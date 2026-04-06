Heti program: BL-, El- és Kl-negyeddöntők, NB I, elitligák

ÁPRILIS 6., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

OLASZ SERIE A

31. FORDULÓ

12.30: Udinese–Como

15.00: Lecce–Atalanta

18.00: Juventus–Genoa

20.45: Napoli–Milan

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

28. FORDULÓ

19.45: Arouca–Estoril

21.45: Casa Pia–Benfica

ROMÁN SUPERLIGA

Rájátszás, alsóház, 3. forduló

16.30: Petrolul–Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

30. FORDULÓ

21.00: Girona–Villarreal (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB

22.00: Tampa Bay Rays–Chicago Cubs (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR

Tour of Mouscron

13.30: nők, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

Baszk körverseny

15.15: férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

TOLLASLABDA

Európa-bajnokság, Huelva

18.30 körül: vegyes páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)

Benne: Sándorházi Vivien, Kis-Kasza Miklós–Julie Franconville, Nicolas Franconville (svájci)

VÍZILABDA

Férfi világkupa, selejtező, Alexandrupoli

A-csoport, 1. forduló

16.30: Magyarország–Görögország (Tv: M4 Sport)

ÁPRILIS 7., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

21.00: Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német) – élőben az NSO-n!

21.00: Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.45: Elverum–Montpellier (Tv: Sport2)

20.45: Melsungen–Fredericia (Tv: Sport2)

NŐI EURÓPA-LIGA

15.00: az elődöntők sorsolása, Bécs

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1051 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, A 9–13. HELYÉRT

19.00: Vidux-Szegedi RSE–Kecskeméti RC

19.30: Swissten Dág KSE–Szolnoki RK-SC SI

NŐI EXTRALIGA

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

19.30: Vasas Óbuda–KHG Kaposvári NRC (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/vasas-roplabda-kft/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

AZ 5–9. HELYÉRT

18.00: Szent Benedek RA–Fatum Nyíregyháza

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ

11.00: Révész Bulcsú–Craig Steadman (angol)

TENISZ

BILLIE JEAN KING-KUPA

AZ EUROAFRIKAI ZÓNA I-ES CSOPORT TORNÁJA, OEIRAS

12.00: Magyarország–Hollandia

TOLLASLABDA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, HUELVA

Női egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért)

9.00: Sándorházi Vivien–Cecilia Wang (svéd)

Férfi páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)

14.00: Kis-Kasza Miklós, Horváth Csanád–Paul Reynolds, Scott Guildea (ír)

VÍZILABDA

FÉRFI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ (ALEXANDRUPOLI)

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

12.30: Magyarország–Hollandia

ÁPRILIS 8., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool FC (angol) – élőben az NSO-n!

21.00: Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

18.45: SC Braga (portugál)–Real Betis (spanyol)

SZERB SZUPERLIGA

30. FORDULÓ

17.00: Topolyai SC–IMT Novi Beograd – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

18.45: Industria Kielce (lengyel)–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Nantes (francia)–GOG (dán) (Tv: Sport1)

NŐI EUROKUPA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

2. CSOPORT

18.00: Törökország–Magyarország, Aksaray (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROKUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

20.00: Surne Bilbao Basket (spanyol)–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1052 (Tv: Sport2)

TENISZ

BILLIE JEAN KING-KUPA

12.00: az Euroafrikai zóna I-es csoport tornája, Oeiras

VÍZILABDA

FÉRFI VILÁGKUPA, SELEJTEZŐ (ALEXANDRUPOLI)

A-CSOPORT, 3. FORDULÓ

12.30: Magyarország–Szerbia

NŐI OB I

AZ 5–6. HELYÉRT, MÁSODIK MÉRKŐZÉS

18:00: III. Kerületi TVE–Dunaújváros – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/iii-keruleti-torna-es-vivo-egylet/)

ÁPRILIS 9., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

21.00: SC Freiburg (német)–Celta Vigo (spanyol)

21.00: FC Porto (portugál)–Nottingham Forest (angol)

21.00: Bologna FC (olasz)–Aston Villa (angol)

KONFERENCIALIGA

NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

18.45: Rayo Vallecano (spanyol)–AEK Athén (görög)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán)–AZ Alkmaar (holland)

21.00: Crystal Palace (angol)–Fiorentina (olasz)

21.00: Mainz (német)–Racing Strasbourg (francia) (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

NŐI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Magyarország–Olaszország, Vasas Jégcentrum

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

18.45: Wisla Plock (lengyel)–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1)

20.45: Paris Saint-Germain (francia)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1053 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

ELŐDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

18.00: Fino Kaposvár–Vegyész RC Kazincbarcika – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/fino-kaposvar/)

19.00: MÁV Előre Foxconn–Prestige Fitness Pénzügyőr

TENISZ

BILLIE JEAN KING-KUPA

12.00: az Euroafrikai zóna I-es csoport tornája, Oeiras

ÁPRILIS 10., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

29. FORDULÓ

17.45: Puskás Akadémia FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB III

DÉLKELETI CSOPORT

24. FORDULÓ

16.00: Martfűi LSE–III. kerületi TVE

ANGOL PREMIER LEAGUE

32. FORDULÓ

21.00: West Ham United–Wolverhampton Wanderers (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

29. FORDULÓ

19.00: Paris FC–Monaco

21.05: Marseille–Metz

NÉMET BUNDESLIGA

29. FORDULÓ

20.30: Augsburg–Hoffenheim (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

32. FORDULÓ

20.45: Roma–Pisa

SPANYOL LA LIGA

31. FORDULÓ

21.00: Real Madrid–Girona (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: ETO University HT–Mol Tatabánya KC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/eto-university-handball-team/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA

19.00: Eisenach–Hannover (Tv: Sport2)

MŰKORCSOLYA

SZINKRONKORCSOLYA-VILÁGBAJNOKSÁG, SALZBURG

17.00: rövidprogram

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, A 9–13. HELYÉRT

19.30: Szolnoki RK-SC SI–Vidux-Szegedi RSE

TENISZ

BILLIE JEAN KING-KUPA

12.00: az Euroafrikai zóna I-es csoport tornája, Oeiras

ÁPRILIS 11., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

29. FORDULÓ

15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.45: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

25. FORDULÓ – élő eredménykövető

16.00: Szentlőrinc SE–Vasas FC – élőben az NSO-n!

16.00: BVSC-Zugló–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

16.00: Budafoki MTE–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

17.00: Videoton FC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

17.00: Aqvital FC Csákvár–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

17.00: Kecskeméti TE–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

19.00: Budapest Honvéd FC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

NB III

24. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Ózd-Sajóvölgye

12.00: Debreceni VSC II–Eger SE

14.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Sényő FC-ZMB Building

16.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Tiszafüredi VSE

16.00: Gödöllői SK–Debreceni EAC

16.00: Tarpa SC–Kisvárda Master Good II

16.00: FC Hatvan–Nyíregyháza Spartacus FC II

16.00: Putnok FC–Füzesabony SC

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–Puskás Akadémia FC II

16.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Balatonfüredi FC

16.00: VSC 2015 Veszprém–Opus Tigáz Tatabánya

16.00: Dorogi FC–ETO Akadémia

16.00: Szombathelyi Haladás–FC Sopron

16.00: Ikoba Beton Zsámbék–Komárom VSE

16.00: Budaörs–Credobus Mosonmagyaróvár

18.00: Bicskei TC–Gyirmót FC Győr

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Vasas FC II–Monor SE

11.00: Budapest Honvéd FC II–BKV Előre

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Csepel SC

16.00: Gyulai Termál FC–ESMTK

16.00: Szegedi VSE–Hódmezővásárhelyi FC

16.00: Dunaharaszti MTK–Tiszaföldvár SE

16.00: Meton-FC Dabas SE–Békéscsaba 1912 Előre II

DÉLNYUGATI CSOPORT

14.00: Dombóvári FC–MTK Budapest II

16.00: Greenplan Balatonlelle SE–Ferencvárosi TC II

16.00: BFC Siófok–Dunaújváros FC

16.00: Kaposvári Rákóczi FC–Pécsi MFC

16.00: Majosi SE–Szekszárdi UFC

16.00: PTE-PEAC–Érdi VSE

16.00: Iváncsa KSE–Paksi FC II

16.00: FC Nagykanizsa–Pénzügyőr SE

ANGOL PREMIER LEAGUE

32. FORDULÓ

13.30: Arsenal–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

16.00: Brentford–Everton (Tv: Spíler1)

16.00: Burnley–Brighton & Hove Albion

18.30: Liverpool–Fulham (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

29. FORDULÓ

19.00: Auxerre–Nantes

21.05: Rennes–Angers

NÉMET BUNDESLIGA

29. FORDULÓ

15.30: Borussia Dortmund–Bayer Leverkusen

15.30: Heidenheim–Union Berlin

15.30: RB Leipzig–Borussia Mönchengladbach (Tv: Arena4)

15.30: Wolfsburg–Eintracht Frankfurt

18.30: St. Pauli–Bayern München (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

32. FORDULÓ

15.00: Cagliari–Cremonese

15.00: Torino–Hellas Verona

18.00: Milan–Udinese (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Juventus (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

31. FORDULÓ

14.00: Real Sociedad–Alavés (Tv: Spíler2)

16.15: Elche–Valencia (Tv: Spíler2)

18.30: Barcelona–Espanyol (Tv: Spíler2)

21.00: Sevilla–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

29. FORDULÓ

21.30: Estrela–Sporting CP (Tv: Sport1)

TÖRÖK SÜPER LIG

29. FORDULÓ

19.00: Kayserispor–Fenerbahce (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

NŐI EUROKUPA

6. FORDULÓ, 2. CSOPORT

18.00: Magyarország–Csehország, Érd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI NB I

17.00: CYEB-Budakalász–Budai Farkasok-Rév

17.00: Csurgói KK–Balatonfüredi KSE

18.00: Liqui Moly NEKA–HE-DO B.Braun Gyöngyös

18.00: FTC-Green Collect–PLER-Budapest – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/ftc-kezilabda/)

18.00: Carbonex-Komló–Szigetszentmiklósi KSK

NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA

19.00: RN Löwen–Flensburg (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

3X3-AS VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, SZINGAPÚR

NŐK

A-CSOPORT

9.45: Magyarország–Egyiptom

11.25: Magyarország–Litvánia

FÉRFI NB I

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE

18.00: MVM-OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK

18.00: SZTE-Szedeák–Debreceni EAC

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Egis Körmend

18.00: EPS-Honvéd–Sopron KC

18.00: NKA Universitas Pécs–Alba Fehérvár – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)

LÓVERSENY

14.00: ügetőfutamok, Budapest (Tv: Sport1)

MŰKORCSOLYA

SZINKRONKORCSOLYA-VILÁGBAJNOKSÁG, SALZBURG

15.00: kűr

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

AZ 5–8. HELYÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS

20.00: Debreceni EAC–TFSE

A 9–13. HELYÉRT

17.00: Dunaújvárosi KSE–Swissten Dág KSE

NŐI EXTRALIGA

A 3. HELYÉRT, HARMADIK MÉRKŐZÉS

19.00: Újpesti TE–MBH-Békéscsaba

AZ 5–9. HELYÉRT

16.00: MÁV Előre Foxconn–Fatum Nyíregyháza

TENISZ

BILLIE JEAN KING-KUPA

12.00: az Euroafrikai zóna I-es csoport tornája, Oeiras

VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

FTC-Telekom Waterpolo–UVSE-Helia D

FÉRFI OB I

OSZTÁLYOZÓ, 6. FORDULÓ

17.30: KSI–Debrecen

18.00: BEAC–Kaposvár

18.00: Miskolc–Szentes

18.00: UVSE–PVSK

ÁPRILIS 12., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

32. FORDULÓ

15.00: Crystal Palace–Newcastle United

15.00: Nottingham Forest–Aston Villa

15.00: Sunderland–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

17.30: Chelsea–Manchester City (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

29. FORDULÓ

17.15: Nice–Le Havre

17.15: Toulouse–Lille

20.45: Lyon–Lorient

NÉMET BUNDESLIGA

29. FORDULÓ

15.30: 1. FC Köln–Werder Bremen (Tv: Arena4)

17.30: VfB Stuttgart–Hamburg (Tv: Arena4)

19.30: Mainz–Freiburg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

32. FORDULÓ

12.30: Genoa–Sassuolo (Tv: Match4)

15.00: Parma–Napoli (Tv: Match4)

18.00: Bologna–Lecce

20.45: Como–Internazionale (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

31. FORDULÓ

14.00: Osasuna–Betis (Tv: Spíler2)

16.15: Mallorca–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Oviedo (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–Villarreal (Tv: Spíler2)

HORVÁT 1. HNL

29. FORDULÓ

16.00: Rijeka–NK Osijek

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

29. FORDULÓ

19.00: Benfica–Nacional (Tv: Sport2)

21.30: Estoril–Porto (Tv: Sport2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 5. FORDULÓ

18.00: DAC–Michalovce – élőben az NSO-n!

FUTSAL

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.30: Szlovákia–Magyarország, Léva

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.30: New York Mets–Atlanta Braves (Tv: Sport1)

JÉGKORONG

NŐI DIVÍZIÓ 1/A VILÁGBAJNOKSÁG (KÁPOSZTÁSMEGYER, VASAS JÉGCENTRUM)

1. FORDULÓ

12.30: Kína–Szlovákia

16.00: Olaszország–Norvégia

19.30: Magyarország–Franciaország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KERÉKPÁR

12.45: Párizs–Roubaix egynapos országúti klasszikus: férfiverseny 258 km, női verseny (Vas Blanka) 144 km (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA

NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA

14.45: Füchse Berlin–Leipzig (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

3X3-AS VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, SZINGAPÚR

NŐK

Rájátszás

LÓVERSENY

13.00: galoppfutamok, Budapest (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

VILÁGKUPA, KAIRÓ

Női döntő, férfidöntő

RALI

Horvát rali, a vb 4. futama, Rijeka és környéke

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

ELŐDÖNTŐ, MÁSODIK MÉRKŐZÉS

17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Fino Kaposvár

AZ 5–8. HELYÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS

15.00: MAFC–MEAFC-Peka Bau

NŐI EXTRALIGA

AZ 5–9. HELYÉRT

18.00: TFSE–Szent Benedek RA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/tfse-csapatsportok-kft-magyar-testnevelesi-egyetem-sportegyesulete/)