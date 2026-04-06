Nemzeti Sportrádió

„Az első félidőben nem játszottunk jól” – Robbie Keane a DVSC elleni győzelemről

T. Z.T. Z.
2026.04.06. 07:54
null
Fotó: Kovács Péter
Címkék
NB I Sergio Navarro magyar foci Robbie Keane Bódog Tamás Borbély Balázs
A címvédő Ferencváros a Debrecen, az ETO FC a Nyíregyháza ellen gyűjtötte be a három pontot a labdarúgó NB I húsvétvasárnapi játéknapján. A mérkőzések után a csapatok vezetőedzői az M4 Sport mikrofonja előtt értékelték a látottakat.

ETO FC–NYÍREGYHÁZA 1–0

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, kellemetlen, fizikailag nagyon erős csapattal álltunk szemben. Véleményem szerint jól megbirkóztunk a feladattal, egy helyzetet engedtünk az ellenfelünknek egy szöglet után, amit a kapusunk bravúrosan védett. Petrás nagyon jól védett, megoldotta a feladatát, hozta azt az egy-két bravúrt, amit kell ezeken a mérkőzéseken. Neki ez a feladata, a kötelessége, úgyhogy örülök neki, hogy jó formában védett. Volt lehetőségünk hamarabb is lezárni a mérkőzést, ígéretes helyzeteink voltak, de sajnos nem sikerült, ezért izgulhattunk a végéig.

Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője: – Úgy gondolom, hogy megúszta a Győr. Persze, voltak helyzeteik, és minőségben nem véletlenül vannak az első helyen, de attól függetlenül a döntetlenre rászolgáltunk volna. Le a kalappal a játékosaim előtt, mert ráéreztek arra, hogy ez a Győr abszolút verhető. Sajnos a lehetőségeket kihagytuk. Amit csinálunk, azt nem csináljuk rosszul, azonban hiányérzettel megyünk haza, ez egyértelmű. Emberhátrányban is megvolt a lehetőségünk, abszolút támadó felfogásban játszottunk. Antonov szabálytalanságát nem láttam, biztos megnézték. Remélhetőleg tanul belőle. Ezzel a hozzáállással úgy gondolom, hogy jó esélyünk van a mérkőzéseket megnyerni, még nem vagyunk végleg a vonal felett, úgyhogy dolgozunk tovább.

DEBRECEN–FERENCVÁROS 0–2

Sergio Navarro, a DVSC vezetőedzője: – Az első félidő valóban kiegyensúlyozott játékot hozott, kemény mérkőzés volt, hiszen a liga legjobb játékosai ellen léptünk pályára. A Ferencváros kihasználta az első helyzetét, aztán megpróbáltunk betalálni, de nagyon nehéz volt, ezért szeretnék gratulálni a Ferencvárosnak. Fejlődnünk kell és tovább kell dolgoznunk. Tiszteljük az ellenfelünket, a mérkőzés olyan volt, mintha a Ferencváros egy döntőt játszott volna, ami jó hír a csapatunk számára. Egyértelműen problémáink voltak a támadásaink felépítésével, és a Fradi nagyon nyomott. Valamilyen szinten sikerült megoldást találnunk ezekre a problémákra, Kocsis Dominik megszerezhette volna a vezetést, talán akkor máshogy alakul az összecsapás.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője: – Az ellenfél nagyon jól teljesített ebben az idényben, és igazi minőséget képvisel. Őszintén úgy gondolom, hogy az első félidőben nem játszottunk jól, lőhettünk volna két gólt, de nem sikerült. A szünetben néhány dolgon változtattunk, és utána már úgy gondolom, hogy teljesen jogosan született ez az eredmény. Túlzott mélységekbe nem mehetek bele, de apró dolgokon kellett változtatnunk, főleg a középpályán. Még húsz-harminc százalékot hozzá kellett tennünk, a legnagyobb kihívás, hogy a második félidei teljesítményt már az első félidőben tudjuk hozni. Mondtam is a srácoknak, ne várjuk, hogy történjen valami a meccsen, az első félidőben is ugyanúgy álljunk hozzá.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. ETO FC27158453–28+25 53 
2. Ferencvárosi TC26155650–28+22 50 
3. Zalaegerszegi TE28129743–32+11 45 
4. Debreceni VSC27129641–32+9 45 
5. Paksi FC28128854–39+15 44 
6. Kisvárda281161133–42–9 39 
7. Puskás Akadémia261061032–3236 
8. Újpest FC28971237–46–9 34 
9. Nyíregyháza Spartacus27881138–45–7 32 
10. MTK Budapest28781347–58–11 29 
11. Diósgyőri VTK275101234–47–13 25 
12. Kazincbarcika28522127–60–33 17 

 

 

Legfrissebb hírek

