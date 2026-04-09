Pénteki sportműsor: Puskás Akadémia–ETO FC és Ferencváros–Diósgyőr az NB I-ben

ÁPRILIS 10., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

29. FORDULÓ

17.45: Puskás Akadémia FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB III

DÉLKELETI CSOPORT

24. FORDULÓ

16.00: Martfűi LSE–III. kerületi TVE

ANGOL PREMIER LEAGUE

32. FORDULÓ

21.00: West Ham United–Wolverhampton Wanderers (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

29. FORDULÓ

19.00: Paris FC–Monaco

21.05: Olympique Marseille–Metz

NÉMET BUNDESLIGA

29. FORDULÓ

20.30: Augsburg–Hoffenheim (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

29. FORDULÓ

18.30: Düsseldorf–Holstein Kiel (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

32. FORDULÓ

20.45: Roma–Pisa

SPANYOL LA LIGA

31. FORDULÓ

21.00: Real Madrid–Girona (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

WTT FEEDER, KAPPADÓKIA–NEVSEHIR

Férfi egyes, nyolcaddöntő

12.55: András Csaba (5.)–Kvon Hjuk (dél-koreai)

Férfi páros, negyeddöntő

10.35: András Csaba, Ivor Ban (magyar, horvát)–Sznehit Szuravadzsula, Harmit Deszai (indiaiak, 2.)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

17.30: Corona Brasov (romániai)–Gyergyói HK (romániai)

KERÉKPÁR

13.05: Baszk körverseny, 5. szakasz (Eibar–Eibar, 176.2 km) (Tv: Eurosport1, 15.30)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: ETO University HT–Mol Tatabánya KC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/eto-university-handball-team/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA

19.00: Eisenach–Hannover (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 37. FORDULÓ

19.30: Monaco (francia)–Barcelona (spanyol)

20.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Anadolu Efes (török)

20.30: Partizan Beograd (szerb)–Zalgiris Kaunas (litván)

20.30: Virtus Bologna (olasz)–Baskonia (spanyol)

20.45: ASVEL Villeurbanne (francia)–Crvena zvezda (szerb)

KÜZDŐSPORT

15.30: ONE Friday Fights 150, Bangkok (Tv: Sport2)

Szombat, 3.00: ONE Fight Night 42, Chase Mann–Dzhabir Dzhabrailov, Bangkok (Tv: Sport1)

MŰKORCSOLYA

SZINKRONKORCSOLYA-VILÁGBAJNOKSÁG, SALZBURG

17.00: rövid program

ÖTTUSA

VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ

Férfi elődöntő

17.00: rangsoroló vívás

Női elődöntő

11.00: A-csoport

15.00: B-csoport

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, A 9–13. HELYÉRT

19.30: Szolnoki RK-SC SI–Vidux-Szegedi RSE

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ

11.00: Révész Bulcsú–Louis Heathcote (angol)

TENISZ

BILLIE JEAN KING-KUPA

AZ EUROAFRIKAI ZÓNA I-ES CSOPORT TORNÁJA, OEIRAS

Elődöntő

12.00: Magyarország–Franciaország

ATP 1000-ES TORNA, MONTE-CARLO

11.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 500-AS TORNA, LINZ

15.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

TOLLASLABDA

9.00: Európa-bajnokság, Huelva

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Ballai Attila, Szabó Szilvia, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Kellenek az élsportba a menedzserek?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: költészet, színészet és sport

12.00: Bajnokok: Szabó Nóra. Műsorvezető: Szegő Tibor

12.40: Nemzeti Sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Karfiolfül – birkózómagazin Regős László Pállal

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: L. Pap István, Thury Gábor

15.00: Labdarúgás, FTC–DVTK előtt, vendég: Dzurják József

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Kovács Erika, Thury Gábor

17.00: A BEK/BL-döntők története, 1976

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Erdei Márk

17.30: A labdarúgó NB I 29. fordulójának felvezetése Wukovics Lászlóval

17.45: Közvetítés a Puskás Akadémia–ETO NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál és Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László

18.00: Közvetítés az ETO–Tatabánya NB I-es férfi kézilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs

20.00: Közvetítés a Ferencváros–DVTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László

22.00: Kézilabda: heti visszatekintés és hétvégi előzetes

22.15: Szombaton kezdődik a női 3x3-as kosárlabda-világbajnoki selejtezőtorna Szingapúrban

22.30: Sportvilág Bera Emesével