Heti program: BL-, El- és Kl-negyeddöntők, NB I, elitligák
ÁPRILIS 6., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
OLASZ SERIE A
31. FORDULÓ
12.30: Udinese–Como
15.00: Lecce–Atalanta
18.00: Juventus–Genoa
20.45: Napoli–Milan
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
28. FORDULÓ
19.45: Arouca–Estoril
21.45: Casa Pia–Benfica
ROMÁN SUPERLIGA
Rájátszás, alsóház, 3. forduló
16.30: Petrolul–Csíkszereda – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ
21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB
22.00: Tampa Bay Rays–Chicago Cubs (Tv: Sport1)
KERÉKPÁR
Tour of Mouscron
13.30: nők, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)
Baszk körverseny
15.15: férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)
TOLLASLABDA
Európa-bajnokság, Huelva
18.30 körül: vegyes páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)
Benne: Sándorházi Vivien, Kis-Kasza Miklós–Julie Franconville, Nicolas Franconville (svájci)
VÍZILABDA
Férfi világkupa, selejtező, Alexandrupoli
A-csoport, 1. forduló
16.30: Magyarország–Görögország (Tv: M4 Sport)
ÁPRILIS 7., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
21.00: Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német) – élőben az NSO-n!
21.00: Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.45: Elverum–Montpellier (Tv: Sport2)
20.45: Melsungen–Fredericia (Tv: Sport2)
NŐI EURÓPA-LIGA
15.00: az elődöntők sorsolása, Bécs
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1051 (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, A 9–13. HELYÉRT
19.00: Vidux-Szegedi RSE–Kecskeméti RC
19.30: Swissten Dág KSE–Szolnoki RK-SC SI
NŐI EXTRALIGA
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
19.30: Vasas Óbuda–KHG Kaposvári NRC (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/vasas-roplabda-kft/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
AZ 5–9. HELYÉRT
18.00: Szent Benedek RA–Fatum Nyíregyháza
SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ
11.00: Révész Bulcsú–Craig Steadman (angol)
TENISZ
BILLIE JEAN KING-KUPA
AZ EUROAFRIKAI ZÓNA I-ES CSOPORT TORNÁJA, OEIRAS
12.00: Magyarország–Hollandia
TOLLASLABDA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, HUELVA
Női egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért)
9.00: Sándorházi Vivien–Cecilia Wang (svéd)
Férfi páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)
14.00: Kis-Kasza Miklós, Horváth Csanád–Paul Reynolds, Scott Guildea (ír)
VÍZILABDA
FÉRFI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ (ALEXANDRUPOLI)
A-CSOPORT, 2. FORDULÓ
12.30: Magyarország–Hollandia
ÁPRILIS 8., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool FC (angol) – élőben az NSO-n!
21.00: Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!
EURÓPA-LIGA
NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
18.45: SC Braga (portugál)–Real Betis (spanyol)
SZERB SZUPERLIGA
30. FORDULÓ
17.00: Topolyai SC–IMT Novi Beograd – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
18.45: Industria Kielce (lengyel)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Nantes (francia)–GOG (dán) (Tv: Sport1)
NŐI EUROKUPA
CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ
2. CSOPORT
18.00: Törökország–Magyarország, Aksaray (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROKUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
20.00: Surne Bilbao Basket (spanyol)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1052 (Tv: Sport2)
TENISZ
BILLIE JEAN KING-KUPA
12.00: az Euroafrikai zóna I-es csoport tornája, Oeiras
VÍZILABDA
FÉRFI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ (ALEXANDRUPOLI)
A-CSOPORT, 3. FORDULÓ
12.30: Magyarország–Szerbia
NŐI OB I
AZ 5–6. HELYÉRT, MÁSODIK MÉRKŐZÉS
18:00: III. Kerületi TVE–Dunaújváros – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/iii-keruleti-torna-es-vivo-egylet/)
ÁPRILIS 9., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
21.00: SC Freiburg (német)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: FC Porto (portugál)–Nottingham Forest (angol)
21.00: Bologna FC (olasz)–Aston Villa (angol)
KONFERENCIALIGA
NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
18.45: Rayo Vallecano (spanyol)–AEK Athén (görög)
21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–AZ Alkmaar (holland)
21.00: Crystal Palace (angol)–Fiorentina (olasz)
21.00: Mainz (német)–Racing Strasbourg (francia) (Tv: Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
NŐI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Olaszország, Vasas Jégcentrum
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
18.45: Wisla Plock (lengyel)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)
20.45: Paris Saint-Germain (francia)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1053 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
18.00: Fino Kaposvár–Vegyész RC Kazincbarcika – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/fino-kaposvar/)
19.00: MÁV Előre Foxconn–Prestige Fitness Pénzügyőr
TENISZ
BILLIE JEAN KING-KUPA
12.00: az Euroafrikai zóna I-es csoport tornája, Oeiras
ÁPRILIS 10., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
29. FORDULÓ
17.45: Puskás Akadémia FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB III
DÉLKELETI CSOPORT
24. FORDULÓ
16.00: Martfűi LSE–III. kerületi TVE
ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ
21.00: West Ham United–Wolverhampton Wanderers (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
29. FORDULÓ
19.00: Paris FC–Monaco
21.05: Marseille–Metz
NÉMET BUNDESLIGA
29. FORDULÓ
20.30: Augsburg–Hoffenheim (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ
20.45: Roma–Pisa
SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ
21.00: Real Madrid–Girona (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: ETO University HT–Mol Tatabánya KC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/eto-university-handball-team/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA
19.00: Eisenach–Hannover (Tv: Sport2)
MŰKORCSOLYA
SZINKRONKORCSOLYA-VILÁGBAJNOKSÁG, SALZBURG
17.00: rövidprogram
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, A 9–13. HELYÉRT
19.30: Szolnoki RK-SC SI–Vidux-Szegedi RSE
TENISZ
BILLIE JEAN KING-KUPA
12.00: az Euroafrikai zóna I-es csoport tornája, Oeiras
ÁPRILIS 11., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
29. FORDULÓ
15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.45: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
25. FORDULÓ – élő eredménykövető
16.00: Szentlőrinc SE–Vasas FC – élőben az NSO-n!
16.00: BVSC-Zugló–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
16.00: Budafoki MTE–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
17.00: Videoton FC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
17.00: FC Ajka–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
17.00: Aqvital FC Csákvár–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
17.00: Kecskeméti TE–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
19.00: Budapest Honvéd FC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
NB III
24. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Ózd-Sajóvölgye
12.00: Debreceni VSC II–Eger SE
14.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Sényő FC-ZMB Building
16.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Tiszafüredi VSE
16.00: Gödöllői SK–Debreceni EAC
16.00: Tarpa SC–Kisvárda Master Good II
16.00: FC Hatvan–Nyíregyháza Spartacus FC II
16.00: Putnok FC–Füzesabony SC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–Puskás Akadémia FC II
16.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Balatonfüredi FC
16.00: VSC 2015 Veszprém–Opus Tigáz Tatabánya
16.00: Dorogi FC–ETO Akadémia
16.00: Szombathelyi Haladás–FC Sopron
16.00: Ikoba Beton Zsámbék–Komárom VSE
16.00: Budaörs–Credobus Mosonmagyaróvár
18.00: Bicskei TC–Gyirmót FC Győr
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Vasas FC II–Monor SE
11.00: Budapest Honvéd FC II–BKV Előre
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Csepel SC
16.00: Gyulai Termál FC–ESMTK
16.00: Szegedi VSE–Hódmezővásárhelyi FC
16.00: Dunaharaszti MTK–Tiszaföldvár SE
16.00: Meton-FC Dabas SE–Békéscsaba 1912 Előre II
DÉLNYUGATI CSOPORT
14.00: Dombóvári FC–MTK Budapest II
16.00: Greenplan Balatonlelle SE–Ferencvárosi TC II
16.00: BFC Siófok–Dunaújváros FC
16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Pécsi MFC
16.00: Majosi SE–Szekszárdi UFC
16.00: PTE-PEAC–Érdi VSE
16.00: Iváncsa KSE–Paksi FC II
16.00: FC Nagykanizsa–Pénzügyőr SE
ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ
13.30: Arsenal–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
16.00: Brentford–Everton (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Brighton & Hove Albion
18.30: Liverpool–Fulham (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
29. FORDULÓ
19.00: Auxerre–Nantes
21.05: Rennes–Angers
NÉMET BUNDESLIGA
29. FORDULÓ
15.30: Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen
15.30: Heidenheim–Union Berlin
15.30: RB Leipzig–Borussia Mönchengladbach (Tv: Arena4)
15.30: Wolfsburg–Eintracht Frankfurt
18.30: St. Pauli–Bayern München (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ
15.00: Cagliari–Cremonese
15.00: Torino–Hellas Verona
18.00: Milan–Udinese (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Juventus (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ
14.00: Real Sociedad–Alavés (Tv: Spíler2)
16.15: Elche–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Barcelona–Espanyol (Tv: Spíler2)
21.00: Sevilla–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
29. FORDULÓ
21.30: Estrela–Sporting CP (Tv: Sport1)
TÖRÖK SÜPER LIG
29. FORDULÓ
19.00: Kayserispor–Fenerbahce (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
NŐI EUROKUPA
6. FORDULÓ, 2. CSOPORT
18.00: Magyarország–Csehország, Érd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I
17.00: CYEB-Budakalász–Budai Farkasok-Rév
17.00: Csurgói KK–Balatonfüredi KSE
18.00: Liqui Moly NEKA–HE-DO B.Braun Gyöngyös
18.00: FTC-Green Collect–PLER-Budapest – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/ftc-kezilabda/)
18.00: Carbonex-Komló–Szigetszentmiklósi KSK
NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA
19.00: RN Löwen–Flensburg (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
3X3-AS VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, SZINGAPÚR
NŐK
A-CSOPORT
9.45: Magyarország–Egyiptom
11.25: Magyarország–Litvánia
FÉRFI NB I
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE
18.00: MVM-OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK
18.00: SZTE-Szedeák–Debreceni EAC
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Egis Körmend
18.00: EPS-Honvéd–Sopron KC
18.00: NKA Universitas Pécs–Alba Fehérvár – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)
LÓVERSENY
14.00: ügetőfutamok, Budapest (Tv: Sport1)
MŰKORCSOLYA
SZINKRONKORCSOLYA-VILÁGBAJNOKSÁG, SALZBURG
15.00: kűr
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
AZ 5–8. HELYÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS
20.00: Debreceni EAC–TFSE
A 9–13. HELYÉRT
17.00: Dunaújvárosi KSE–Swissten Dág KSE
NŐI EXTRALIGA
A 3. HELYÉRT, HARMADIK MÉRKŐZÉS
19.00: Újpesti TE–MBH-Békéscsaba
AZ 5–9. HELYÉRT
16.00: MÁV Előre Foxconn–Fatum Nyíregyháza
TENISZ
BILLIE JEAN KING-KUPA
12.00: az Euroafrikai zóna I-es csoport tornája, Oeiras
VÍZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
FTC-Telekom Waterpolo–UVSE-Helia D
FÉRFI OB I
OSZTÁLYOZÓ, 6. FORDULÓ
17.30: KSI–Debrecen
18.00: BEAC–Kaposvár
18.00: Miskolc–Szentes
18.00: UVSE–PVSK
ÁPRILIS 12., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ
15.00: Crystal Palace–Newcastle United
15.00: Nottingham Forest–Aston Villa
15.00: Sunderland–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
17.30: Chelsea–Manchester City (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
29. FORDULÓ
17.15: Nice–Le Havre
17.15: Toulouse–Lille
20.45: Lyon–Lorient
NÉMET BUNDESLIGA
29. FORDULÓ
15.30: 1. FC Köln–Werder Bremen (Tv: Arena4)
17.30: VfB Stuttgart–Hamburg (Tv: Arena4)
19.30: Mainz–Freiburg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ
12.30: Genoa–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Parma–Napoli (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Lecce
20.45: Como–Internazionale (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ
14.00: Osasuna–Betis (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Villarreal (Tv: Spíler2)
HORVÁT 1. HNL
29. FORDULÓ
16.00: Rijeka–NK Osijek
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
29. FORDULÓ
19.00: Benfica–Nacional (Tv: Sport2)
21.30: Estoril–Porto (Tv: Sport2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, 5. FORDULÓ
18.00: DAC–Michalovce – élőben az NSO-n!
FUTSAL
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.30: Szlovákia–Magyarország, Léva
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.30: New York Mets–Atlanta Braves (Tv: Sport1)
JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A VILÁGBAJNOKSÁG (KÁPOSZTÁSMEGYER, VASAS JÉGCENTRUM)
1. FORDULÓ
12.30: Kína–Szlovákia
16.00: Olaszország–Norvégia
19.30: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KERÉKPÁR
12.45: Párizs–Roubaix egynapos országúti klasszikus: férfiverseny 258 km, női verseny (Vas Blanka) 144 km (Tv: M4 Sport)
KÉZILABDA
NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA
14.45: Füchse Berlin–Leipzig (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
3X3-AS VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, SZINGAPÚR
NŐK
Rájátszás
LÓVERSENY
13.00: galoppfutamok, Budapest (Tv: Sport2)
ÖTTUSA
VILÁGKUPA, KAIRÓ
Női döntő, férfidöntő
RALI
Horvát rali, a vb 4. futama, Rijeka és környéke
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
ELŐDÖNTŐ, MÁSODIK MÉRKŐZÉS
17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Fino Kaposvár
AZ 5–8. HELYÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS
15.00: MAFC–MEAFC-Peka Bau
NŐI EXTRALIGA
AZ 5–9. HELYÉRT
18.00: TFSE–Szent Benedek RA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/tfse-csapatsportok-kft-magyar-testnevelesi-egyetem-sportegyesulete/)