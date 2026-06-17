Nemzeti Sportrádió

A Rangerstől érkezik Redzicék új edzője

2026.06.17. 16:05
Danny Röhl lett a Salzburg új edzője (Fotó: Getty Images)
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Danny Röhl Salzburg Redzic Damir
Danny Röhl lett az osztrák labdarúgó-bajnokságban szereplő, s a magyar válogatott Redzic Damirt is foglalkoztató Red Bull Salzburg vezetőedzője.

A 37 éves német szakember a május közepén menesztett Daniel Beichlert követi a kispadon. Az előző trénernek azért kellett távoznia, mert a csapat csak bronzérmes lett a bajnokságban.

Röhl korábban – Hansi Flick mellett – a Bayern München és a német válogatott másodedzője volt, most pedig a Glasgow Rangerstől szerződött az osztrák csapathoz. A hírek szerint új munkadója kétmillió eurót fizetett érte a skótoknak. A szerződése 2029 nyaráig szól.

Az ötszörös magyar válogatott Redzic Damir februárban szerződött az osztrák egyesülethez a szlovákiai Dunaszerdahelytől. Tavasszal kilenc bajnoki és egy Osztrák Kupa-mérkőzésen lépett pályára, és egy gólt szerzett.

Danny Röhl Salzburg Redzic Damir
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