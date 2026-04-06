„Az első félidőben nem játszottunk jól” – Robbie Keane a DVSC elleni győzelemről

ETO FC–NYÍREGYHÁZA 1–0

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, kellemetlen, fizikailag nagyon erős csapattal álltunk szemben. Véleményem szerint jól megbirkóztunk a feladattal, egy helyzetet engedtünk az ellenfelünknek egy szöglet után, amit a kapusunk bravúrosan védett. Petrás nagyon jól védett, megoldotta a feladatát, hozta azt az egy-két bravúrt, amit kell ezeken a mérkőzéseken. Neki ez a feladata, a kötelessége, úgyhogy örülök neki, hogy jó formában védett. Volt lehetőségünk hamarabb is lezárni a mérkőzést, ígéretes helyzeteink voltak, de sajnos nem sikerült, ezért izgulhattunk a végéig.

Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője: – Úgy gondolom, hogy megúszta a Győr. Persze, voltak helyzeteik, és minőségben nem véletlenül vannak az első helyen, de attól függetlenül a döntetlenre rászolgáltunk volna. Le a kalappal a játékosaim előtt, mert ráéreztek arra, hogy ez a Győr abszolút verhető. Sajnos a lehetőségeket kihagytuk. Amit csinálunk, azt nem csináljuk rosszul, azonban hiányérzettel megyünk haza, ez egyértelmű. Emberhátrányban is megvolt a lehetőségünk, abszolút támadó felfogásban játszottunk. Antonov szabálytalanságát nem láttam, biztos megnézték. Remélhetőleg tanul belőle. Ezzel a hozzáállással úgy gondolom, hogy jó esélyünk van a mérkőzéseket megnyerni, még nem vagyunk végleg a vonal felett, úgyhogy dolgozunk tovább.