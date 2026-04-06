Nemzeti Sportrádió

Ötvenöt évesen visszatér a pályára a BL-győztes finn sztárfocista

V. H. L.V. H. L.
2026.04.06. 09:47
Jari Litmanen (piros-fehérben) cseleit az észt negyedosztályban csodálhatják a szurkolók (Fotó: Getty Images)
Címkék
Kalev Tallinn III Caro Litmanen Bruno Litmanen Észtország Jari Litmanen
Jari Litmanen elnyűhetetlen: az Ajaxszal Bajnokok Ligáját, a Liverpoollal UEFA-kupát nyerő 137-szeres finn válogatott futballista ötvenöt évesen a Kalev Tallinn harmadik csapatával az észt negyedosztályban szerepel a következő idényben.

Ötvenöt évesen újra futballcsukát húz Jari Litmanen: a finn válogatott egykori sztárját az észt negyedosztályú Kalev Tallinn III nevezte be a következő idényre – írja a Transfermarkt. Litmanen így egy klubban futballozhat fiaival, Caróval és Brunóval, akik szintén a Kalev labdarúgói.

A legutóbbi kiírásban Litmanen beugróként már segítette a volt liverpooli védő, Ragnar Klavan tulajdonában lévő csapatot, amikor az játékoshiánnyal küszködött – az Ajax, az FC Barcelona, a Liverpool FC és a Hansa Rostock volt kiválósága most állandó tagja lesz az észt alakulatnak.

 

Legfrissebb hírek

Mbappé vezérletével Franciaország néggyel verte meg Ukrajnát, és kijutott a vb-re

Foci vb 2026
2025.11.13. 22:40

Haaland triplájával Norvégia kiütötte Izraelt, simán nyertek az olaszok Észtországban

Foci vb 2026
2025.10.11. 22:42

Már nem százszázalékosak Andorra ellen az észtek

Minden más foci
2025.09.09. 20:23

Történelmi zakóval kezdték el a vb-selejtezőket az olaszok, Norvégia hibátlan mérleggel a csoport élén

Foci vb 2026
2025.06.06. 22:51

Haalandék jöttek, láttak s négy gólt lőttek Izraelnek Debrecenben

Foci vb 2026
2025.03.25. 22:55

Az észtek hiába vezettek, Izrael nyerte meg a debreceni vb-selejtezőt

Foci vb 2026
2025.03.22. 22:47

Erling Haaland is pályára léphet a debreceni Nagyerdei Stadionban

Foci vb 2026
2025.03.18. 09:52

NL: Gyökeres mesternégyest lőtt, a svédek hatot vágtak Azerbajdzsánnak

Minden más foci
2024.11.19. 22:39
Ezek is érdekelhetik