Ötvenöt évesen visszatér a pályára a BL-győztes finn sztárfocista
Jari Litmanen elnyűhetetlen: az Ajaxszal Bajnokok Ligáját, a Liverpoollal UEFA-kupát nyerő 137-szeres finn válogatott futballista ötvenöt évesen a Kalev Tallinn harmadik csapatával az észt negyedosztályban szerepel a következő idényben.
Ötvenöt évesen újra futballcsukát húz Jari Litmanen: a finn válogatott egykori sztárját az észt negyedosztályú Kalev Tallinn III nevezte be a következő idényre – írja a Transfermarkt. Litmanen így egy klubban futballozhat fiaival, Caróval és Brunóval, akik szintén a Kalev labdarúgói.
A legutóbbi kiírásban Litmanen beugróként már segítette a volt liverpooli védő, Ragnar Klavan tulajdonában lévő csapatot, amikor az játékoshiánnyal küszködött – az Ajax, az FC Barcelona, a Liverpool FC és a Hansa Rostock volt kiválósága most állandó tagja lesz az észt alakulatnak.
2025.09.09. 20:23
