Kollégánk, Csillag Péter is versenyben az AIPS-médiadíjért

Alig több mint egy hónap múlva Marokkó fővárosában, Rabatban kerül sor a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) éves díjkiosztó gálája. Az eseményen szinte minden alkalommal díjazzák a szakma legkiválóbb magyar képviselőit is. Nem volt ez másképp tavaly sem, amikor – többek között – a Nemzeti Sport fiatal fotósa, Koncz Márton is a világ harmadik legjobbja lett a harminc év alattiak kategóriájában a Szerva című képével.

A nemzetközi zsűrinek az idén 2065 beérkezett pályázat közül kellett kiválasztania a 12 kategória legjobbjait. Ez nem könnyű, hiszen a világ minden tájáról, összesen 136 országból érkeztek be a színvonalasabbnál színvonalasabb munkák. A harmadik kör után már csak 38 ország 108 pályaműve maradt versenyben a döntőért, közte lapunk újságíró főmunkatársáé, Csillag Péteré is, akinek A kidobott futballvers (The discarded football poem) című publicisztikája került fel a szűkített listára a legjobb cikkek versenyében.

„Nemcsak az NSZK csapatával szemben elbukott labdarúgó-világbajnoki döntő hetvenedik évfordulója van ebben a hónapban, hanem a magyar futballirodalom legsúlyosabb, húsba vágó versének születéséé is – olvasható Csillag Péter 2024. július 12-én megjelent publicisztikájában. – Szabó Lőrinc három héttel a berni döntőt követően, Igalon kezdett bele a Vereség után című költeménybe, és három részre tagolt, hosszú művét augusztus 12-én fejezte be Ábrahámhegyen. Azaz csak hitte, hogy kész az alkotás. A cenzúra útvesztőibe kanyarodva hamarosan szembesülnie kellett azzal, hogy az általa kereknek gondolt szerzemény nem felel meg a publikálás politikai elvárásainak, következésképpen eredeti formájában nem kerülhet a nagyközönség elé.”