A Rangerstől érkezik Redzicék új edzője

A 37 éves német szakember a május közepén menesztett Daniel Beichlert követi a kispadon. Az előző trénernek azért kellett távoznia, mert a csapat csak bronzérmes lett a bajnokságban.

Röhl korábban – Hansi Flick mellett – a Bayern München és a német válogatott másodedzője volt, most pedig a Glasgow Rangerstől szerződött az osztrák csapathoz. A hírek szerint új munkadója kétmillió eurót fizetett érte a skótoknak. A szerződése 2029 nyaráig szól.

Az ötszörös magyar válogatott Redzic Damir februárban szerződött az osztrák egyesülethez a szlovákiai Dunaszerdahelytől. Tavasszal kilenc bajnoki és egy Osztrák Kupa-mérkőzésen lépett pályára, és egy gólt szerzett.