egyesült Államok játékosai újfent tanújelét adták kivételes küzdőképességüknek.

A szünetben két góllal vezettek a szép futballt bemutató szlovénok, de a fordulás után Landon Donovan felső sarkos góllal, majd egy remek indítással visszahozta az övéit. Apró kuriózum: az (egyébként a csoportzáráskor kulcsfontosságúnak bizonyuló) egyenlítő gólt szerző Michael Bradley lett az első játékos, aki a saját édesapja (Bob Bradley) által irányított válogatott színeiben talált a kapuba világbajnokságon. VIDEÓ ITT!

Talán ha Joachim Löwnek is lett volna egy fia a német válogatottban Szerbia ellen… De nem, nem volt, „fogadott fiai” közül meg Lukas Podolski büntetőt hibázott, Miroslav Klosét kiállították, hátvédjei pedig nem tudták megakadályozni a lesipuskás Milan Jovanovicsot a gólszerzésben. Németország 1986 óta először veszített vb-csoportmeccset: az NSZK Dánia elleni queretarói 0–2-je óta a németek 12 győzelmet és 4 döntetlent könyveltek el a csoportkörökben – mígnem jöttek Radomir Antics szerbjei. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Johannesburg Szlovénia–Egyesült Államok 2–2 Fokváros Anglia–Algéria 0–0 Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth Szerbia–Németország 1–0 VB 2010, DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG – JÚNIUS 18.

Marca: A legsikeresebb korszak szánalmas befejezése

2014: KÉT MECCS UTÁN KIESIK A CÍMVÉDŐ SPANYOLORSZÁG

Bevégeztetett: az első fordulóban letaglózott spanyolok Chilétől is kikaptak, Eduardo Vargas és Charles Aránguiz a nyolcaddöntőbe lőtte a dél-amerikai csapatot. A hat év leforgása alatt zsinórban két Európa-bajnokságot és egy világbajnokságot megnyerő címvédő két mérkőzés után kiesett, egy gyönyörű korszak, a spanyol válogatott történetének eddigi legszebb időszaka ezzel lezárult... VIDEÓ ITT!

Tim Cahill a vb egyik legszebb gólját ágyúzta be kapásból a hollandoknak, de az oranje végül legyűrte a végsőkig ellenálló ausztrál csapatot – Memphis Depay az első válogatottbeli góljával döntött –, és szintén továbbjutott. VIDEÓ ITT!

Alex Song ugyanarra a sorsra jutott, mint unokabátyja, Rigobert Song két korábbi vb-n is: kiállították. A kameruni játékos orvul, dühből hátba könyökölte Mario Mandzukicot, amivel jelentős mértékben megkönnyítette az akkor még csak egy góllal vezető horvátok dolgát. Mandzukic később duplázott, a vége 4–0 lett. VIDEÓ ITT!

Valami nagyon nem stimmelt a kameruniaknál: a hajrában, egy rossz akcióbefejezés miatti nézeteltérés során Benoit Assou-Ekotto lefejelte csapattársát, Benjamin Moukandjót...

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Manaus Horvátország–Kamerun 4–0 Porto Alegre Hollandia–Ausztrália 3–2 Rio de Janeiro Chile–Spanyolország 2–0 VB 2014, BRAZÍLIA – JÚNIUS 18.

2018: ANGLIA FELLÉLEGZIK A 91. PERCBEN – HARRY KANE BEFEJELTE

Az Aftonbladet a svéd győzelmet ünnepli

Az angolok kis híján úgy jártak, mint egy nappal korábban a brazilok: erős kezdés, korai vezető gól – Harry Kane egy kipattanót vágott be –, majd egyenlítés és makacs kitartás az ellenfél, az ő esetükben Tunézia részéről. A forgatókönyv csattanója azonban már nem volt ugyanaz: a 91. percben Kane befejelte Anglia győztes gólját! Hihetetlennek tűnik, de az angol válogatott a 2006-os csoportkör óta először szerzett egynél több gólt világbajnoki mérkőzésen, pedig ez már a tizedik próbálkozása volt. Az afrikai csapatokon viszont átok ült az oroszországi torna első napjaiban (is): Marokkó és Egyiptom után Tunézia sorsát is a legvégén kapott gól pecsételte meg. VIDEÓ ITT!

A G-csoport másik nagyágyújának, Belgiumnak csak az első félidő volt igazi próbatétel az újonc Panama ellen. A második elején Dries Mertens gyönyörű lövéssel megszerezte a vezetést, majd az addig láthatatlan Romelu Lukaku fejjel is, lábbal is betalált, így a végén a belgák még rekordközelbe is jutottak: megismételték addigi legfölényesebb vb-sikerüket (Salvador, 3–0, 1970). VIDEÓ ITT!

Ha csak egy VAR-ozott tizenegyessel is, de megtörték több mint 400 perces góliszonyukat a svédek, így 1958, vagyis a saját rendezésű vb-jük óta először képesek voltak győzelemmel indítani egy világbajnokságot. Ritka, hogy egy 30 feletti labdarúgó élete első vb-meccsét gólt szerezzen – nos, a 33 éves Andreas Granqvistnek most megadatott a dicsőség. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Nyizsnyij Novgorod Svédország–Dél-Korea 1–0 Szocsi Belgium–Panama 3–0 Volgográd Tunézia–Anglia 1–2 VB 2018, OROSZORSZÁG – JÚNIUS 18.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. NOVEMBER 26.: FRANCIAORSZÁG–DÁNIA 2–1. Az előző vb-n 0–0-t játszottak egymással, aztán két dán győzelem gazdagította a két csapat közös történetét – vajon sikerül-e a franciáknak hét év után legyűrni a piros-fehéreket? Ha nem is könnyen, de sikerült. Egy óra elteltével Théo Hernandez, Kylian Mbappé összjáték után utóbbi közelről a kapuba lőtt, és bár ezt a gólt Andreas Christensen fejjel még megválaszolta, nem sokkal a befejezés előtt Mbappé megint betalált – combbal, testtel sodorta be közelről a labdát Antoine Griezmann beadása után. Franciaország két meccs után továbbjutott a csoportjából, Mbappé a 31. válogatott góljával, Griezmann pedig a 26. válogatott előkészítésével érte utol az örökranglistán a közös példaképet, Zinédine Zidane-t. VIDEÓ ITT!

