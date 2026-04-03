Szombati sportműsor: NB I, Manchester City–Liverpool és Atlético Madrid–Barcelona
ÁPRILIS 4., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
28. FORDULÓ
14.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL FA-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ
13.45: Manchester City–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
18.15: Chelsea–Port Vale (III.) (Tv: Spíler1)
21.00: Southampton (II.)–Arsenal (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
28. FORDULÓ
17.00: Strasbourg–Nice
19.00: Brest–Rennes
21.05: Lille–Lens
HORVÁT 1. HNL
28. FORDULÓ
15.00: Dinamo Zagreb–NK Osijek
NÉMET BUNDESLIGA
28. FORDULÓ
15.30: Borussia Mönchengladbach–Heidenheim
15.30: Bayer Leverkusen–Wolfsburg
15.30: Freiburg–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Hamburger SV–Augsburg
15.30: Hoffenheim–Mainz
15.30: Werder Bremen–RB Leipzig
18.30: VfB Stuttgart–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
28. FORDULÓ
20.30: Dynamo Dresden–Hertha BSC (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
31. FORDULÓ
15.00: Sassuolo–Cagliari (Tv: Match4)
18.00: Hellas Verona–Fiorentina (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Parma (Tv: Match4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
28. FORDULÓ
21.30: Porto–Famalicao (Tv: Sport1)
SPANYOL LA LIGA
30. FORDULÓ
14.00: Real Sociedad–Levante (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Betis–Espanyol (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, 4. FORDULÓ
18.00: DAC–Slovan Bratislava (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
TÖRÖK SÜPER LIG
28. FORDULÓ
19.00: Trabzonspor–Galatasaray (Tv: Sport1)
NŐI NB I
18. FORDULÓ
14.00: Puskás Akadémia–Szekszárd
14.00: Ferencváros–Viktória FC
15.00: DVTK–ETO FC
15.30: Budaörs–MTK Budapest
16.00: St. Mihály–PMFC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
22.00: San Diego Padres–Boston Red Sox (Tv: Sport2)
DARTS
EUROPEAN TOUR
13.00: München, 1. nap, délutáni program (Tv: Max4)
19.00: München, 1. nap, esti program (Tv: Max4)
GOLF
PGA TOUR
19.00: Texas Open, 3. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
12.00: Gran Premio Miguel Induráin (Estella-Lizarra–Estella-Lizarra, 203.9 km) (Tv: Eurosport2, 15.30)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
17.00: Nilüfer Belediyespor (török)–Mol Tatabánya KC, Bursa
FÉRFI NB I
18.00: Balatonfüredi KSE–One Veszprém HC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/balatonfuredi-kse/)
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–CYEB-Budakalász
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Carbonex-Komló
NŐI NB I
18.00: Vasas SC–Váci NKSE
18.00: Szombathelyi KKA–DVSC Schaeffler
NÉMET BUNDESLIGA
20.00: Hannover–Flensburg (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
NŐI MAGYAR KUPA
NÉGYES DÖNTŐ (SOPRON), ELŐDÖNTŐ
16.00: Tarr KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
19.00: NKA Universitas Pécs–Sopron Basket (Tv: M4 Sport+) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 200 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs-2/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I
17.00: Alba Fehérvár–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE
18.00: Zalakerámia ZTE KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
18.00: Debreceni EAC–Kometa-KVGY Kaposvári KK
18.00: Egis Körmend–MVM-OSE Lions
18.00: NKA Universitas Pécs–EPS-Honvéd – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)
NBA, ALAPSZAKASZ
Vasárnap, 1.00: Philadelphia 76ers–Detroit Pistons (Tv: Sport1)
NCAA, MARCH MADNESS
ELŐDÖNTŐ
Vasárnap, 0.00: UConn–Illinois (Tv: Match4)
Vasárnap, 2.30: Arizona–Michigan (Tv: Match4)
RÖPLABDA
NŐI EXTRALIGA
A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: MBH-Békéscsaba–Újpesti TE
SÍTRIATLON
VILÁGKUPA, VILLARS
12.00: sprintverseny (Tv: Eurosport2)
SZNÚKER
14.00: Tour Championship, elődöntő, 3. rész (Tv: Eurosport1)
20.00: Tour Championship, elődöntő, 4. rész (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, MONTE-CARLO
11.00: egyes, selejtező, 1. forduló
ATP 500-AS TORNA, HOUSTON
18.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
ATP 250-ES TORNA, BUKAREST
11.00: egyes, elődöntő, páros, elődöntő
Benne 14.00 után: Marozsán Fábián (3.)–Daniel Mérida (spanyol)
ATP 250-ES TORNA, MARRÁKES
12.00: egyes, elődöntő; páros, döntő
WTA 500-AS TORNA, CHARLESTON
16.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 250-ES TORNA, BOGOTÁ
17.00: egyes, elődöntő; páros, döntő
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ, 5. FORDULÓ
11.30: KSI SE–ELTE BEAC
18.00: Metalcom Szentes–Kaposvári VK
NŐI OB I
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
14.15: UVSE Helia-D–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport+)
18.00: FTC-Telekom–One-Eger
ALSÓHÁZ, 6. FORDULÓ
13.15: KSI SE–Valdor-Szentes
14.00: Tatabányai VSE–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: L. Pap István, Károlyi Andrea, Szuper Levente, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb eseményeire
7.00: Kosárlabda heti összefoglaló
7.40: Danyi Gábort hívjuk
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.40: Sérülések a válogatottszünetben
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
10.00: Best of
11.00: Az én történetem
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Kreisz Bálint
14.30: Közvetítés a ZTE–Kisvárda NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Erdei Márk, szakértő: Bene Ferenc
16.00: Közvetítés a Szekszárd–BEAC női kosárlabda Magyar Kupa-elődöntőről. Kommentátor: Tóth Béla, Károlyi Andrea
17.00: Közvetítés a Paks–Kazincbarcika NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, szakértő: Wukovics László
19.00: Közvetítés a Pécs–Sopron női kosárlabda Magyar Kupa-elődöntőről. Kommentátor: Tóth Béla, Károlyi Andrea
19.30: Közvetítés az Újpest–MTK NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Wukovics László
21.30: Napi sportesemények interjúi, a hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág