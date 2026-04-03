Szombati sportműsor: NB I, Manchester City–Liverpool és Atlético Madrid–Barcelona

ÁPRILIS 4., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

28. FORDULÓ

14.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Újpest FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL FA-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

13.45: Manchester City–Liverpool FC (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

18.15: Chelsea–Port Vale (III.) (Tv: Spíler1)

21.00: Southampton (II.)–Arsenal (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

28. FORDULÓ

17.00: Strasbourg–Nice

19.00: Brest–Rennes

21.05: Lille–Lens

HORVÁT 1. HNL

28. FORDULÓ

15.00: Dinamo Zagreb–NK Osijek

NÉMET BUNDESLIGA

28. FORDULÓ

15.30: Borussia Mönchengladbach–Heidenheim

15.30: Bayer Leverkusen–Wolfsburg

15.30: Freiburg–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Hamburger SV–Augsburg

15.30: Hoffenheim–Mainz

15.30: Werder Bremen–RB Leipzig

18.30: VfB Stuttgart–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

28. FORDULÓ

20.30: Dynamo Dresden–Hertha BSC (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

31. FORDULÓ

15.00: Sassuolo–Cagliari (Tv: Match4)

18.00: Hellas Verona–Fiorentina (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Parma (Tv: Match4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

28. FORDULÓ

21.30: Porto–Famalicao (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA

30. FORDULÓ

14.00: Real Sociedad–Levante (Tv: Spíler2)

16.15: Mallorca–Real Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Betis–Espanyol (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 4. FORDULÓ

18.00: DAC–Slovan Bratislava (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPER LIG

28. FORDULÓ

19.00: Trabzonspor–Galatasaray (Tv: Sport1)

NŐI NB I

18. FORDULÓ

14.00: Puskás Akadémia–Szekszárd

14.00: Ferencváros–Viktória FC

15.00: DVTK–ETO FC

15.30: Budaörs–MTK Budapest

16.00: St. Mihály–PMFC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

22.00: San Diego Padres–Boston Red Sox (Tv: Sport2)

DARTS

EUROPEAN TOUR

13.00: München, 1. nap, délutáni program (Tv: Max4)

19.00: München, 1. nap, esti program (Tv: Max4)

GOLF

PGA TOUR

19.00: Texas Open, 3. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

12.00: Gran Premio Miguel Induráin (Estella-Lizarra–Estella-Lizarra, 203.9 km) (Tv: Eurosport2, 15.30)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

17.00: Nilüfer Belediyespor (török)–Mol Tatabánya KC, Bursa

FÉRFI NB I

18.00: Balatonfüredi KSE–One Veszprém HC – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 20 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/balatonfuredi-kse/)

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–CYEB-Budakalász

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Carbonex-Komló

NŐI NB I

18.00: Vasas SC–Váci NKSE

18.00: Szombathelyi KKA–DVSC Schaeffler

NÉMET BUNDESLIGA

20.00: Hannover–Flensburg (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

NŐI MAGYAR KUPA

NÉGYES DÖNTŐ (SOPRON), ELŐDÖNTŐ

16.00: Tarr KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

19.00: NKA Universitas Pécs–Sopron Basket (Tv: M4 Sport+) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 200 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs-2/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI NB I

17.00: Alba Fehérvár–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Atomerőmű SE

18.00: Zalakerámia ZTE KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: Debreceni EAC–Kometa-KVGY Kaposvári KK

18.00: Egis Körmend–MVM-OSE Lions

18.00: NKA Universitas Pécs–EPS-Honvéd – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)

NBA, ALAPSZAKASZ

Vasárnap, 1.00: Philadelphia 76ers–Detroit Pistons (Tv: Sport1)

NCAA, MARCH MADNESS

ELŐDÖNTŐ

Vasárnap, 0.00: UConn–Illinois (Tv: Match4)

Vasárnap, 2.30: Arizona–Michigan (Tv: Match4)

RÖPLABDA

NŐI EXTRALIGA

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: MBH-Békéscsaba–Újpesti TE

SÍTRIATLON

VILÁGKUPA, VILLARS

12.00: sprintverseny (Tv: Eurosport2)

SZNÚKER

14.00: Tour Championship, elődöntő, 3. rész (Tv: Eurosport1)

20.00: Tour Championship, elődöntő, 4. rész (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, MONTE-CARLO

11.00: egyes, selejtező, 1. forduló

ATP 500-AS TORNA, HOUSTON

18.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

ATP 250-ES TORNA, BUKAREST

11.00: egyes, elődöntő, páros, elődöntő

Benne 14.00 után: Marozsán Fábián (3.)–Daniel Mérida (spanyol)

ATP 250-ES TORNA, MARRÁKES

12.00: egyes, elődöntő; páros, döntő

WTA 500-AS TORNA, CHARLESTON

16.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 250-ES TORNA, BOGOTÁ

17.00: egyes, elődöntő; páros, döntő

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALSÓHÁZ, 5. FORDULÓ

11.30: KSI SE–ELTE BEAC

18.00: Metalcom Szentes–Kaposvári VK

NŐI OB I

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

14.15: UVSE Helia-D–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport+)

18.00: FTC-Telekom–One-Eger

ALSÓHÁZ, 6. FORDULÓ

13.15: KSI SE–Valdor-Szentes

14.00: Tatabányai VSE–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: L. Pap István, Károlyi Andrea, Szuper Levente, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb eseményeire

7.00: Kosárlabda heti összefoglaló

7.40: Danyi Gábort hívjuk

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika

8.40: Sérülések a válogatottszünetben

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

10.00: Best of

11.00: Az én történetem

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Kreisz Bálint

14.30: Közvetítés a ZTE–Kisvárda NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, Erdei Márk, szakértő: Bene Ferenc

16.00: Közvetítés a Szekszárd–BEAC női kosárlabda Magyar Kupa-elődöntőről. Kommentátor: Tóth Béla, Károlyi Andrea

17.00: Közvetítés a Paks–Kazincbarcika NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, szakértő: Wukovics László

19.00: Közvetítés a Pécs–Sopron női kosárlabda Magyar Kupa-elődöntőről. Kommentátor: Tóth Béla, Károlyi Andrea

19.30: Közvetítés az Újpest–MTK NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Wukovics László

21.30: Napi sportesemények interjúi, a hét értékteremtő anyagai

22.30: Sportvilág