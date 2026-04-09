Pénteki sportműsor: Puskás Akadémia–ETO FC és Ferencváros–Diósgyőr az NB I-ben
ÁPRILIS 10., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
29. FORDULÓ
17.45: Puskás Akadémia FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB III
DÉLKELETI CSOPORT
24. FORDULÓ
16.00: Martfűi LSE–III. kerületi TVE
ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ
21.00: West Ham United–Wolverhampton Wanderers (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
29. FORDULÓ
19.00: Paris FC–Monaco
21.05: Olympique Marseille–Metz
NÉMET BUNDESLIGA
29. FORDULÓ
20.30: Augsburg–Hoffenheim (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
29. FORDULÓ
18.30: Düsseldorf–Holstein Kiel (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ
20.45: Roma–Pisa
SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ
21.00: Real Madrid–Girona (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
WTT FEEDER, KAPPADÓKIA–NEVSEHIR
Férfi egyes, nyolcaddöntő
12.55: András Csaba (5.)–Kvon Hjuk (dél-koreai)
Férfi páros, negyeddöntő
10.35: András Csaba, Ivor Ban (magyar, horvát)–Sznehit Szuravadzsula, Harmit Deszai (indiaiak, 2.)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
17.30: Corona Brasov (romániai)–Gyergyói HK (romániai)
KERÉKPÁR
13.05: Baszk körverseny, 5. szakasz (Eibar–Eibar, 176.2 km) (Tv: Eurosport1, 15.30)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: ETO University HT–Mol Tatabánya KC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/eto-university-handball-team/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA
19.00: Eisenach–Hannover (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 37. FORDULÓ
19.30: Monaco (francia)–Barcelona (spanyol)
20.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Anadolu Efes (török)
20.30: Partizan Beograd (szerb)–Zalgiris Kaunas (litván)
20.30: Virtus Bologna (olasz)–Baskonia (spanyol)
20.45: ASVEL Villeurbanne (francia)–Crvena zvezda (szerb)
KÜZDŐSPORT
15.30: ONE Friday Fights 150, Bangkok (Tv: Sport2)
Szombat, 3.00: ONE Fight Night 42, Chase Mann–Dzhabir Dzhabrailov, Bangkok (Tv: Sport1)
MŰKORCSOLYA
SZINKRONKORCSOLYA-VILÁGBAJNOKSÁG, SALZBURG
17.00: rövid program
ÖTTUSA
VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ
Férfi elődöntő
17.00: rangsoroló vívás
Női elődöntő
11.00: A-csoport
15.00: B-csoport
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, A 9–13. HELYÉRT
19.30: Szolnoki RK-SC SI–Vidux-Szegedi RSE
SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ
11.00: Révész Bulcsú–Louis Heathcote (angol)
TENISZ
BILLIE JEAN KING-KUPA
AZ EUROAFRIKAI ZÓNA I-ES CSOPORT TORNÁJA, OEIRAS
Elődöntő
12.00: Magyarország–Franciaország
ATP 1000-ES TORNA, MONTE-CARLO
11.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 500-AS TORNA, LINZ
15.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
TOLLASLABDA
9.00: Európa-bajnokság, Huelva
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Ballai Attila, Szabó Szilvia, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Kellenek az élsportba a menedzserek?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: költészet, színészet és sport
12.00: Bajnokok: Szabó Nóra. Műsorvezető: Szegő Tibor
12.40: Nemzeti Sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Karfiolfül – birkózómagazin Regős László Pállal
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: L. Pap István, Thury Gábor
15.00: Labdarúgás, FTC–DVTK előtt, vendég: Dzurják József
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Deák Zsigmond, Kovács Erika, Thury Gábor
17.00: A BEK/BL-döntők története, 1976
17.20: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Erdei Márk
17.30: A labdarúgó NB I 29. fordulójának felvezetése Wukovics Lászlóval
17.45: Közvetítés a Puskás Akadémia–ETO NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál és Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László
18.00: Közvetítés az ETO–Tatabánya NB I-es férfi kézilabda-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs
20.00: Közvetítés a Ferencváros–DVTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László
22.00: Kézilabda: heti visszatekintés és hétvégi előzetes
22.15: Szombaton kezdődik a női 3x3-as kosárlabda-világbajnoki selejtezőtorna Szingapúrban
22.30: Sportvilág Bera Emesével