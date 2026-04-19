Vasárnapi sportműsor: ETO FC–Ferencváros rangadó az NB I-ben, negyeddöntők a női kézi BL-ben

ÁPRILIS 19., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

30. FORDULÓ

14.15: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

26. FORDULÓ

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

17.00: Karcagi SC-Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

17.00: Tiszakécskei LC-Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka – élőben az NSO-n!

19.00: Soroksár SC-Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

19.00: Békéscsaba 1912 Előre-Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

NB III

25. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Debreceni VSC II–Tarpa SC

11.00: Eger SE–Debreceni EAC

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Putnok FC

11.00: Kisvárda Master Good II–FC Hatvan

17.00: Füzesabony SC–Diósgyőri VTK II F4R

17.00: Gödöllői SK–Sényő FC-ZMB Building

17.00: Tiszafüredi VSE–Bacsó Beton-Cigánd SE

17.00: Ózd-Sajóvölgye–Termálfürdő FC Tiszaújváros

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Puskás Akadémia FC II–Szombathelyi Haladás

17.00: Credobus Mosonmagyaróvár–ETO Akadémia

17.00: Opus Tigáz Tatabánya–Bicskei TC

17.00: Balatonfüredi FC–VSC 2015 Veszprém

17.00: Komárom VSE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

17.00: FC Sopron–Ikoba Beton Zsámbék

17.00: Budaörs–Újpest FC II

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Tiszaföldvár SE–Martfűi LSE

13.00: Békéscsaba 1912 Előre II–BKV Előre

13.00: III. kerületi TVE–Szegedi VSE

14.00: Monor SE–Dunaharaszti MTK

17.00: ESMTK–Budapest Honvéd FC II

17.00: Hódmezővásárhelyi FC–Gyulai Termál FC

17.00: Csepel SC–Vasas FC II

17.00: Meton-FC Dabas SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Ferencvárosi TC II–BFC Siófok

11.00: Paksi FC II–FC Nagykanizsa

17.00: MTK Budapest II–Szekszárdi UFC

17.00: Pécsi MFC–Majosi SE

17.00: Pénzügyőr SE–Greenplan Balatonlelle SE

17.00: Érdi VSE–Iváncsa KSE

17.00: Dombóvári FC–PTE-PEAC

18.00: Dunaújváros FC–Kaposvári Rákóczi FC

ANGOL PREMIER LEAGUE

33. FORDULÓ

15.00: Aston Villa–Sunderland

15.00: Everton–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

15.00: Nottingham Forest–Burnley

17.30: Manchester City–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

30. FORDULÓ

15.00: Monaco–Auxerre

17.15: Metz–Paris FC

17.15: Nantes–Brest

17.15: Strasbourg–Rennes

20.45: Paris SG–Lyon

NÉMET BUNDESLIGA

30. FORDULÓ

15.30: Freiburg–Heidenheim (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

19.30: Mönchengladbach–Mainz (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

33. FORDULÓ

12.30: Cremonese–Torino

15.00: Hellas Verona–Milan

18.00: Pisa–Genoa (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Bologna (Tv: Match4)

HOLLAND-KUPA

DÖNTŐ, ROTTERDAM

18.00: NEC Nijmegen–AZ Alkmaar

SZERB SZUPERLIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 31. FORDULÓ

16.00: Topolyai SC–Napredak – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

Hosszú távú verseny

12.30 és 15.30: hatórás verseny, Imola (Tv: Eurosport2)

NASCAR Cup Series

20.00: AdventHealth 400 (Tv: Arena4)

CSELGÁNCS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TBILISZI

Női 78 kg, +78 kg, férfi 100 kg (Vég Zsombor), +100 kg (Tv: M4 Sport+)

DARTS

13.00 és 19.00: European Tour, 3. nap (Tv: Max4)

DUATLON

Országos bajnokság, Lengyeltóti, vegyes váltók

KERÉKPÁR

12.45: Amstel Race, nők (Tv: Eurosport1)

14.55: Amstel Race, férfiak (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

14.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Metz HB (francia), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: Odense HB (dán)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI MAGYAR KUPA

A 3. HELYÉRT

14.00: NEKA–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport)

DÖNTŐ

17.00: Mol Tatabánya KC–One Veszprém HC (Tv: M4 Sport+)

NÉMET KUPA

A 3. HELYÉRT

12.45: Magdeburg–Lemgo (Tv: Sport2)

DÖNTŐ

15.45: Bergischer–Füchse Berlin (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

Hosszú távú világbajnokság

8.30 és 14.00: Le Mans-i 24 órás verseny (Tv: Eurosport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

19.00: TFSE–Debreceni EAC

A 9–13. HELYÉRT

17.00: Szolnoki RK-SC SI–Kecskeméti RC

SZNÚKER

Világbajnokság, Sheffield

1. forduló (a 16 közé jutásért)

11.00

Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol)

Mark Allen (északír, 14.)–Csang An-ta (kínai)

15.30

John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol)

Barry Hawkins (angol, 11.)–Matthew Stevens (walesi)

20.00

Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Csou Jüe-lung (kínai)

Mark Williams (walesi, 6.)–Antoni Kowalski (lengyel)

TENISZ

ATP-torna, München, döntő

13.30: Cobolli (olasz)–Shelton (amerikai) (Tv: Match4)

ATP-torna, Barcelona, döntő

16.00: Rubljov (orosz)–Fils (francia) (Tv: Match4)

ÚSZÁS

17.30: Országos bajnokság, Sopron (középdöntők, döntők) (Tv: M4 Sport+)

VÍVÁS

WESTEND PÁRBAJTŐR GRAND PRIX, BUDAPEST (PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA)

9.00: női 64-es tábla

10.30: férfi 64-es tábla

18.00: négyes döntők (Tv: M4 Sport+)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel.

Műsorvezető: Szőke Viktória, Kovács Erika, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6:00: A legérdekesebb hétvégi sportesemények

7:05: A soproni úszó országos bajnokság elemzése Gyurta Gergellyel

7:40: Trenka Jánost, a dunaújvárosi tornaszakosztály vezetőedzőjét, Kovács Zsófia és Czifra Bettina Lili edzőjét hívjuk

8:00: Nemzeti Sport-jegyzet, Nemzeti sportkrónika; Bálint Attila beszámolója a magyarok szerepléséről a horgász-vb-n

8:40: Rosta Istvánt hívjuk a hétvégi, férfi kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjének kapcsán

9:05: Boczkó Gábort, a vívók szövetségi kapitányát hívjuk, téma a hétvégi budapesti párbajtőr GP

9:40: Kolbenheyer Zsuzsannát, a magyar jégkorongszövetség elnökét hívjuk a női divízió 1/A-s világbajnokság után

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Műsorvezető: Virányi Zsolt. Vendég: két fiatal strandröplabdázó, Dóczi Domonkos és Veress Ákos, akik 1 arany- és 1 bronzéremmel tértek haza a Csendes-óceán partjáról; Thury Gábor eleveníti fel a legemlékezetesebb Győr–FTC labdarúgó-mérkőzéseket a Sporttörténelem magazinban

Körkapcsolás.

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Tóth Béla

14.00: Közvetítés a Ferencváros–Metz női kézilabda Bajnokok Ligája-negyeddöntőről. Kommentátor: Jó András. Szakértő Marosán György

14.15: Közvetítés a Paks–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Wukovics László; közvetítés a férfi kézilabda Magyar Kupa bronzmeccséről. Kommentátor: Cseszregi Balázs

16.00: Közvetítés az Odense–Győr női kézilabda Bajnokok Ligája-negyeddöntőről. Kommentátor: Erdei Márk és Olasz Gergő. Szakértő: Marosán György

16.30: Tudósítás a párbajtőrözők budapesti Grand Prix-versenyéről. Riporter: Somogyi Zsófia

17.00: Közvetítés a férfi kézilabda Magyar Kupa döntőjéről. Kommentátor: Cseszregi Balázs

18.30: A labdarúgó BEK-/BL-döntők története: 1985

19.00: Felidézzük a labdarúgó NB I emlékezetes bajnoki hajráit

19.30: Közvetítés az ETO FC–Ferencváros NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs és Németh Kornél. Szakértő: Wukovics László

21.30: Összefoglaló a labdarúgó Premier League vasárnapi rangadóiról: Everton–Liverpool, Manchester City–Arsenal

22.00: Ez történt az úszók országos bajnokságának záró napján

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel