Négy kategóriában adták át az Ezüstgerely-díjat – kollégánk két képét is elismerték

Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára a díjátadón kiemelte, a tavaly megújított koncepciójú pályázaton ebben az évben olyan művészeket díjaztak, akik műalkotásaikkal a sport nagykövetei lettek. Hozzátette, idén „a közösség ereje a sportban” volt a pályázat hívó szava, ezért ebben a témakörben várták a sport témavilágát felölelő alkotásokat. A grafika és az installáció kategóriában most először hirdettek eredményt.

A helyettes államtitkár szerint a pályázat kiírásával az volt a céljuk, hogy minél több honfitársukhoz eljuttassák a sport üzenetét.

„A sport és a művészet a magyar egyetemes kultúra részei, és arra gondoltunk, ha összefognak, akkor azokat is meg tudjuk szólítani, akiket csak a sporton keresztül nem sikerülne” – hangsúlyozta Schmidt Gábor, aki egyúttal köszönetet mondott a művészeti képzés és kutatás kulcsintézményeinek, hogy csatlakozásukkal emelték a pályázat rangját.

Amint elhangzott, a pályázatot a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. bonyolította le, a szakmai partnerek pedig a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Média és Design Intézete, valamint a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete voltak. Szalontai Ábel, a MOME egyetemi tanára hangsúlyozta, a pályázat során olyan példaértékű párbeszéd alakult ki az intézmények között, amely korábban soha nem volt tapasztalható.

Az amatőr fotó kategóriában munkatársunk, Csillag Péter, a Nemzeti Sport újságíró főmunkatársa az első és a második helyet is kiérdemelte, mégpedig azzal a két fotójával, amelyeket a Hátsó füves futballmentő túra során készített Zala megyében.

Csillag Péter: Mi kis falunk

Csillag Péter: Összetartozunk

A díjazottak

Grafika kategória

Ezüstgerely-díj: Bencsik Beáta, No Limit és Suplicz Gergely, They Always Win című alkotása megosztva

3. helyezés: Karsai Alexandra, Örökmozgó

Installáció kategória

Ezüstgerely-díj: Vigh Violetta, Szurkolóverseny

2. helyezés: Dékán-Deák Csenge, Olimpiai Magyar Mantra

3. helyezés: Péter Alpár, Napszekerek

Professzionális fotó kategória

Ezüstgerely-díj: Fekete István Ákos, Falusi hoki Hargita megyében

2. díj: O. Jakócs Péter, Rajongás

3. díj: Csürke Máté, A vonal mellett

Amatőr fotó kategória

Ezüstgerely-díj: Csillag Péter, Mi kis falunk (Mezkiállítás a Hátsó füves futballmentő túra zalavári állomásán)

2. díj: Csillag Péter, Összetartozunk (A Zalai Főnix játékosai Káváson)

3. díj: Szabó Balázs, Streetball felülnézetből

A díjnyertes pályaművek ide kattintva tekinthetők meg!