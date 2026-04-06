Nemzeti Sportrádió

Udvardy huszonegy, Marozsán négy helyet javított a tenisz-világranglistán

2026.04.06. 10:13
null
Udvardy Panna hatalmasat ugrott előre női rangsorban (Fotó: Getty Images)
Címkék
ATP-világranglista Gálfi Dalma Fucsovics Márton WTA-világranglista Bondár Anna Udvardy Panna Marozsán Fábián
A Bogotában finalista Udvardy Panna huszonegy, a Bukarestben elődöntős Marozsán Fábián pedig négy helyet javított korábbi pozícióján a hivatásos teniszezők világranglistáján.

Huszonegy hellyel előrébb kell keresni Udvardy Pannát a WTA világranglistáján, mint egy héttel ezelőtt. Udvardy a 92. helyről kezdte a múlt hetet, s miután egészen a döntőig menetelt Bogotában, jelenleg már 71.-ként jegyzik, ami pályafutása eddigi legjobbja. Bondár Anna is javított öt helyet, így ő most a 63., Gálfi Dalma viszont 19 pozíciót visszacsúszva kiszorult a legjobb százból és a 103. a legfrissebb rangsorban. A férfiaknál a Bukarestben elődöntős Marozsán Fábián négy helyet előrelépve a 43., Fucsovics Márton pedig hetet rontva az 58.

Ami az élcsoportokat illeti, a férfiaknál változatlanul a spanyol Carlos Alcaraz áll az élen az olasz Jannik Sinner és a német Alexander Zverev előtt, míg a nőknél továbbra is a fehérorosz Arina Szabalenka vezet a kazah Jelena Ribakinát és az amerikai Coco Gauffot megelőzve. Szabalenka 85. hetét kezdi a női világranglista élén.

 

