„Az első félidőben nem játszottunk jól” – Robbie Keane a DVSC elleni győzelemről
ETO FC–NYÍREGYHÁZA 1–0
Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, kellemetlen, fizikailag nagyon erős csapattal álltunk szemben. Véleményem szerint jól megbirkóztunk a feladattal, egy helyzetet engedtünk az ellenfelünknek egy szöglet után, amit a kapusunk bravúrosan védett. Petrás nagyon jól védett, megoldotta a feladatát, hozta azt az egy-két bravúrt, amit kell ezeken a mérkőzéseken. Neki ez a feladata, a kötelessége, úgyhogy örülök neki, hogy jó formában védett. Volt lehetőségünk hamarabb is lezárni a mérkőzést, ígéretes helyzeteink voltak, de sajnos nem sikerült, ezért izgulhattunk a végéig.
Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője: – Úgy gondolom, hogy megúszta a Győr. Persze, voltak helyzeteik, és minőségben nem véletlenül vannak az első helyen, de attól függetlenül a döntetlenre rászolgáltunk volna. Le a kalappal a játékosaim előtt, mert ráéreztek arra, hogy ez a Győr abszolút verhető. Sajnos a lehetőségeket kihagytuk. Amit csinálunk, azt nem csináljuk rosszul, azonban hiányérzettel megyünk haza, ez egyértelmű. Emberhátrányban is megvolt a lehetőségünk, abszolút támadó felfogásban játszottunk. Antonov szabálytalanságát nem láttam, biztos megnézték. Remélhetőleg tanul belőle. Ezzel a hozzáállással úgy gondolom, hogy jó esélyünk van a mérkőzéseket megnyerni, még nem vagyunk végleg a vonal felett, úgyhogy dolgozunk tovább.
Sok helyzet, de csak egy gól: az ETO tovább küzd a bajnoki címért, újra élre állt
DEBRECEN–FERENCVÁROS 0–2
Sergio Navarro, a DVSC vezetőedzője: – Az első félidő valóban kiegyensúlyozott játékot hozott, kemény mérkőzés volt, hiszen a liga legjobb játékosai ellen léptünk pályára. A Ferencváros kihasználta az első helyzetét, aztán megpróbáltunk betalálni, de nagyon nehéz volt, ezért szeretnék gratulálni a Ferencvárosnak. Fejlődnünk kell és tovább kell dolgoznunk. Tiszteljük az ellenfelünket, a mérkőzés olyan volt, mintha a Ferencváros egy döntőt játszott volna, ami jó hír a csapatunk számára. Egyértelműen problémáink voltak a támadásaink felépítésével, és a Fradi nagyon nyomott. Valamilyen szinten sikerült megoldást találnunk ezekre a problémákra, Kocsis Dominik megszerezhette volna a vezetést, talán akkor máshogy alakul az összecsapás.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője: – Az ellenfél nagyon jól teljesített ebben az idényben, és igazi minőséget képvisel. Őszintén úgy gondolom, hogy az első félidőben nem játszottunk jól, lőhettünk volna két gólt, de nem sikerült. A szünetben néhány dolgon változtattunk, és utána már úgy gondolom, hogy teljesen jogosan született ez az eredmény. Túlzott mélységekbe nem mehetek bele, de apró dolgokon kellett változtatnunk, főleg a középpályán. Még húsz-harminc százalékot hozzá kellett tennünk, a legnagyobb kihívás, hogy a második félidei teljesítményt már az első félidőben tudjuk hozni. Mondtam is a srácoknak, ne várjuk, hogy történjen valami a meccsen, az első félidőben is ugyanúgy álljunk hozzá.
Corbu duplájával nyert a Ferencváros Debrecenben
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|27
|15
|8
|4
|53–28
|+25
|53
|2. Ferencvárosi TC
|26
|15
|5
|6
|50–28
|+22
|50
|3. Zalaegerszegi TE
|28
|12
|9
|7
|43–32
|+11
|45
|4. Debreceni VSC
|27
|12
|9
|6
|41–32
|+9
|45
|5. Paksi FC
|28
|12
|8
|8
|54–39
|+15
|44
|6. Kisvárda
|28
|11
|6
|11
|33–42
|–9
|39
|7. Puskás Akadémia
|26
|10
|6
|10
|32–32
|0
|36
|8. Újpest FC
|28
|9
|7
|12
|37–46
|–9
|34
|9. Nyíregyháza Spartacus
|27
|8
|8
|11
|38–45
|–7
|32
|10. MTK Budapest
|28
|7
|8
|13
|47–58
|–11
|29
|11. Diósgyőri VTK
|27
|5
|10
|12
|34–47
|–13
|25
|12. Kazincbarcika
|28
|5
|2
|21
|27–60
|–33
|17