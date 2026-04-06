Ötvenöt évesen visszatér a pályára a BL-győztes finn sztárfocista

Ötvenöt évesen újra futballcsukát húz Jari Litmanen: a finn válogatott egykori sztárját az észt negyedosztályú Kalev Tallinn III nevezte be a következő idényre – írja a Transfermarkt. Litmanen így egy klubban futballozhat fiaival, Caróval és Brunóval, akik szintén a Kalev labdarúgói.

A legutóbbi kiírásban Litmanen beugróként már segítette a volt liverpooli védő, Ragnar Klavan tulajdonában lévő csapatot, amikor az játékoshiánnyal küszködött – az Ajax, az FC Barcelona, a Liverpool FC és a Hansa Rostock volt kiválósága most állandó tagja lesz az észt alakulatnak.